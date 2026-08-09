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బోనమెత్తిన భాగ్యనగరం - లాల్​దర్వాజలో భక్తుల కోలాహలం

ఘనంగా లాల్‌దర్వాజా సింహవాహిని మహంకాళి అమ్మవారి బోనాలు - తెల్లవారుజాము నుంచే అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు, అలంకరణ - డప్పు చప్పుళ్లు, పోతురాజుల నృత్యాలతో మార్మోగుతున్న లాల్‌దర్వాజా - అమ్మవారిని దర్శించుకున్న ప్రముఖులు

Lal Darwaja Bonalu 2026
Lal Darwaja Bonalu 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 9, 2026 at 9:37 AM IST

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Updated : August 9, 2026 at 11:29 AM IST

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Lal Darwaja Bonalu 2026 : భాగ్యనగరం బోనమెత్తింది. ఆషాఢ బోనాల సందర్భంగా ఓల్డ్​సిటీ లాల్​ దర్వాజా సింహవాహిని అమ్మవారి ఆలయంతో పాటు నగరవ్యాప్తంగా ఉన్న దేవాలయాలు భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. ఉదయం 4.30 గంటల నుంచే ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలను నిర్వహించారు. ఆలయం తరఫున అమ్మవారికి తొలిబోనాన్ని సమర్పించారు. బోనాల పండుగ సందర్బంగా ఆలయానికి భక్తులు భారీగా తరలివస్తున్నారు. అమ్మవారిని పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. అక్కన్న మాదన్న మహంకాళి అమ్మవారిని మంత్రి శ్రీధర్​బాబు దర్శించుకున్నారు. ప్రభుత్వం తరఫున అమ్మవారికి పట్టువస్త్రాలను సమర్పించారు.

బోనమెత్తిన భాగ్యనగరం - లాల్​దర్వాజలో భక్తుల కోలాహలం (ETV Bharat)

అమ్మవారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించిన మంత్రులు : లాల్ దర్వాజా సింహవాహిని మహంకాళి అమ్మవారి బోనాల జాతరతో నగరమంతా ఆధ్యాత్మికశోభ నెలకొంది. జాతర సందర్భంగా అమ్మవారి ఆలయాన్ని సర్వంగ సుందరంగా ముస్తాబు చేశారు. అమ్మవారికి మంత్రులు కొండా సురేఖ, పొన్నం ప్రభాకర్​లు పట్టువస్త్రాలను సమర్పించారు. కలెక్టర్ ప్రియాంక ఆల దర్శించుకుని అమ్మవారికి బంగారు బోనాన్ని సమర్పించారు. ఉదయం నుంచి రాత్రి 10.30 గంటల వరకు అమ్మవారికి బోనాలు, ఒడిబియ్యం, చీర, సారె సమర్పణలు ఉంటాయి. సాయంత్రం అమ్మవారి శాంతి కళ్యాణం కార్యక్రమం జరుగుతుంది.

"అమ్మవారిని మొదటిసారి దర్శించుకున్నా. దర్శకుడు సందీప్​ రెడ్డి వంగా ప్రొడక్షన్స్​ హౌస్ పేరు భద్రకాళి. ఆయనతో పాటు ఆనంద్​తో కలిసి ఇక్కడకు వచ్చాను. నాతోపాటు అందరి కోరికలు తీరాలని అమ్మవారిని మొక్కుకున్నా. అందరికీ బోనాల శుభాకాంక్షలు"-విజయ్ దేవరకొండ, హీరో

అమ్మవారి సేవలో రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు : లాల్​దర్వాజ సింహవాహిని అమ్మవారిని పలువురు రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. మంత్రి సీతక్క, ఎంపీ అనిల్​ యాదవ్​, బీఆర్ఎస్​ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్, తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్​, టాలివుడ్​ హీరో విజయ్​ దేవరకొండ, ఆనంద్ దేవరకొండ, దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా, సింగర్ మంగ్లీ తదితరులు అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ అర్చకులు తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు.

భక్తులకోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు : భక్తుల కోసం 6 క్యూలైన్​లు ఏర్పాటు చేసి దర్శనం కల్పిస్తున్నారు. బోనం తీసుకొచ్చే వారికి ప్రత్యేకంగా క్యూలైన్​ ఏర్పాటు చేశారు. లాల్​ దర్వాజా అమ్మవారి ఆలయ ఆవరణ వద్ద ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. భక్తులు, వీఐపీలకు ఎలాంటి ఇబ్బందీ లేకుండా చర్యలు చేపట్టారు. అంబులెన్స్​, వాటర్ మెడికల్ క్యాంపులు ఏర్పాటు చేశారు. జోగినిలు ముందస్తు సమాచారం ఇస్తే అసౌకర్యం లేకుండా దర్శనం కల్పించనున్నారు. సోమవారం రంగం భవిష్యవాణి కార్యక్రమం, పోతురాజుల విన్యాసాలు, భవాని రథయాత్ర జరగనున్నాయి.

"వర్షాలు కురవాలి, ప్రజలు సంతోషంగా ఉండాలని అమ్మవారికి బోనాలు సమర్పించాను. ఆలయాల అభివృద్ధి రూ.20 కోట్ల నిధులు కేటాయించాం. జోగినులు నేరుగా బోనం తీసుకువెళ్లి దర్శనం చేసుకునేలా ఏర్పాట్లు చేశాం. ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా వేడుకలను నిర్వహిస్తున్నాం"- కొండా సురేఖ, మంత్రి

ఏటా ఆషాఢమాసంలో బోనాల జాతరతో సింహవాహిని అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు లక్షల్లో భక్తులు పోటెత్తున్నారు. ఈ ఏడాది దాదాపు ఐదు లక్షల మంది వస్తారని అంచనా. ప్రధాన 8 దేవాలయాలతో పాటు లాల్​ దర్వాజాలోని మూడు వేల చిన్న దేవాలయాల్లో అమ్మవారికి బోనాన్ని సమర్పించారు. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా 100 సీసీటీవీ కెమెరాల పర్యవేక్షణ, 2500 భారీ పోలీసులతో బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు.

భాగ్యనగరంలో లాల్​ దర్వాజ బోనాలు - నేడు, రేపు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు

Last Updated : August 9, 2026 at 11:29 AM IST

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లాల్​దర్వాజ బోనాలు 2026
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