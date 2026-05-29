ఒకప్పుడు 36 - ఇప్పుడు కేవలం 10 : నీటిమట్టం తగ్గటమే ఆలస్యం - ఆనవాళ్లే మార్చేస్తున్నారు!

ఏటేటా పెరిగిపోతున్న చెరువు శిఖం భూముల ఆక్రమణలు - ఆక్రమిత స్థలాలను వెంచర్లుగా మార్చి పేదలకు అమ్మకాలు - ఒకప్పుడు 36 ఎకరాలున్న చెరువు ప్రస్తుతం 10 ఎకరాలకే పరిమితం

Land Encroachment Increasing in Nizamabad
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 29, 2026 at 9:02 AM IST

Land Encroachment Increasing in Nizamabad : నిజామాబాద్‌లోని చెరువులు, కుంటలకు రక్షణ లేకుండా పోతోంది. చెరువు శిఖం భూములను ఆక్రమించి కొందరు రికార్డులు తారుమారు చేస్తున్నారు. అధికారుల అండదండలతో ఆక్రమిత స్థలాలను వెంచర్లుగా మార్చుతున్నారు. ప్లాట్లను సామాన్యులకు అంటగడుతూ మోసం చేస్తున్నారు. కబ్జాలపై ఉక్కుపాదం మోపాల్సిన అధికారులు చోద్యం చూస్తున్నారనే విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

నిజామాబాద్‌లో చెరువులు, కుంటలు అన్యాక్రాంతం అవుతున్నాయి. వందల ఏళ్ల జల భాండాగారాలపై అక్రమార్కులు కన్నేస్తున్నారు. స్థిరాస్తి భూములకు డిమాండ్ ఉండటంతో కబ్జాదారుల ఆక్రమణలకు హద్దులు లేకుండా పోతున్నాయి. వేసవిలో చెరువుల్లో నీటి మట్టం తగ్గడమే మొదలు, వర్షాకాలానికి వాటి ఆనవాళ్లు లేకుండా చేసేస్తున్నారు. శిఖం భూములను ఆక్రమించి ఇళ్లు, వెంచర్లుగా మారుస్తున్నారు.

పట్టించుకోని రెవెన్యూ, నీటి పారుదల అధికారులు : నగరంలోని బోధన్ రోడ్డులో రామర్తి చెరువు ఆధునికీకరణకు అమృత్ పథకం కింద రూ.3 కోట్లు కేటాయించారు. అక్కడ ఓ వైపు పనులు జరుగుతుండగానే, మరోవైపు మొరం పోసి కొందరు స్థలం కబ్జాకు పాల్పడుతున్నారు. ఒకప్పుడు 36 ఎకరాలున్న చెరువు, ప్రస్తుతం 10 ఎకరాలకే పరిమితమైందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఇంత జరుగుతున్నా రెవెన్యూ, నీటి పారుదల అధికారులు పట్టనట్టు వ్యవహరిస్తున్నారని విమర్శిస్తున్నారు.

ఏటేటా పెరిగిపోతున్న కబ్జాలు : చెరువు ఆక్రమణలపై నీటి పారుదల, రెవెన్యూ శాఖలు సంయుక్తంగా స్పందించాలి. క్షేత్రస్థాయిలో సర్వే చేసి సరిహద్దులు పక్కాగా గుర్తించాలి. కానీ అన్యాక్రాంతంపై ఫిర్యాదులు వస్తే తప్ప నీటి పారుదల శాఖ స్పందించడం లేదని విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. కొన్నిసార్లు ఫిర్యాదు చేసినా ప్రయోజనం ఉండట్లేదని నగరవాసులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇరు శాఖల మధ్య కొరవడిన సమన్వయం కారణంగా చెరువులు, కుంటలు ఏటేటా కబ్జాకోరల్లో చిక్కుతున్నాయని ఆరోపిస్తున్నారు. చెరువుల ఆక్రమణలపై దృష్టి సారించి హద్దులను గుర్తించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. కబ్జా కోరల్లో చెరువులు చిక్కుకున్నాయి. రూ.కోట్ల విలువైన భూములు ఆక్రమణకు గురవుతున్నాయి. పలువురు స్థిరాస్తి వ్యాపారులు ప్రజాప్రతినిధుల పేర్లు చెప్పి చెరువులను పూడ్చి కొన్నింటిలో లే అవుట్లు, గిడ్డంగులు ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు.

శిఖం భూముల కబ్జా : నీటి నిల్వ ఉండే చెరువు శిఖం అదే ఎఫ్​టీఎల్​ పరిధిలోకి వచ్చే భూములను మట్టితో పూడ్చివేసి ప్లాట్లుగా మారుస్తున్నారు. కొందరు ప్రభుత్వ అధికారులు, సిబ్బంది చేతులు కలిపి నిషేధిత జాబితాలో ఉండాల్సిన చెరువు భూములకు తప్పుడు పత్రాలు సృష్టించి ప్రైవేట్​ వ్యక్తుల పేరిట మ్యూటేషన్​ చేస్తున్నారు. ఎండాకాలంలో నీరు తగ్గినప్పుడు చెరువు గర్భంలోకి చొచ్చుకువెళ్లి పంటలు సాగు చేయడం లేదా శాశ్వత భవనాలు నిర్మించడం జరుగుతోంది.

అధికార యంత్రాంగం తీసుకోవాల్సిన చర్యలు :

  • తొలుత జిల్లాలోని అన్ని చెరువులు, కుంటల సరిహద్దులను శాటిలైట్​ మ్యాపింగ్​, జీపీఎస్ ద్వారా డిజిటలైజ్​ చేయాలి.
  • నీటి పారుదల, రెవెన్యూ శాఖలు సంయుక్తంగా సర్వే నిర్వహించి, చెరువుల చుట్టూ కాంక్రీట్​ పిల్లర్లు ఏర్పాటు చేయాలి.
  • ధరణి లేదా సంబంధిత ల్యాండ్​ రికార్డ్​ పోర్టల్​లలో చెరువు భూములను ప్రభుత్వ/ నిషేధిత భూములుగా మార్చి, రిజిస్ట్రేషన్లు కాకుండా లాక్​ చేయాలి.
  • అక్రమణలను తక్షణమే కూల్చివేయడానికి ప్రత్యేక టాస్క్​ఫోర్స్​ బృందాలను రంగంలోకి దించాలి.

ఫిర్యాదు ఎక్కడ చేయాలి? :

  • ఈ అక్రమాలపై పౌరులు నేరుగా అధికారులను సంప్రదించి రాతపూర్వకంగా లేదా ఆన్​లైన్​ ద్వారా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.
  • ప్రతి సోమవారం ప్రజావాణి కార్యక్రమంలో నేరుగా కలెక్టర్​కు ఫిర్యాదు పత్రం అందించవచ్చు.
  • స్థానిక ఈఈ లేదా డీఈ కార్యాలయంలో ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.
  • ఒకవేళ రికార్డుల తారుమారు, భూ ఆక్రమణలపై ప్రాథమిక విచారణ కోసం స్థానిక మండల కార్యాలయంలో ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.

