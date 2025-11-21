ETV Bharat / state

'గూగుల్‌' కోసం భూసేకరణ వేగవంతం - ఎకరానికి రూ.40 లక్షలు, 20 సెంట్ల భూమి

రేపటి నుంచే రైతుల ఖాతాల్లోకి పరిహారం సొమ్ము - ప్రభుత్వం పరిహారం పెంచడంతో స్వచ్ఛందంగా ముందుకొస్తున్న రైతులు

Land Acquisition For Google Data Center in AP
Land Acquisition For Google Data Center in AP (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 21, 2025 at 7:12 AM IST

3 Min Read
Land Acquisition For Google Data Center in AP : విశాఖకు విచ్చేస్తున్న గూగుల్‌ కోసం భూసేకరణను ప్రభుత్వం వేగవంతం చేసింది. డిమాండ్‌ మేరకు పరిహారం పెంచడంతో భూములు ఇచ్చేందుకు రైతులు స్వచ్ఛందంగా ముందుకొస్తున్నారు. ఇప్పటికే 60 శాతం మందికి పైగా అంగీకారం తెలిపారు. ఎకరానికి 40 లక్షల రూపాయల వరకు పరిహారం, 20 సెంట్ల భూమి ఇచ్చేందుకు సర్కార్‌ అంగీకరించింది. రేపట్నుంచే రైతుల ఖాతాల్లోకి పరిహారం సొమ్ము జమ చేయనుంది..

గూగుల్‌ డేటా సెంటర్‌ ఏర్పాటుకు విశాఖపట్నం జిల్లా భీమిలి నియోజకవర్గం ఆనందపురం మండలంలోని తర్లువాడలో భూసేకరణ ప్రక్రియ శరవేగంగా సాగుతోంది. ప్రభుత్వం అక్కడి భూముల రిజిస్ట్రేషన్‌ విలువ రూ.20 లక్షలకు పెంచి, రైతులకు ఎక్కువ మొత్తం పరిహారం వచ్చేలా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. దీంతో వారు స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చి భూములిస్తున్నారు. భూమిలివ్వకుండా అడ్డంకులు సృష్టించేందుకు కొన్ని శక్తులు ప్రయత్నిస్తున్నప్పటికీ వాటిని లెక్క చేయకుండా ఇప్పటికే 60 శాతం మందికి పైగా రైతులు అంగీకార పత్రాలు అందజేశారు.

Land Acquisition For Google Data Center in AP
గూగుల్‌కు భూములు ఇచ్చేందుకు ఆమోదపత్రాన్ని ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావుకు అందిస్తున్న ఆనందపురం వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీపీ తండ్రి మజ్జి వెంకట్రావు, తదితరులు, చిత్రంలో కలెక్టర్‌ హరేంధిర ప్రసాద్‌ (EENADU)

భూములిస్తున్నవారికి ప్రభుత్వం తాజాగా పెంచిన ప్రయోజనాల గురించి వివరించేందుకు ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు, కలెక్టర్‌ ఎం.ఎన్‌.హరేంధిర ప్రసాద్‌ విశాఖపట్నంలోని సర్క్యూట్‌హౌస్‌లో గురువారం నిర్వహించిన సమావేశానికి రైతులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరయ్యారు. వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీపీ మజ్జి శారద తండ్రి, తర్లువాడ మాజీ సర్పంచ్‌ మజ్జి వెంకట్రావు కూడా సమావేశానికి హాజరై ఆమోదపత్రం అందజేయడం విశేషం. భూములిచ్చిన రైతుల ఖాతాల్లో శనివారం నుంచి పరిహారం మొత్తాన్ని ప్రభుత్వం జమ చేయనుంది.

