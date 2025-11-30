నెల్లూరులో మరో లేడీ డాన్ - వైఎస్సార్సీపీ అండతో నేర సామ్రాజ్యం
నెల్లూరులో పుట్టుకొచ్చిన మరో లేడీ డాన్ కామాక్షమ్మ - వైఎస్సార్సీపీ అండతో కామాక్షమ్మ నేర సామ్రాజ్యం ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లు ఆరోపణలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 30, 2025 at 8:47 AM IST
Lady Don Arava Kamakshamma Criminal Empire: సింహపురిలో మరో లేడీ డాన్ వ్యవహారం బయటపడింది. ఆమె నేర సామ్రాజ్యానికి వైఎస్సార్సీపీ అండ ఉన్నట్లు చెబుతున్నారు. ఆమె అరాచకాలను సీపీఎం నాయకుడు పెంచలయ్య ప్రశ్నిస్తూ ప్రజలకు అవగాహన కల్పించేవారు. శుక్రవారం ఆయన హత్యకు గురయ్యారు. పెంచలయ్య హత్యకు అరవ కామాక్షమ్మ ముఠాయే కారణమని ఇప్పటికే పోలీసులు గుర్తించారు.
నెల్లూరు జిల్లాలో లేడీ డాన్ నిడిగుంట అరుణ వ్యవహారం మరవకముందే అరవ కామాక్షమ్మ నేర సామ్రాజ్యం వెలుగులోకి వచ్చింది. సంప్రదాయబద్ధంగా కనిపించే ఈమె వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల అండతో డాన్గా ఎదిగినట్లు చెబుతున్నారు. పదుల సంఖ్యలో ప్రత్యేక ముఠాలు ఏర్పాటు చేసుకుని గంజాయి విక్రయాలు సాగిస్తూ ప్రశ్నించిన వారిపై దాడులు, దౌర్జన్యాలకు పాల్పడుతోందన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి. నగర శివారులో శుక్రవారం సీపీఎం నాయకుడు పెంచలయ్య హత్యలో కామాక్షమ్మ ముఠాయే కారణమని ఇప్పటికే పోలీసులు గుర్తించారు. ఆమెతో పాటు, ఆమె ముఠాపై ఇప్పటికే హత్యాయత్నం, గంజాయి విక్రయాలు, రైల్వే ఆస్తుల చోరీ కేసులు, సస్పెక్ట్ షీట్లు ఉన్నట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు.
యువకులను చేరదీసి గంజాయి విక్రయాలు: నెల్లూరులోని బోడిగాడితోటలో కామాక్షమ్మ నివాసం. ఆమె భర్త డ్రైవరుగా పని చేస్తున్నాడు. వైఎస్సార్సీపీలో ఉన్న ఆమెకు, ఆ పార్టీకి చెందిన దళిత సంఘం నాయకుడు పాలకీర్తి రవి సహకారం ఉన్నట్లు సమాచారం. ఓ మాజీ ఎంపీకి అనుచరురాలైన ఆమె గంజాయి క్రయవిక్రయాలతో డాన్గా ఎదిగినట్లు తెలిసింది. యువతకు, విద్యార్థులకు గంజాయి విక్రయించడాన్ని వృత్తిగా మార్చుకుందని నవాబుపేట పోలీసు స్టేషన్లో ఆమెపై సస్పెక్ట్ షీట్, ఇతర కేసులు ఉన్నాయని పోలీసులు చెబుతున్నారు. కామాక్షమ్మ సోదరుడు జేమ్స్పై నవాబుపేట తదితర పోలీస్ స్టేషన్లలో కేసులు ఉన్నాయి. వారికి హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీలోని ఆర్డీటీ కాలనీలో ఇల్లు ఇవ్వడంతో మకాం అక్కడికి మార్చినట్లు తెలిసింది. పాత ఇనుము, చిత్తు కాగితాలను సేకరించే దుకాణం నిర్వహిస్తున్న ఆమె చిత్తు కాగితాలు ఏరుకునే యువకులు, ఆకతాయిలను చేరదీసి వారితో గంజాయి విక్రయాలు సాగిస్తున్నట్లు సమాచారం.
హత్యలో 14 మంది ప్రమేయం: సీపీఎం నాయకుడు పెంచలయ్య గంజాయి, మత్తు పదార్థాలకు వ్యతిరేకంగా అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుంటారు. ఈ విషయంలో కామాక్షమ్మ ముఠాను వారించడంతో పాటు స్థానిక దేవాలయంలో పెంచలయ్య పెత్తనం పెరగడాన్ని ఆమె తట్టుకోలేకపోయింది. ఈ కారణంగానే తన అనుచరులతో హత్య చేయించిందని పోలీసులు గుర్తించారు. పెంచలయ్య హత్యలో 14 మంది ప్రమేయం ఉందని పోలీసులు ప్రాథమికంగా గుర్తించినట్లు తెలిసింది. ప్రధాన నిందితురాలు, లేడీ డాన్ కామాక్షమ్మ, ఆమె భర్త జోసెఫ్తో పాటు సోదరులు జేమ్స్, కార్తిక్లు, ఆమె చెల్లెలి భర్త ప్రమేయం కూడా ఈ కేసులో ఉన్నట్లు సమాచారం.
ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న జేమ్స్ను డిశ్చార్జి అనంతరం అరెస్టు చేయనున్నారు. కామాక్షమ్మను సైతం పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు సమాచారం. కామాక్షమ్మపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడమే పెంచలయ్య హత్యకు కారణమని స్థానికులు, అతడి బంధులులు చెబుతున్నారు. కామాక్షమ్మ లేడీడాన్లా ఎదగడానికి పోలీసులే కారణమనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ఆర్డీటీ కాలనీ నేరాలకు కేంద్రంగా మారిందని ఫిర్యాదు చేసినా పట్టించుకోలేదని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఫిర్యాదు చేసిన వారి సమాచారం నిందితులకు చేరవేస్తుంటారనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి.
