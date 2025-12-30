ETV Bharat / state

YUVA : 'అఫ్​ కోర్స్​ రాజమౌళి సర్​తో' - హాలీవుడ్ ప్రొడక్షన్​ డిజైనర్ లక్ష్మీ నైమిష గుమ్మడి

సెట్‌ డిజైనింగ్‌లో రాణిస్తున్న హైదరాబాద్​ యువతి లక్ష్మీ నైమిష - బీఆర్క్​లో ఓ సబ్జెక్టు ఆధారంగా సెట్‌ డిజైన్ యువతి - 78వ కేన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్‌లో ప్రదర్శితమైన డాస్ బ్రోస్ పోర్స్ సినిమా

Lakshmi Naimisha Art Designer
Lakshmi Nymisha Production Designer (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 30, 2025 at 4:46 PM IST

Chit Chat With Art Designer Lakshmi Nymisha : వెండితెరపై రంగుల చిత్రం చూసినప్పుడు తన గమ్యం అదే అని నిర్ణయించుకుంది ఆ యువతి. సినిమాలో నటనే కాదు ఇంకా ఎన్నో అంశాలు ఉన్నాయని తెలుసుకుంది. బీఆర్క్‌(బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్) చేసి అమెరికాలో హాలీవుడ్‌లో తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక స్థానం ఏర్పరుచుకుంది. సినిమా కథలకు తగ్గట్టుగా సెట్‌ డిజైన్లు చేసి అందరి నుంచి మంచి గుర్తింపు పొందింది. అంతేకాదు ప్రముఖ గాయని టేలర్‌ స్విఫ్ట్‌ చేసిన ఓ మ్యూజిక్‌ వీడియోకి ఈథన్‌ టోబ్మాన్‌ (డైరెక్టర్, కెనడియన్ ఫిల్మ్ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్) వంటి వారితో కలిసి పనిచేసింది. భవిష్యత్తులో తెలుగు ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి ప్రముఖ డైరెక్టర్‌ రాజమౌళితో కలిసి పనిచేయాలనుందని తన మనోగతాన్ని చెబుతున్న నైమిషతో ఈటీవీ భారత్ చిట్‌చాట్‌.

అంతర్జాతీయ అవార్డులు సొంతం : ప్రముఖ భారతీయ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ లక్ష్మీ నైమిష హాలీవుడ్‌లో రాణిస్తున్నారు. ఆమె తన సృజనాత్మకతతో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అనేక అవార్డులను తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు. ఆమె సినిమాలకు ప్రొడక్షన్ డిజైన్, ఆర్ట్ డైరెక్షన్, సెట్ డిజైనింగ్​లను అద్భతంగా నిర్వహిస్తారు. ఆర్కిటెక్చర్‌లో డిగ్రీ పూర్తి చేసిన అనంతరం నైమిష అమెరికన్ ఫిల్మ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ నుంచి ప్రొడక్షన్ డిజైన్‌లో మాస్టర్స్ పట్టా పొందారు.

'అఫ్​ కోర్స్​ రాజమౌళి సర్​తో' - హాలీవుడ్ ప్రొడక్షన్​ డిజైనర్ లక్ష్మీ నైమిష గుమ్మడి (ETV)