రిజిస్ట్రేషన్‌ విలువ రూ.20 లక్షలకు పెంపు : ప్రభుత్వం గూగుల్‌ కోసం 308.657 ఎకరాల్ని కేటాయిస్తోంది. ఏపీఐఐసీ ఇండస్ట్రియల్‌ పార్క్‌ పేరుతో ఈ భూములు సేకరించి గూగుల్‌కు కేటాయించబోతున్నారు. వాటిలో 204 ఎకరాల వరకు డీపట్టా, శివాయ్‌ జమేదార్, రికార్డుల్లోకి ఎక్కని శివాయ్‌ జమేదార్‌ భూములున్నాయి. అక్కడ భూముల రిజిస్ట్రేషన్‌ విలువను డీ పట్టా భూములకు ఎకరానికి రూ.17 లక్షలు, రికార్డుల్లోకి ఎక్కని శివాయ్‌ జమేదార్‌ భూములకు ఎకరానికి రూ.8.5 లక్షలుగా తొలుత నిర్ణయించారు.

తాజాగా రైతుల డిమాండ్‌ మేరకు డీ పట్టా భూముల రిజిస్ట్రేషన్‌ విలువ ఎకరానికి రూ.20 లక్షలకు, రికార్డుల్లోకి ఎక్కని శివాయ్‌ జమేదార్‌ భూములకు ఎకరానికి రూ.10 లక్షలకు పెంచుతూ ప్రభుత్వం ఇటీవల ఉత్తర్వులిచ్చింది. అయితే తమ భూమికి ఎకరానికి 20 సెంట్ల చొప్పున తర్లువాడ సమీపంలోనే భూమి కేటాయించాలని, మిగతా భూమికి పరిహారం ఇవ్వాలని రైతులు కోరారు. దానికి కూడా ప్రభుత్వం అంగీకరించింది. అంటే ఎకరం భూమి ఇచ్చిన రైతుకు 80 సెంట్లకు పరిహారం చెల్లించి, 20 సెంట్ల భూమి కేటాయిస్తారు.

3 సెంట్ల ఇళ్ల స్థలం కూడా : తర్లువాడలో గూగుల్‌ డేటా సెంటర్‌ ఏర్పాటుకు భూములిచ్చిన రైతుల ఖాతాల్లో శనివారం నుంచి పరిహారం జమ కానుంది. డీపట్టా రైతులకు ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన రిజిస్ట్రేషన్‌ ధరకు రెండున్నర రెట్లు, ఆక్రమణదారులకు (రికార్డుల్లోకి ఎక్కని శివాయ్‌జమేదార్‌ భూములు) నిర్ణయించిన ధర ప్రకారం పరిహారం జమవుతుంది. దీంతోపాటు భూములిచ్చిన రైతులకు 3 సెంట్ల చొప్పున ఇళ్ల స్థలం, ఫలసాయం కోల్పోయిన కుటుంబాలకు వాణిజ్య సముదాయం నిర్మించి వ్యాపారాలు చేసుకునే సదుపాయం కల్పించేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అంగీకరించారు. అయితే ఇళ్ల స్థలాన్ని 5 సెంట్లకు పెంచాలని, నైపుణ్య శిక్షణ కేంద్రం, స్కూల్‌కు గతంలో భూములిచ్చిన రైతులకు న్యాయం చేయాలని ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావును రైతులు కోరారు. సీఎం దృష్టికి తీసుకెళతామని ఆయన చెప్పారు.

రైతుల్ని తప్పుదోవ పట్టిస్తే ఊరుకోం: కొందరు దళారులు తమ వద్దకు వచ్చి రెండెకరాలకు 55 సెంట్లు అభివృద్ధి చేసిన భూమి, రూ.1.15 కోట్ల నగదు ఇస్తామని మభ్యపెడుతున్నారని గురువారం జరిగిన సమావేశంలో కొందరు రైతులు చెప్పారు. అంగీకరిస్తే ఒక్క రోజులోనే 50 శాతం మొత్తం ఖాతాల్లో జమ చేస్తామని చెబుతున్నారన్నారు. గతంలో కొందరు తమకు తెలియకుండా తమ పేరు మీద ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా కేసులు కూడా వేశారని చెప్పారు. దీనిపై ఇప్పటికే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశామని ఆర్డీవో సంగీత్‌ మాధుర్‌ తెలిపారు. గూగుల్‌ డేటా సెంటర్‌ కోసం ప్రభుత్వానికి భూములివ్వద్దని, వాటికి తాము ఎక్కువ ధర చెల్లిస్తామని రైతుల్ని తప్పుదోవ పట్టిస్తున్న దళారులపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు పోలీసులను ఆదేశించారు.

