నిఘా వైఫల్యంతో రాజధానిలో తూటా పేలుళ్లు - కూలీలే ఏజెంట్లు, అవే సరఫరా మార్గాలు
నిఘా కొరవడి తరచూ కాల్పుల ఘటనలు - నగరంలో కలకలం రేపుతున్న భూ వివాదాలు, రియల్ఎస్టేట్ తగాదాలు
Published : December 11, 2025 at 3:49 PM IST
Frequent Shooting Incidents in Hyderabad : నిఘా వైఫల్యంతో రాజధాని తూటా పేలుతోంది. నడిరోడ్డుపై రౌడీషీటర్లు, పాత నేరస్థులు కత్తులతో పరస్పరం దాడులు చేసుకుంటూ హతమారుస్తుంటే, రియల్ ఎస్టేట్ తగాదాలు, భూ వివాదాల్లో కాల్పులు కలకలం రేపుతున్నాయి. సెటిల్మెంట్లు, పాతకక్షలతో మాట వినకపోతే కొందరు తూటాతోనే పగ తీర్చుకుంటున్నారు. ఇలా వివాదాలు, పాతకక్షలు, సెటిల్మెంట్ల పేరుతో ఈ సంవత్సరంలో తుటాతో ఎన్నో కాల్పులు జరిగాయి.
ఈ ఏడాది జనవరి మూడో వారంలో అఫ్జల్గంజ్లో బ్యాంకు దోపిడీతో మొదలై ఇటీవల జరిగిన జవహర్నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో రియల్టర్ను కత్తులతో నరికిన ఆరుగురు, కోపం చల్లారక తుపాకితోనూ కాల్చి చంపారు. గతంలో తుపాకీ సంస్కృతి పాత నేరస్థులు, దొంగల ముఠాలకు పరిమితమైంది.
తనిఖీలతోనే సరా : కానీ ఇప్పుడు కొత్తగా నేరాలు చేసేవారి చేతిలోనూ తూటాలు పేలుతున్నాయి. కొత్తగా నేరాలు చేయాలనుకునేవారు సైతం ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి తుపాకులు తెప్పించుకుని ప్రత్యర్థుల ప్రాణాలు తీస్తున్నారు. నగరంలో ఒకవైపు మూడు కమిషనరేట్ల పోలీస్ కమిషనర్లు నాకాబందీలు, ఆకస్మిక తనిఖీలతో కట్టడి చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నా వారు క్షేత్రస్థాయిలో నిఘా వైఫల్యంతో తుపాకులు పేలుతున్నాయి.
కూలీలే ఏజెంట్లుగా : జైళ్లల్లో ఖైదీలు, దొంగల ముఠాల మధ్య పరిచయాలు తుపాకుల రవాణాకు బాటలు వేస్తున్నాయి. నగరంలో ఎక్కువగా బిహార్, ఉత్తర్ప్రదేశ్ నుంచి దేశవాళీ తుపాకులు దిగుమతి అవుతున్నాయి. ఆయా రాష్ట్రాల్లో ఆంగ్లేయుల కాలంలో తుపాకుల తయారీ పరిశ్రమల్లో పనిచేసిన వారు స్వాతంత్య్రం తర్వాత అక్రమంగా ఆయుధాల తయారీని కొగిసాగించారు.
కమీషన్ల ఆశచూపి తుపాకుల తయారీ : ఇప్పటికీ కొన్ని ప్రాంతాల్లో కుటీర పరిశ్రమలా నడుస్తోంది. హైదరాబాద్కు ఉపాధి కోసం వచ్చే ఉత్తరాది కూలీలకు జైలు నుంచి వచ్చిన నేరగాళ్లు కమీషన్లు ఆశచూపి తుపాకులు తెప్పిస్తున్నారు. టాస్క్ఫోర్స్, ఎస్వోటీ విభాగాలు ఈ గుట్టుమట్లను కనిపెట్టి కుట్రల్ని భగ్నం చేస్తున్నప్పటికీ ఇంకా పూర్తిగా కట్టడి కావటం లేదు. గచ్చిబౌలి ప్రిజం పబ్బులో కాల్పులు జరిపిన ఘరానా దొంగ బత్తుల ప్రభాకర్ ఔటర్ వద్ద పిస్టల్ షూటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసినా గుర్తించలేకపోయారు.
రైళ్లు, ప్రైవేటు బస్సుల్లో తనిఖీలు : నామమాత్రపు తనిఖీలు అసాంఘిక శక్తుల కదలికల మీద నిఘా తక్కువగా ఉండటం తుపాకీ సంస్కృతికి ఆజ్యం పోస్తోంది. ఇతర ప్రాంతాల నుంచి నగరానికి వస్తున్న రైళ్లు, ప్రైవేటు బస్సుల్లో తనిఖీలు నామమాత్రపు తనిఖీలు చేస్తుంటారు. కాచిగూడ, సికింద్రాబాద్, నాంపల్లి, చర్లపల్లి తదితర ప్రధాన రైల్వే స్టేషన్లలో కచ్చితంగా తనిఖీలు ఉంటాయి. కానీ ఈ తుపాకులు రవాణా చేసే ముఠాలు నగరానికి దూరంగా ఉన్న చిన్న స్టేషన్లలోనే దిగిపోతున్నారు.
ఇటీవలి ఉదంతాలు :
- గత సంవత్సరంలో బాలాపూర్లో రౌడీషీటర్ ఖాజా రియాజుద్దీన్ను కొందరు కాల్చి చంపారు. నిందితులు లఖ్నవూ నుంచి రూ.40 వేలకు తుపాకీ తెప్పించారు.
- గత ఆరు నెలల కిందట మలక్పేటలో సీపీఐ నేత చందునాయక్ను మిత్రుడు రాజేశ్ తుపాకీతో అంతమొందించాడు. పాత కక్షలతో ప్రత్యర్థి వర్గం తుపాకీతో కాల్చి చంపేశారు. రూ. 13 లక్షల వివాదం, అక్రమ సంబంధం వ్యవహారంలో ఈ దారుణం జరిగింది.
హైదరాబాద్లో కాల్పుల కలకలం - దొంగలపై 2 రౌండ్లు కాల్పులు జరిపిన డీసీపీ
రౌడీ షీటర్పై డీసీపీ కాల్పులు - కారు డ్రైవర్ అప్రమత్తతే పట్టించింది