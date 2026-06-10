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అక్రమార్కుల చెరలో పట్టాభి రామయ్య భూమి - విడిపించాలని కోరుతున్న స్థానికులు

విజయవాడలో పట్టాభి రామస్వామి ఆలయ భూమిని కబ్జా చేసిన అక్రమార్కులు - 1.96 ఎకరాలను రిజిస్ట్రేషన్‌ - అక్రమార్కుల చెర నుంచి భూమిని విడిపించాలని స్థానికుల వినతి

Land Encroachment At Pattabhirama Swamy Temple In Vijayawada
Land Encroachment At Pattabhirama Swamy Temple In Vijayawada (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 8:50 AM IST

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Land Encroachment At Pattabhirama Swamy Temple In Vijayawada: ఎకరా 96 సెంట్లు భూమి, ధర రూ. 40 కోట్ల పైమాటే. ఇదీ విజయవాడ మల్లికార్జున పేటలోని పట్టాభి రామస్వామి వారి మాన్యం వివరాలు. అంత ఆస్తి ఉన్నప్పటికీ ధూపదీప నైవేద్యాల కోసం పట్టాభి రామయ్య దుర్గమ్మ మీద ఆధారపడాల్సి వస్తోంది. అందుకు కారణం దేవాదాయ శాఖ అధికారుల నిర్లక్ష్యం. పట్టాభి రామస్వామి భూమిని అక్రమార్కులు కబ్జా చేసి ఏళ్లు గడుస్తున్నా సరే అధికారులు వాటిని అక్రమార్కుల చెర నుంచి విడిపించలేదు. భూమిని రక్షించండి మహాప్రభో అంటూ సామాన్యులు మొత్తుకుంటున్నా మాకేమీ తెలియదన్నట్లు వ్యవహరిస్తున్నారు.

పట్టాభి రామస్వామి ఆలయం విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రి కొండపైనే మల్లికార్జున పేటలో ఉంది. కనకదుర్గమ్మ ఉప ఆలయంగా ఉన్న ఆలయానికి గొల్లపూడి బైపాస్‌ రోడ్డుకు సమీపంలో ఆర్​ఎస్ నెంబర్‌ 528/3లో 1.96 ఎకరాల భూమి ఉంది. 1946లో పినిశెట్టి వెంకమ్మ ఈ భూమిని దేవాలయానికి రాసిచ్చారు. భూమి విలువ ప్రస్తుతం రూ. 40 కోట్లపైనే ఉంది. దేవాదాయ శాఖకు చెందిన 43(10) సహా అన్ని రికార్డుల్లోనూ ఆలయం పేరుతోనే భూమి ఉంది. భూమిని గతంలో కౌలుకు ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత దానిపై దేవాదాయ శాఖ అధికారుల పర్యవేక్షణ కొరవడింది. దీన్ని అదునుగా చేసుకున్న ఆరుగురు అక్రమార్కులు రెవెన్యూ అధికారుల సహాయంతో అడంగల్‌లో పేర్లను ఎక్కించేసి రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించేసుకున్నారు.

ఆరుగురి పేర్లపైన రిజిస్ట్రేషన్లు: గొల్లపూడి రీ సర్వే నెంబర్‌ 528/3లోని ఈ భూమిని ఫసలీ నెంబర్‌ 1402, 1407, 1413లో మాన్యువల్‌ అడంగల్‌, వెబ్‌ అడంగల్‌లో అక్రమార్కులు తమ పేర్లపైకి మార్చేసుకున్నారు. ఫసలీ నెంబర్ల మేరకు 1992, 1997, 2003లో కబ్జాకు తెరలేపినట్లు తెలుస్తోంది. తర్వాత 2011లో ఆరుగురి పేర్లపైకి రిజిస్ట్రేషన్లు చేయించుకున్నారు. భూ కబ్జాకు రికార్డులు మార్చడానికి 2011లో ప్రైవేటు వ్యక్తుల పేరుపైకి రిజిస్ట్రేషన్లు చేయడానికి సహకరించిన తహసీల్దారు, డిప్యూటీ తహసీల్దార్లు, ఆర్ఐ, సర్వేయర్ల పేర్లు ఇవ్వాలని తాజాగా సామాజిక కార్యకర్త గగ్గర కృష్ణారావు సమాచార హక్కు చట్టం ద్వారా కోరినా సరే ఫలితం లేకుండా పోయింది. అధికారుల పేర్లు ఇవ్వకుండా కేవలం మాన్యువల్‌ అడంగల్‌, వెబ్‌ ల్యాండ్‌ అడంగల్‌లో ఎప్పుడు మార్చారనేదే తెలిపారు. ఈ అక్రమానికి వెన్నుదన్నుగా ఉన్నవారిని కాపాడాలనే ప్రయత్నం ఇక్కడ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.

