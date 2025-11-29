ETV Bharat / state

అమరావతిలోకి మరో ఏడు గ్రామాలు - రాజధాని విస్తరణకు ఏర్పాట్లు

2వ దశ భూసమీకరణకు కేబినెట్‌ ఆమోదం - పల్నాడు వరకు రాజధాని విస్తరణ - రిటర్న్‌బుల్‌ ప్లాట్ల రిజిస్ట్రేషన్‌కు సీఆర్డీఏ అవకాశం

Land Consolidation to Expand Amaravathi
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 29, 2025 at 10:29 AM IST

2 Min Read
Land Consolidation to Expand Amaravathi: అమరావతి నగర విస్తరణకు ప్రభుత్వం ఎన్నో అభివృద్ధి పనులు చేపడుతోంది. దీని కోసం ఇప్పటికే కొన్ని గ్రామాలనుంచి భూసమీకరణ చేసింది. తొలి దశలో 29 గ్రామాల నుంచి భూమిని సమీకరించగా తాజాగా మరోసారి ప్రభుత్వం దీనిపై కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మరోసారి అమరావతికి దగ్గరగా ఉన్న 7 గ్రామాల పరిధిలో భూసమీకరణకు ప్రణాళిక రూపొందించింది. మొత్తం 16,666 ఎకరాల భూమిని సేకరించనుంది.

అభివృద్ధి అంశంపై చర్చ: ఎంపిక చేసిన ఏడు గ్రామాల్లో సభలు నిర్వహించి దీని గురించి వివరించారు. ఆ గ్రామాల్లోని రైతులు వారి భూములను ఇవ్వడానికి ఆమోదం తెలిపారు. ఎప్పుడైతే ప్రభుత్వం భూసమీకరణ కోసం ఆ ఏడు గ్రామాల పేర్లు ప్రకటించిందో అప్పటినుంచి చర్చ మొదలైంది. అక్కడ ఏయే అభివృద్ధి పనులు జరుగుతాయి? కొత్తగా అక్కడ ఏం నిర్మించబోతున్నారు? ఏ సంస్థలు రాబోతున్నాయి? దాని వల్ల ప్రయోజనాలేంటి? రిటర్న్‌బుల్‌ప్లాట్లు ఎక్కడిస్తారు? వంటి చర్చ జరుగుతోంది.

రెండో విడత భూమిలో నూతన నిర్మాణాలేంటి?: రెండో విడతలో సేకరించిన భూములలో ప్రధానమైనవి నిర్మించాలని ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. అవి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం, రైల్వేస్టేషన్​, రైల్వేలైన్​ నిర్మాణాలు చేయనున్నారు. వీటన్నింటికి మార్గం సుగమమైంది. దీనితోపాటు రాజధాని ప్రాంతంలో నిర్మిస్తున్న ఉత్తర-దక్షిణం, తూర్పు, పడమర రహదారులు ఇన్నర్‌ రింగ్‌రోడ్డుతో అనుసంధానం కానున్నాయి.

ఉపాధి పెరిగే అవకాశాలు: అమరావతి నగర పరిధి విస్తరిస్తుండటం వల్ల పలు జాతీయ, అంతర్జాతీయ కంపెనీలకు భూముల కేటాయింపుకు స్థలాలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.దీని వల్ల పెట్టుబడులు పెట్టాడానికి వ్యాపారవేత్తలు ముందుకొస్తున్నారు. దీని వల్ల రాష్ట్రంలో నూతన ఆవిష్కరణలతో పాటు ఉపాధి అవకాశాలు పెరగుతాయని చర్చ జరుగుతుంది. ఈ విధంగా అమరావతిని నవ్యాంధ్రా రాజధానిగా తీర్చిదిద్దే దిశగా ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్తుంది.

ఆ ఏడు గ్రామాల్లో ప్రభుత్వ భూమి: భూసమీకరణ కోసం ఎంపిక చేసిన ఏడు గ్రామాల్లో రైతుల భూములతోపాటు 3,28.30 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి కూడా అక్కడ ఉంది. ఆ భూమిలో కొండలు, గుట్టలు, జలవనరులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఈ భూమిని మినహాయించి ఆ ఏడు గ్రామాలవారికి తొలి విడత భూసమీకరణకు అమలు చేసిన ప్యాకేజీనే ఇప్పుడూ అదే వర్తిస్తుందని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.

పల్నాడు వరకు రాజధాని విస్తరణ: అయితే రెండోవిడత భూసమీకరణలో పల్నాడు జిల్లాలోని అమరావతి మండలంలో నాలుగు గ్రామాల్లో భూసమీకరణ చేస్తుండడంతో రాజధాని నగరం పల్నాడు జిల్లా వరకు విస్తరించింది.

లంకభూములిచ్చిన రైతులకు సీఆర్డీఏ అవకాశం: రాజధాని పరిధిలోని గ్రామాల్లో కృష్ణా కరకట్ట లోపల ఉన్న లంక భూములను భూసమీకరణ కింద ఇచ్చిన రైతులకు రిటర్న్‌బుల్‌ ప్లాట్ల రిజిస్ట్రేషన్‌కు సీఆర్డీఏ అవకాశం కల్పించింది. లంకల్లో పట్టా, అసైన్డ్‌ భూములు 1,169.45 ఎకరాలుండగా 838.59 ఎకరాలను భూసమీకరణ కింద ఇచ్చారు. 688.96 ఎకరాలకు సంబంధించి 2,131 రిటర్న్‌బుల్‌ ప్లాట్లు కేటాయించగా 1,727 ప్లాట్లను లబ్ధిదారులకు రిజిస్ట్రేషన్‌ చేశారు. 404 మంది మిగలగా వైకాపా ప్రభుత్వం వచ్చాక వాటిని ఆపేసింది. శుక్రవారం నుంచి ఆ ప్రక్రియ ప్రారంభించామని మంత్రి నారాయణ ప్రకటించారు.

భూమి సమీకరణకు కేటాయించిన గ్రామాలు: వడ్డమాను, హరిశ్చంద్రపురం, పెదపరిమి ఈ గ్రామాలు గుంటూరు జిల్లా తుళ్లూరు మండలంకి చెందినవి. పెదమద్దూరు, వైకుంఠపురం, ఎండ్రాయి , కర్లపూడి పల్నాడు జిల్లా అమరావతి మండలంకి చెందినవి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

