చేబ్రోలు సర్పంచ్ రాంధే లక్ష్మీ సునీతకు జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు - సర్పంచ్ సంవాద్ యాప్ను వేదికగా చేసుకుని గుర్తింపు తెచ్చుకున్న సునీత
Published : October 20, 2025 at 2:42 PM IST
Lady Sarpanch Got Sarpanch Samvaad Award in Eluru District : అదో మేజర్ గ్రామ పంచాయతీ. జనాభా సంఖ్య కూడా ఎక్కువే. దీంతో గ్రామంలో ఒకప్పుడు ఎక్కడ చూసినా చెత్తా చెదారం, ప్లాస్టిక్, అస్తవ్యస్త డ్రెయిన్లు, రోడ్లు దర్శనమిచ్చేవి. పంచాయతీ అధికారులు ప్రజల్లో ఎంత అవగాహన కల్పించినా చెత్త సమస్యకు పరిష్కారం లభించేది కాదు. అయితే వీటిని ఛాలెంజ్గా తీసుకున్న సర్పంచ్ సమస్యలకు తనదైన పరిష్కారం చూపుతున్నారు. కేవలం పనిచేయడమే కాకుండా తన పని పలువురికి తెలిసేలా సంవాద్ యాప్ను వేదికగా చేసుకుని జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.
రాంధే లక్ష్మీ సునీత ఏలూరు జిల్లా చేబ్రోలు గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్. ఊరిని బాగు చేయాలనే ఉద్దేశంతో 2021లో సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి గెలిచారు. మొదట్లో స్వచ్ఛతకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ప్లాస్టిక్ వినియోగంతో కలిగే అనర్థాలపై ప్రచారం చేశారు. అది ప్రజల్లో బాగా చైతన్యం తీసుకురావడంతో చేబ్రోలు గ్రామాన్ని జిల్లా స్థాయి సుప్రీం ట్రైనింగ్ సెంటర్గా ఎంపిక చేశారు. అలా ఇటీవల నిర్వహించిన సర్పంచ్ సంవాద్ పోటీల్లో జాతీయ స్థాయిలో మొదటి స్థానంలో నిలిచారు.
దేశంలోనే మొదటి స్థానం : భారత నాణ్యత మండలి ఆధ్వర్యంలో దేశంలోని సర్పంచులను ఒకే వేదికపైకి తీసుకువచ్చేందుకు సర్పంచ్ సంవాద్ పేరిట కేంద్రం మొబైల్ యాప్ను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ యాప్ ద్వారా గ్రామంలో జరిగే అభివృద్ధి పనులు, పలు సమస్యలకు తాను చూపిన పరిష్కార మార్గాలను ఎప్పటికప్పుడు ఫొటోలు, వీడియోల రూపంలో పొందుపరుస్తూ జాతీయ స్థాయిలో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు లక్ష్మీ సునీత. స్వచ్ఛత, తాగునీటి నిర్వహణతోపాటు చెత్త నుంచి సంపద తయారీ, మెరుగైన పారిశుద్ధ్యం, ప్లాస్టిక్ వినియోగంపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పిచడంతోపాటు పలు అంశాలపై వీడియో తయారు చేసి యాప్లో పొందుపరచి దేశంలోనే మొదటి స్థానం దక్కించుకున్నారు. దిల్లీలో కేంద్ర పంచాయతీ రాజ్ శాఖ మంత్రి చేతుల మీదుగా ప్రశంసా పత్రం అందుకున్నారు.
" సర్పంచ్ సంవాద్ మొబైల్ యాప్ను ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నప్పటినుంచి గ్రామంలో జరిగే అన్ని అభివృద్ది కార్యక్రమాలను అప్లోడ్ చేస్తున్నాము. దీంతో దేశం మొత్తం గ్రామంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధిని చూస్తుంది. గ్రామంలో అభివృద్ధి బాగా జరగడంతో భారత నాణ్యత మండలి నెలవారి పోటీలను సైతం నిర్వహిస్తోంది. స్వచ్ఛతమీద ఒక వీడియోను అప్లోడ్ చేశాను. దేశం మొత్తం మీద అది మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. అలాగే ఉత్తమ గ్రామ సర్పంచ్గా కలెక్టర్ చేతుల మీదుగా అవార్డు వచ్చింది." - రాంధే లక్ష్మీ సునీత, చేబ్రోలు సర్పంచ్
గ్రామంలో ఒక్కో నెల ఒక్కో థీమ్ : ఒక్కో నెల ఒక్కో థీమ్ను ఎంచుకుని గ్రామాన్ని స్వచ్ఛంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ప్రస్తుతం చెత్తను డంపింగ్ యార్డులో కాకుండా సంపద తయారీ కేంద్రాలకు తరలించి అక్కడ సేంద్రియ ఎరువులు తయారుచేస్తున్నారు. ప్లాస్టిక్, గాజు, ఈ-వేస్ట్ ఇలా దేనికది వేరు చేసి విక్రయిస్తూ పంచాయతీకి ఆదాయం వచ్చేలా చేస్తున్నారు. మున్ముందు గ్రామాన్ని మరింత అభివృద్ధి మార్గంలో నడిపేందుకు కృషి చేస్తానని సునీత చెబుతున్నారు.
సునీత కృషితో ప్రస్తుతం స్వచ్ఛత, వ్యర్థాల నిర్వహణ, రోడ్లు, డ్రెయిన్లు వంటి అంశాల్లో చేబ్రోలు గ్రామం ముందుంది. గ్రామానికి అత్యంత అవసరమైన మేజర్ డ్రెయిన్ నిర్మించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుని దానికి నిధులు సమకూర్చే దిశగా సునీత పనిచేస్తున్నారు.
