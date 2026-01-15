6 సంవత్సరాల తర్వాత 60 నెలల బకాయిలు - లక్షల మంది ఉద్యోగుల ఇళ్లలో సంక్రాంతి సంబరాలు
లక్షల మంది సీపీఎస్ ఉద్యోగులు, పింఛనుదారుల ఖాతాల్లోకి వేల రూపాయలు - పోలీసులకూ సరెండర్ లీవు మొత్తాలు
Published : January 15, 2026 at 10:40 AM IST
Lakhs of Employees 60 Months of Arrears Released After 6 Years : ఈ సంక్రాంతి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ఇళ్లలో కొత్త కాంతి నింపింది. భోగి పండగ నాడు ఉదయం తెల్లారేసరికి లక్షల మంది సీపీఎస్ ఉద్యోగులు, పింఛనుదారుల ఖాతాల్లోకి వేల రూపాయలు వచ్చి చేరాయి. ఎప్పుడో జగన్ హయాంలో ఇవ్వాల్సిన కరవు భత్యం బకాయిలు ఆరేళ్లుగా పెండింగులో ఉన్నాయి. అలాంటి 60 నెలల బకాయిలను ఒకేసారి ఎన్డీయే ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు చెల్లించింది.
జీపీఎఫ్ ఖాతాలకు కరువు భత్యం బకాయిలు : ఒక్కో ఉద్యోగి ఖాతాలో రూ.30వేల నుంచి రూ.60వేల వరకు జమయ్యాయి. తెలుగు లోగిళ్లలో ఎంతో ముఖ్యమైన సంక్రాంతి పండగ సమయానికి ఈ డబ్బులు రావడంతో అందరి ముఖాల్లో ఆనందం వెల్లివిరిసింది. రాష్ట్ర ఎన్జీవో అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు ఎ.విద్యాసాగర్ మాట్లాడుతూ 2018, 2019 సంవత్సరాల కరవు భత్యం బకాయిలను ప్రభుత్వం చెల్లించడంతో హర్షం వ్యక్తం చేశారు. రెగ్యులర్ ఉద్యోగులకు ఈ కరవుభత్యం బకాయిలు జీపీఎఫ్ ఖాతాలకు జమవుతాయన్నారు.
సీపీఎస్ ఉద్యోగులు, పింఛనుదారులకు నగదు రూపంలో వారి ఖాతాలకు జమ చేశారు. ప్రభుత్వంతో నిరంతర సంప్రదింపులతో ఈ సొమ్ములు చెల్లించేందుకు అంగీకరించారు. సంక్రాంతి సందర్భంగా దాదాపు రూ1,100 కోట్లు భోగి పండగరోజే జమయ్యాయి. మంగళవారం కూడా ఆర్థికశాఖ కార్యదర్శులు వినయ్చంద్, అల్లాడ గౌతమ్లతోపాటు ఆర్థిక మంత్రితోనూ మాట్లాడాం. సంక్రాంతికి ఇస్తే ఉద్యోగులకు ఆనందంగా ఉంటుందన్న మా విన్నపానికి ఎన్డీయే ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందించింది. 2018 కరవుభత్యం 30 నెలల బకాయిలు, 2019 కరవుభత్యం 30 నెలల బకాయిలు వచ్చాయి’ అని వివరించారు.
మూలవేతనంపై లెక్కించి సొమ్ములు : కొందరు ఉద్యోగులు కరవు భత్యం బకాయిలను ప్రస్తుత మూలవేతనంపై లెక్కించుకుంటున్నారని, కానీ 2018, 2019 కరవు భత్యం కాబట్టి అప్పటి మూలవేతనంపై లెక్కించి సొమ్ములు చెల్లించిందని పింఛనుదారుల చర్చా వేదిక రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఈదర వీరయ్య చెప్పారు. రాష్ట్ర వ్యవసాయ విస్తరణాధికారుల సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు డి.వి.వేణుమాధవరావు కూడా ప్రభుత్వ స్పందనకు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. క్రమేణా పెండింగ్ సమస్యలన్నీ ప్రభుత్వం పరిష్కరిస్తుందన్న ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో 2.25 లక్షల మంది సీపీఎస్ ఉద్యోగులకు, 2.70 లక్షల మంది పింఛనుదారులకు లబ్ధి చేకూరింది.
హామీ ఇచ్చినట్లే నిధులు విడుదల చేశారు : రాష్ట్రంలో దాదాపు 55వేల మంది పోలీసు ఉద్యోగులకూ సరెండర్ లీవు బకాయిల సొమ్ము బుధవారమే వారి ఖాతాలకు చేరింది. ఈ సందర్భంగా ఏపీ పోలీసు అసోసియేషన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు శ్రీనివాసరావు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ మధ్య ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును కలిసి మాట్లాడామని, అప్పుడే ఈ బకాయిలు విడుదల చేస్తామని చెప్పారన్నారు. హామీ ఇచ్చినట్లే నిధులు విడుదల చేశారని ఆయన ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.
10% మందికి ప్రయోజనం : కొందరు గుత్తేదారులకు నాబార్డు, విదేశీ ఆర్థికసాయం కింద చేపట్టిన పనులు, ఇతర పనులకు రూ.1,243 కోట్ల బకాయిలు చెల్లించారు. మొత్తం గుత్తేదారుల్లో 10% మందికి ప్రయోజనం కలిగిందని ఆ సంఘ ప్రతినిధులు తెలియజేశారు. ఈ చెల్లింపుల వల్ల ప్రభుత్వానికి రీయింబర్స్మెంట్ రూపంలోను, నాలుగోవిడతగా రావాల్సిన నిధులూ తిరిగి రాబట్టుకుని మరిన్ని అభివృద్ధి పనులు చేసే ఆస్కారమూ కలగనుంది.
