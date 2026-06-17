ఆదిలాబాద్ ఎయిర్పోర్టు కోసం 1800 ఎకరాలు కావాల్సిందే - త్వరలోనే భవిష్యత్ కార్యాచరణ ఖరారు
క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన చేసిన ఎయిర్ఫోర్స్ ఉన్నతాధికారులు - విమానాశ్రయం కోసం 1800 ఎకరాలు అవసరమని తేల్చిన అధికారులు - రక్షణశాఖ పరిధిలోని 369 ఎకరాలతో పాటు 1500 ఎకరాల స్థలం అవసరమని వెల్లడి
Published : June 17, 2026 at 4:30 PM IST
Land Acquisition for Adilabad Airport : ఆదిలాబాద్లో ఎయిర్పోర్ట్ కల సాకారం దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయి. కేంద్ర, రాష్ట్ర భాగస్వామ్యంతో ఏర్పాటు చేయాలని భావిస్తున్నవిమానాశ్రయం కోసం 1800 ఎకరాలు అవసరమని అధికార యంత్రాంగం ప్రాథమికంగా తేల్చింది. ఎయిర్ఫోర్స్, పౌరవిమానాల రాకపోకలకు అనువుగా ఉండాలంటే ఇప్పటికే రక్షణశాఖ పరిధిలోని 369 ఎకరాలతో పాటు అదననంగా మరో 1500 ఎకరాల స్థలం అవసరమవుతుందని తేల్చింది.
క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించిన అధికారులు : బెంగళూరులోని ఎయిర్ఫోర్స్ విభాగం గ్రూప్ కమాండర్లు సబర్వాల్, హెగ్డే , స్క్రాడ్రన్ లీడర్ రెడ్డితో కూడిన అధికారుల బృందం క్షేత్రపర్యటనలో భాగంగా ఆదిలాబాద్లో విమానాశ్రయానికి ఆనుకొని ఉన్న భూములను పరిశీలించింది. కలెక్టర్ రాజార్షిషా, ఎంపీ గోడం నగేష్, ఎమ్మెల్యే పాయల్ శంకర్తో కలిసి నిషాన్ఘాట్, బంగారుగూడ అనుకుంట ప్రాంతాల్లో పర్యటించింది. విమానాశ్రయం ఏర్పాటుకు అవరోధంగా ఉండే హైటెన్షన్ విద్యుత్వైర్లు, అనుకుంట, బంగారుగూడ వాగుల విషయం చర్చకు వచ్చింది.
విమానాశ్రయం ఏర్పాటు దిశగా అడుగులు : ప్రణాళిక ప్రకారం 800 ఎకరాల్లో ఒకసారి, వెయ్యిఎకరాల్లో ఒకసారి విమానాశ్రయం ఏర్పాటుచేయాలని భావించినా రక్షణ, పౌరవిమానాల రాకపోకలకు అనువుగా ఉండాలంటే కచ్చితంగా 1800 ఎకరాలు అవసరమని అధికారుల బృందం నిర్ణయించింది. అనంతరం కలెక్టరేట్లో సమీక్షించింది. త్వరలో పూర్తిస్థాయి నివేదిక ఆధారంగా దిల్లీలో రక్షణమంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి సమక్షంలో భవిష్యత్ కార్యాచరణ ఖరారు చేయాలని నిర్ణయించారు. ఎన్నో ఏళ్లుగా ఎదురుచూస్తున్న విమానాశ్రయం కోసం ముందడుగు పడిందని అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు పేర్కొన్నారు. విమానాశ్రయం రాకతో ఆప్రాంతంలో ఉద్యోగకల్పన, దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు అనుసంధానత ఏర్పడనుంది.
భూసేకరణ చర్యలు వేగవంతం : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు విమానాశ్రయ ఏర్పాటుకు అవసరమైన భూసేకరణ చర్యలను వేగవంతం చేసినట్లు ఆదిలాబాద్ కలెక్టర్ రాజర్షిషా వెల్లడించారు. కలెక్టరేట్లో కలెక్టర్ రాజర్షి షా అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో ఎంపీ గోడం నగేశ్, ఎమ్మెల్యే పాయల్ శంకర్, ఎయిర్ఫోర్స్ విభాగ అధికారులు జేపీ సబర్వాల్, ఎస్.జీ.హెడ్గే, పౌరవిమానయాన విభాగ డైరెక్టర్ భరత్రెడ్డి తదితరులు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ రాజర్షి షా మాట్లాడుతూ అదనంగా డిఫెన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ (ఎయిర్ ట్రైనింగ్ ఇనిస్టిట్యూట్) కోసం మరో 1500 ఎకరాలు, సివిల్ ఏవియేషన్ రన్వే విస్తరణకు మరో 80 ఎకరాలను కేటాయించేందుకు ప్రాథమిక ఆమోదం లభించినట్లుగా వివరించారు. ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం, ప్రజాప్రతినిధుల సూచనల మేరకు భూసేకరణ త్వరితగతిన పూర్తి చేస్తామని వెల్లడించారు.
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సూచనల ప్రకారం ఎయిర్పోర్ట్ ఏర్పాటుకు సంబంధించి 1700 ఎకరాల భూసేకరణకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలిచ్చింది. దీనికి అదనంగా డిఫెన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఎయిర్ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోసం 1500 ఎకరాలను కేటాయించేందుకు ప్రాథమిక ఆమోదం లభించింది. ఇది ఆదిలాబాద్ జిల్లా వాసులకు మంచి శుభవార్త. ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు అందరూ కలిసి ఎయిర్పోర్ట్ కలసాకారానికి కృషిచేస్తున్నాం - రాజర్షిషా, ఆదిలాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్
కేంద్ర, రాష్ట్రాల సమన్వయంతో పనిచేస్తున్నాం : సేకరించిన భూములను రక్షణశాఖ, ఎయిర్ఫోర్ట్ అథారిటీకి అప్పగిస్తామని జిల్లా కలెక్టర్ రాజర్షిషా తెలిపారు. అటు పౌరవిమానయానం, ఇటు దేశ రక్షణ శిక్షణ కేంద్రానికి జిల్లా వేదిక కానుండటం ప్రజలకు చరిత్రాత్మక అవకాశంగా ఆయన అభివర్ణించారు. ఎంపీ నగేశ్ మాట్లాడుతూ రక్షణ శాఖ కోరిన 1500 ఎకరాల భూసేకరణ కోసం కేంద్ర, రాష్ట్రాల సంపూర్ణ సమన్వయంతో పనిచేస్తున్నాయని చెప్పారు. స్థానిక శాసనసభ్యుడు పాయల్ శంకర్ మాట్లాడుతూ విమానాశ్రయ ఏర్పాటుతో ఆదిలాబాద్వాసుల కల నెరబోతోందన్నారు. రన్వే కోసం అదనంగా మరో 80 ఎకరాలను సేకరించాల్సి ఉందని చెప్పారు. అనంతరం ఎరోడ్రమ్ గ్రౌండ్కు వెళ్లి సేకరించాల్సిన భూముల పటాలను పరిశీలించారు.
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