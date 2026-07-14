ETV Bharat / state

ఆంధ్ర కశ్మీర్​ లంబసింగిలో ​గ్లాంపింగ్ డోమ్‌ టెంట్లు - త్వరలోనే పర్యాటకులకు సరికొత్త అనుభూతి

ఏపీటీడీసీ ఆధ్వర్యంలో వసతుల పెంపునకు శ్రీకారం - సుమారు రూ.7 కోట్లతో గ్లాంపింగ్ డోమ్ టెంట్లు నిర్మాణం - త్వరలోనే పర్యాటకులకు అందుబాటులోకి రానున్న టెంట్లు - పర్యాటకుల సంఖ్య మరింతగా పెరుగుతుందని విశ్వాసం

Lambasingi Glamping Dome Tents Developed by APTDC
Lambasingi Glamping Dome Tents Developed by APTDC (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 2:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Lambasingi Glamping Dome Tents Developed by APTDC: ఆంధ్ర కశ్మీరంగా పేరొందిన లంబసింగి పర్యాటకులను సరికొత్త అనుభూతుల్లో ముంచెత్తడానికి సిద్ధమవుతోంది. పర్యాటక అభివృద్ధికి పెద్దపీట వేస్తూ ఏపీటీడీసీ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ అత్యాధునిక వసతులు ముస్తాబవుతున్నాయి. సుమారు రూ.7 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మిస్తున్న గ్లాంపింగ్ డోమ్ టెంట్లు త్వరలోనే అందుబాటులోకి రానున్నాయి. పర్యాటకుల రద్దీకి అనుగుణంగా వసతులను పెంచుతూనే, స్థానికులకు ఉపాధి కల్పనలో ఈ ప్రాజెక్ట్ కీలకంగా మారింది.

కేరళ తరహాలో గ్లాంపింగ్ టెంట్లు: మంచు దుప్పటి కప్పుకున్న అందాలు, ఏడాది పొడవునా చల్లని వాతావరణం లంబసింగి సొంతం. ముఖ్యంగా నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి నెలల్లో రోజుకు 20 వేల నుంచి 40 వేల మంది వరకు పర్యాటకులు వస్తుంటారు. సాధారణ రోజుల్లోనూ వేల సంఖ్యలో వస్తుంటారు. పర్యాటకుల సంఖ్యకు అనుగుణంగా వసతి కల్పన పెద్ద సమస్యగా మారింది. దీనిని అధిగమించేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ సరికొత్త ప్రణాళికలతో ముందుకెళ్తోంది. లంబసింగి హరిత రిసార్ట్స్‌లో ఇప్పటికే ఏసీ సూట్లు, నాన్ ఏసీ కాటేజీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే శాశ్వత నిర్మాణాలు అంటే ఆలస్యమవుతుండటంతో, త్వరితగతిన లగ్జరీ వసతులు కల్పించాలని అధికారులు భావించారు. ఇందులో భాగంగానే కొత్తదనాన్ని కోరుకునే యువత కోసం కేరళ తరహాలో ప్రత్యేక గ్లాంపింగ్ టెంట్ల నిర్మాణం చేపట్టారు.

'మొత్తం 15 జియోడెసిక్ డోమ్ టెంట్ల నిర్మాణాన్ని శరవేగంగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. ప్రస్తుతం 75 శాతం పనులు పూర్తి కాగా, మరో రెండు నెలల్లో పర్యాటకులకు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. గ్లోబ్ ఆకారంలో ఉండే ఈ జియోడెసిక్ డోమ్ టెంట్లను హరిత రిసార్ట్స్ కొండపై సువిశాలంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఒక్కొక్క టెంట్ సుమారు 725 చదరపు అడుగుల వైశాల్యంతో, అత్యంత విలాసవంతమైన వసతులతో కూడి ఉంటుంది. ప్రతి టెంట్‌లో భారీ బెడ్, రాకింగ్ చైర్, వార్డ్‌రోబ్, కాఫీ టేబుల్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. పర్యాటకులు ప్రకృతిని తిలకించేందుకు వీలుగా ప్రత్యేక వ్యూ పాయింట్ బాల్కనీలు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి. పిల్లలు ఆడుకోవడానికి ఓపెన్ ఏరియాతో పాటు, రిసార్ట్‌లో విహరించడానికి ఈవీ బగ్గీలు కూడా రానున్నాయి. ఇవి అందుబాటులోకి వస్తే లంబసింగి రిసార్ట్స్‌లో మొత్తం గదుల సంఖ్య 30కి చేరుతుంది.' -అప్పలనాయుడు, ఏపీటీడీసీ యూనిట్ మేనేజర్

లంబసింగిలో టూరిజం ప్రాజెక్టుల విస్తరణ, పర్యాటకుల తాకిడి పెరగడం వల్ల స్థానిక ప్రజలకు ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తున్నాయి. ఇక పర్యాటకుల సౌకర్యార్థం రిసార్ట్స్‌లో నగదు రహిత డిజిటల్ పేమెంట్స్ విధానాన్ని పక్కాగా అమలు చేస్తున్నారు.

ప్రకృతి రమణీయత ఉట్టిపడేలా లంబసింగి అందాలు

మన్యం వాసుల్లో చిగురించిన కొత్త ఆశలు - లంబసింగి ఘాట్ విస్తరణకు అడుగులు

TAGGED:

AP TOURISM
ANDHRA KASHMIR
GLAMPING DOME TENTS AT LAMBASINGI
లంబసింగి
LAMBASINGI GLAMPING DOME TENTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.