బెస్ట్​ ఫీచర్​ ఫిల్మ్​గా తహనాన్​ : లక్ష్మీ నైమిష పనిచేసిన 'తహనాన్' అనే చిత్రం కల్వర్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్‌లో ఉత్తమ ఫీచర్ ఫిల్మ్‌గా ఎంపికైంది. ప్రముఖ పాప్ సింగర్ టేలర్ స్విఫ్ట్ ఫోర్ట్‌నైట్ మ్యూజిక్ వీడియో ఆర్ట్ డిపార్ట్‌మెంట్‌లోనూ ఆమె పనిచేయడం విశేషం. డోస్ బ్రోస్ ఫోర్స్, వెన్ బిగ్ పీపుల్ లై వంటి షార్ట్​ఫిల్మ్స్​కు ఆమె పనిచేశారు. నైమిష ఇప్పటివరకు 50కి పైగా షార్ట్​ ఫిల్మ్స్​, మ్యూజిక్ వీడియోలు, ఫీచర్ ఫిల్మ్స్‌లలో పని చేశారు. అంతర్జాతీయ వేదికలపై వందలాది అవార్డులను అందుకున్న తెలుగు అమ్మాయిగా ఆమె మంచి గుర్తింపును గడించారు. తన కెరీర్‌ను ఆర్కిటెక్ట్‌గా ప్రారంభించి, సినిమాలపై ఉన్న ఆసక్తితో హాలీవుడ్‌కు వెళ్లి అక్కడ తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును సంపాదించుకున్నారు. నైమిష తండ్రి సివిల్​ ఇంజినీర్​ కాగా తల్లి ఆర్కిటెక్చర్ అవ్వడం ఇక్కడ మరో విశేషం.

"చిన్నప్పటి నుంచి సినిమాలంటే చాలా ఇష్టం. చిన్నతనంతో సినిమాకు డైరెక్టర్​, కెమెరామెన్, డిజైనర్​ వంటి వాళ్లు ఉంటారని తెలీదు. చూసేది యాక్టరే, అందుకే చిన్నప్పుడు యాక్ట్రెస్​ అవ్వాలని ఉండేది. ఆర్కిటెక్చర్​లో సెట్​ డిజైన్ తీసుకున్నాం. ఈ డిజైనింగ్​ సబ్జెక్ట్​ తీసుకున్న తర్వాత ఇదే ఫిక్స్​ అయ్యాను. నేను ఎంతో కష్టపడి తహనాన్​ అనే ఫీచర్​ ఫిల్మ్​కు పనిచేశాను. ఆ తర్వాత డోస్​ బ్రోస్​ ఫోర్స్​ వంటి అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకున్నాను" -లక్ష్మీ నైమిష, ఫిల్మ్ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్

ఇంకా నేర్చుకోవాలి : తనకు తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో పనిచేయానుందని నైమిష తెలిపారు. ఒకవేళ మీరు ఎవరితో పని చేస్తారు? అని అడగగా అఫ్​ కోర్స్​ రాజమౌళి సర్​తో చేస్తానని చెప్పారు. ఆయన చాలా కష్టపడతారని తెలుసు. తనకు సాబు సిరిల్​(ఫిల్మ్ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్) గురించి తెలిసింది కూడా రాజమౌళి వల్లేనని తెలిపారు. ఆయన పని చేయాలనుందని దాని కంటే ముందు నేర్చుకోవాలని ఉందన్నారు. చిన్న చిన్న సినిమాలు చేస్తూ ఇంకా నేర్చుకోవాలన్నారు. ఆయనతో పని చేయడానికి నేను రెడీ అని చెప్పారు.

ఆ పిచ్చిని అలానే ఉంచుకోండి : అమ్మాయిలు ఆర్ట్​ డిపార్ట్​మెంట్​ వైపు వెళ్తే ఇబ్బంది అవుతుందా? అనే విమర్శలు ముందు తన ఇంటి నుంచే ఎదుర్కొన్నట్లు నైమిష తెలిపారు. అలానే గట్టి సపోర్ట్​ కూడా ఇంటి నుంచే వచ్చిందన్నారు. అమ్మనాన్న నీకు నచ్చింది నువ్వు చేయమన్నారని, వారు అలా అనడం తన అదృష్టమని చెప్పారు. సినిమాల్లోకి రావాలనుకునేవారు మాత్రం ఆ ప్యాషన్​ని అలానే ఉంచుకోండి. అదే మిమ్మల్నీ కచ్చితంగా గమ్యానికి చేరుస్తుందని తెలిపారు.