ప్రస్తుతం ఆలయ నిర్వహణ, ధూపదీప నైవేద్యాలకు దుర్గ గుడి నుంచి ఏటా లక్ష రూపాయలు ఇస్తున్నారు. అక్రమార్కుల చెర నుంచి భూమిని విడిపిస్తే ఆ పరిస్థితి ఉండదని స్థానికులు అంటున్నారు. భూ కబ్జా విషయం తెలిసినా దేవాదాయ శాఖ అధికారులు పట్టించుకోవట్లేదని ఆరోపిస్తున్నారు.

"ఈ పట్టాభిరామ స్వామి దేవాలయానికి 1946లో పినిశెట్టి వెంకమ్మ ఆర్​ఎస్ నెంబర్‌ 528/3లో 1.96 ఎకరాల భూమిని రాసిచ్చారు. భూమి విలువ ప్రస్తుతం రూ. 40 కోట్లపైనే ఉంది. దేవాదాయ శాఖకు చెందిన అన్ని రికార్డుల్లోనూ ఆలయం పేరుతోనే భూమి ఉంది. కొంతమంది వ్యక్తులు అక్రమంగా వీలునామాలు రాయించుకుని ఈ భూమిని కబ్జా చేశారు. ప్రభుత్వం దీనిపై స్పందించి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఈ సందర్భంగాల కోరుతున్నాం"-జనస్వామి సుబ్రమణ్యం, పట్టాభి రామస్వామి ఆలయ అర్చకులు


"మాన్యువల్‌ అడంగల్‌, వెబ్‌ అడంగల్‌లో అక్రమార్కులు తమ పేర్లపైకి మార్చేసుకున్నారు. 2011లో ఆరుగురి పేర్లపైకి రిజిస్ట్రేషన్లు చేయించుకున్నారు. భూ కబ్జాకు రికార్డులు మార్చడానికి 2011లో ప్రైవేటు వ్యక్తుల పేరుపైకి రిజిస్ట్రేషన్లు చేయడానికి తహసీల్దారు, డిప్యూటీ తహసీల్దార్లు, ఆర్ఐ, సర్వేయర్ల సహకరించారు. అందుకు గాను సమాచార హక్కు చట్టం ద్వారా కోరినా ఫలితం లేకుండా పోయింది. అధికారుల పేర్లు ఇవ్వకుండా కేవలం మాన్యువల్‌ అడంగల్‌, వెబ్‌ ల్యాండ్‌ అడంగల్‌లో ఎప్పుడు మార్చారనేదే తెలిపారు. ఈ అక్రమానికి కొద్దిమంది సహకారాన్ని అందిస్తున్నారు. దీనిపై అధికారులు త్వరితగతిన స్పందించి న్యాయం చేకూర్చాలని వేడుకుంటున్నాం"-గగ్గర కృష్ణారావు, సామాజిక కార్యకర్త

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TAGGED:

TEMPLE LANDS ISSUE IN AP
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PATTABHIRAMA SWAMY TEMPLE LAND
ఆక్రమణలో పట్టాభి రామస్వామి భూములు
PATTABI RAMASWAMY TEMPLE VIJAYAWADA

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