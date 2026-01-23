అమ్మమ్మ, నాన్నమ్మల చిట్కాలతో ఆహార పదార్థాలు - 'లక్ష్యా 2కే26'లో పాల్గొన్న విద్యార్థులు

ETV Bharat / state

విజయవాడలోని శ్రీదుర్గా మల్లేశ్వర మహిళా కళాశాలలో నిర్వహించిన 'లక్ష్యా 2కే26' కార్యక్రమం - 17 విద్యాసంస్థల నుంచి 300 మంది విద్యార్థులు - నోరూరించేలా రకాల రెడీమేడ్ ఫుడ్స్​ తయారు

Lakshya 2K26 Event at Sri Durga Malleswara Womens College: ప్రస్తుత ఉరుకులు పరుగల జీవితంలో వంట చేసుకునే తీరిక సైతం ఉండడం లేదు. దీంతో ఆన్​లైన్ ఫుడ్ ఆర్డర్లకు డిమాండ్ పెరుగుతోంది. బయట ఆహారం ఆరోగ్యానికి ప్రమాదమని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నా ప్రజలు మాత్రం వెనక్కు తగ్గడం లేదు. ఇటీవల అనేక మంది రెడీమేడ్ ఫుడ్ తయారీకి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. వారికి ఇష్టమైన ఆహారాన్ని తయారు నిమిషాల వ్యవధిలో తయారు చేసుకుంటున్నారు. అలాంటి అనేక రకాల రెడీమేడ్ ఫుడ్స్​ని తయారు చేసి నోరూరించారు విజయవాడ విద్యార్థినులు. చదువులతో పాటు వివిధ రకాల పోటీలు, నృత్యాలు, అందాల పోటీల్లోనూ పాల్గొని సత్తా చాటారు.

విజయవాడలోని శ్రీదుర్గా మల్లేశ్వర మహిళా కళాశాలలో నిర్వహించిన 'లక్ష్యా 2కే26' కార్యక్రమంలో మొత్తం 17 విద్యాసంస్థల నుంచి 300 మంది పాల్గొన్నారు. ఇక్కడ గ్యాస్, మంట వంటివి అవసరం లేకుండానే ఇంటిలో ఉండే వివిధ పదార్థాలతో రుచికర ఆహార పదార్థాలను తయారు చేశారు. ఇంకా వివిధ రకాల పోటీల్లో పాల్గొని సత్తా చాటారు. ఈ కార్యక్రమంలో అగ్నిని ఉపయోగించకుండా తయారు చేసిన ఆహార పదార్థాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. ఈ విద్యార్థులంతా ఇంటిలో ఉండే వివిధ రకాల కూరగాయులు, ఆకుకూరలు, బిస్కెట్లు, బ్రెడ్, పాలు, పెరుగు, డ్రై ఫ్రూట్స్ వంటివి ఉపయోగించి ఎన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు తయారు చేశారు.

వంటలంటే ఇష్టం అందుకే ఈ పోటీలో పాల్గొన్నాం: బుర్రకి పదను పెడితే ఎన్నో రుచులను తయారు చేయవచ్చని నిరూపించారు. రుచికర, ఆరోగ్యకర ఆహార పదార్థాలను నిమిషాల వ్యవధిలోనే ఎలా తయారు చేయవచ్చో చేసి చూపించారు. రోజూ అన్నం, టిఫిన్లు తిని బోరు కొట్టిన వాళ్లు కొత్త రుచులు తినాలనుకుంటారు. అలాంటి వారికి ఉపయోగపడేలా చక్కటి రుచులు తయారు చేస్తున్నారీ విద్యార్థులు. అమ్మ, అమ్మమ్మ, నాన్నమ్మలు ఇంటి దగ్గర చేసే చిట్కాలను పాటిస్తూ అనేక ఆహార పదార్థాలను తయారు చేశారు. వారికి ఇష్టమైన పదార్థాలను ఉపయోగించి సరికొత్త ఆహార పదార్థాలను తయారు చేశారు. ఆ రుచులు ఎంతో చక్కగా ఉన్నాయని తిన్నవాళ్లు చెబితే ఆనంద పడిపోయారు ఈ విద్యార్థులు. తమకు వంటలంటే ఇష్టమని అందుకే ఈ పోటీలో పాల్గొని తమ టాలెంట్​ని ప్రదర్శించామని విద్యార్థులు చెప్పారు.

వివిధ జానపద పాటలకు నృత్యాలు చేస్తూ వచ్చిన వారిని అలరించారు ఊ విద్యార్థులు. కట్టూ, బొట్టూ, అలంకరణ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలించింది. ఎప్పుడూ పుస్తకాలతో కుస్తీ పట్టే తాము ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యం కావడం సంతోషంగా ఉందని అన్నారు. తమ కళాశాలలు తమలోని టాలెంట్​ని నిరూపించుకోవడానికి ప్రోత్సహిస్తున్నట్లు విద్యార్థులు చెప్పారు. ఇలాంటి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం వల్ల చదువుల్లోని ఒత్తిడి అదిగమించి మంచి మార్కులు సాధిస్తున్నట్లు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

గతంలోనూ వివిధ వేదికలపై ప్రదర్శనలు ఇచ్చి తమ సత్తా నిరూపించుకున్నామని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు. విద్యార్థుల్లో దాగి ఉన్న నైపుణ్యాలను వెలికితీసేందుకు ఏటా తమ కామర్స్​ డిపార్ట్​మెంట్​ ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నట్లు అధ్యాపకులు తెలిపారు. ఇటువంటి కార్యక్రమాలు భవిష్యత్తులో మరిన్ని నిర్వహించాలని విద్యార్థులు కోరుతున్నారు. తమ టాలెంట్‌ని నిరూపించుకోవడానికి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఎంతో దోహదం చేస్తాయని అన్నారు.

