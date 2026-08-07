సౌదీలో ఏపీవాసి మృత్యువుతో పోరాటం - ప్రభుత్వ సాయం కోరుతున్న కుటుంబ సభ్యులు
బ్రతుకుదెరువు కోసం ఎడారి దేశం వెళ్లిన వ్యక్తి - అనారోగ్యంతో తీవ్రంగా పోరాడుతున్న లక్ష్మీనారాయణ- భారతదేశానికి రాకుండ అడ్డుకుంటున్న అతని యజమాని
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 12:32 PM IST
Ap Residential Struggles For Life In Saudi Arabia : గల్ఫ్ దేశాల్లో అత్యధికంగా భారతీయులు, ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల (ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ) ప్రజలు ఉపాధి పొందుతున్న దేశం సౌదీ అరేబియా. అయితే, గత కొన్నేళ్లుగా అక్కడకు వెళ్తున్న సాధారణ కార్మికులు, డ్రైవర్లు, గృహ కార్మికుల పరిస్థితి రోజురోజుకూ అత్యంత దయనీయంగా మారుతోంది. నకిలీ ఏజెంట్ల మాయమాటలు నమ్మి, అప్పులు చేసి వెళ్లిన ఎంతో మంది యువత అక్కడ బానిసల కంటే ఘోరమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు. ఆఖరికి చివరి క్షణాల్లో కూడా కుటుంబాన్ని చేరుకోలేకపోతున్నారు.
బ్రతుకుదెరువు కోసం ఎడారి దేశం వెళ్లిన అన్నమయ్య జిల్లాకు చెందిన ఒక వ్యక్తి, సౌదీ అరేబియాలోని ఆసుపత్రిలో ప్రాణాలతో పోరాడుతున్నాడు. గుండె కోతతో ఆసుపత్రి బెడ్పై ప్రాణాలతో కొట్టుమిట్టాడుతుంటే, కనీసం ఆఖరి చూపుకైనా నోచుకోలేమేమోనని ఆ కుటుంబం గుండెలు పగిలేలా రోదిస్తోంది. అతను తీవ్ర అనారోగ్యంతో ఉన్నప్పటికీ, అతని యజమాని పాస్పోర్ట్ను లాగేసుకుని, ఇంటికి తిరిగి రాకుండా అడ్డుకుంటున్నాడని అతని కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ప్రాణాలతో పోరాడుతున్న లక్ష్మీనారాయణ: అన్నమయ్య జిల్లా రామపురం మండలం, కాశీరెడ్డిగరిపల్లె పంచాయతీ, సూర్యనారాయణపురానికి చెందిన లక్ష్మీనారాయణ, జీవనోపాధి కోసం డ్రైవర్గా పని చేయడానికి ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో సౌదీ అరేబియా వెళ్లాడు. అనారోగ్యం కారణంగా అతన్ని నెల రోజుల క్రితం రియాద్లోని కింగ్ ఫహద్ మెడికల్ సిటీ ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. గుండె సమస్యల కారణంగా అతనికి బైపాస్ సర్జరీ చేసిన వైద్యులు, ఇప్పుడు అతని కిడ్నీలు కూడా పని చేయడం లేదని తెలిపారు.
సౌదీ అరేబియాలో ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న లక్ష్మీనారాయణను రక్షించడానికి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సాయం చేయాలని కుటుంబ సభ్యులు కోరుతున్నారు. తక్షణమే స్పందించి అవసరమైన దౌత్యపరమైన చర్యలు చేపట్టాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ఇటువంటి అత్యవసర పరిస్థితుల్లో బాధితుడికి వైద్య సహాయం అందేలా చూడటం, యజమాని (కఫీల్) వేధింపుల నుంచి విముక్తి కల్పించి పాస్పోర్ట్ తిరిగి ఇప్పించడం, అతన్ని సురక్షితంగా స్వదేశానికి తీసుకురావడానికి వేగంగా చర్యలు తీసుకోవాలంటున్నారు. అయితే అతని వివరాలు ఎవరూ చెప్పలేకపోతున్నారని, కనీసం చివరిసారిగా అతన్ని చూసేందుకు అవకాశం కల్పించాలని కుటుంబ సభ్యులు ప్రభుత్వాన్ని వేడుకుంటున్నారు.
సౌదీలో చిక్కుకున్న మహిళను రక్షించిన కూటమి : ఇటీవల సౌదీలో బతుకుదెరువు కోసం వెళ్లిన ఒక మహిళను తన యజమాని తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నాడంటూ సామాజిక మాధ్యమాలలో వీడియో పెట్టింది. అందులో తనను రక్షించాలంటూ పవన్ కల్యాణ్ను కోరగా, ఆయన వెంటనే సహాయక చర్యలు చేపట్టి మహిళను తన స్వగృహానికి చేర్చారు. అలాగే తనకు కొంత ఆర్థిక సహాయం అందించి, వైద్య పరీక్షలు కూడా నిర్వహించారు.
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