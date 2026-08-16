పాతబస్తీలో మెట్రో కోసం ముమ్మరంగా భూసేకరణ - పలు భవనాలు, మల్గీలు కూల్చివేత
ఇమ్లీబన్ ఎంజీబీఎస్ నుంచి దారుల్షిఫా, మీర్చౌక్, అలిజాకోట్ల, హరిబౌలి, శాలిబండ మీదుగా ఫలక్నుమా వరకు భూసేకరణ - మొత్తం ఏడున్నర కిలోమీటర్ల మేర రహదారి విస్తరణ
Published : August 16, 2026 at 7:33 PM IST
Land Acquisition For Metro In Oldcity : పాతబస్తీలో మెట్రో విస్తరణలో భాగంగా ప్రభుత్వం పలు భవనాలను కూల్చివేసింది. ఈ భూసేకరణలో కొన్ని మార్పులు వస్తున్నాయంటూ పలువురు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. వెంటనే కోర్టులో పిటిషన్ వేశారు. అప్పటినుంచి ఈ వివాదం కొనసాగుతుండగా తాజాగా దీనిని విచారించిన హైకోర్టు అనుమతులు ఇచ్చింది. దాంతో ప్రభుత్వం భూసేకరణ చేపట్టింది. దాంట్లో భాగంగా పాతబస్తీలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉన్న భవనాలు, మల్గీలు కూల్చివేశారు. దానికి పరిహారం కూడా చెల్లిస్తున్నారు.
ఏడున్నర కిలోమీటర్ల మేర రహదారి విస్తరణ : మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టు పనులకు అడ్డంకులు తొలగిపోవటంతో పాతనగరంలోని ఇమ్లీబన్ ఎంజీబీఎస్ నుంచి దారుల్షిఫా, మీర్చౌక్, అలిజాకోట్ల, హరిబౌలి, శాలిబండ మీదుగా ఫలక్నుమా వరకు మొత్తం ఏడున్నర కిలోమీటర్ల మేర రహదారి విస్తరణకు వందడుగులకు పైగా భూసేకరణ చేపట్టారు. ఆరేడు వందలకు పైగా భవనాలు, మల్గీలు కూల్చివేసి పరిహారం చెల్లిస్తున్నారు.
కొంతమేరకు భూసేకరణలో మినహాయింపు : దారుల్షిఫాలో నిజాం పాలనలో మున్షీగా పనిచేసిన వ్యక్తి, రోటీ షాపును నడిపేవారు. అయితే రోడ్డు విస్తరణలో భాగంగా ఆ షాపును సైతం తొలగించారు. కొంతమంది వ్యాపారులు ఉపాధి కోల్పోకుండా మల్గీలను కొనసాగించేందుకు కొంత స్థలం అవసరమని అధికారులను కోరారు. వారికి రెండు, మూడడుగుల వెడల్పుతో భూసేకరణలో మినహాయింపు ఇచ్చారు.
అభ్యంతరాలతో ఆగిన భూసేకరణ : కుడివైపుతో పోల్చితే ఎడమవైపు అధికంగా భూసేకరణ జరిగిందనే విషయాన్ని సవాల్ చేస్తూ గతంలో మహ్మద్ రవూఫ్ సహా మరో ఏడుగురు హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ కేసును విచారించిన సింగిల్ జడ్జి గతేడాది జనవరిలో స్టే విధించారు. ఈ స్టేను ఎత్తివేయాలని ప్రభుత్వం మధ్యంతర పిటిషన్ వేసింది. దీనిని హైకోర్టు విచారించి భూసేకరణ ప్రక్రియతోపాటు మెట్రోరైలు ప్రాజెక్టు పనులు కొనసాగించొచ్చంటూ స్పష్టం చేసింది.
పరిహారంలో కొనసాగుతున్న జాప్యం : శాలిబండకు చెందిన సునీల్ శ్రీవాత్సవ్ బంగారు ఆభరణాల యజమానుల సంఘం ప్రతినిధి. ఆయనకు ఉన్న మల్గీ స్థలం శాలిబండలో రోడ్డు విస్తరణలో భాగంగా కోల్పోయారు. అధికారులు చేపట్టిన భూసేకరణలో భాగంగా స్థలం విలువను పరిగణనలోకి తీసుకుని ప్రాంతాల వారీగా నష్టపరిహారం చెల్లించాలని కోరుతున్నారు. పాతబస్తీలోని కాలి కబర్కు చెందిన మహమ్మద్ ఉస్మాన్ ఖురేషి స్థలాన్ని సేకరించారు. భూసేకరణకు సంబంధించి అతనికి దాదాపు రూ.37 కోట్ల నష్టపరిహారం రావాల్సి ఉంది. కానీ ఈ విషయంలో అధికారులు జాప్యం చేస్తున్నారని తెలిపారు.
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