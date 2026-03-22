'మీకు ఇందిరమ్మ ఇల్లు వచ్చిందిగా - రూ.5 వేలు కట్టండి - లేదంటే మీ పేరు తొలగిస్తాం' : లబ్ధిదారులకు ఫోన్ కాల్స్
ఇందిరమ్మ ఇల్లు మంజూరు కోసం రూ.5,000 డిమాండ్ చేసిన మహిళ - నగదు ఇవ్వకుంటే జాబితాలో మీ పేరు ఉండదంటూ హుకుం జారీ - ఆందోళన చెందుతున్న లబ్ధిదారులు
Published : March 22, 2026 at 6:38 PM IST
Lady Ask Five Thousand For Indiramma House Sanction : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇల్లు లేని వారి కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ప్రతి ఒక్కరికీ ఇల్లు ఉండాలని ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకాన్ని ప్రారంభించింది. కానీ కొన్నిచోట్ల ఇళ్ల పంపిణీలో అక్రమాలు జరుగుతున్నాయని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. మరోవైపు అర్హులైన లబ్ధిదారులకు ఇందిరమ్మ ఇల్లు కేటాయించడం లేదని విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. మరికొందరు మాత్రం పేద ప్రజల నుంచి డబ్బు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనే హుజూర్నగర్లో చోటు చేసుకుంది.
రూ.5,000 ఇస్తేనే జాబితాలో మీ పేరు : "హలో మీకు ఇందిరమ్మ ఇల్లు వచ్చింది కదా? దీనికి మీరు రూ.5,000 చెల్లించకపోతే ఇందిరమ్మ ఇళ్ల జాబితాలో నుంచి మీ పేరు తొలగిస్తారు" అంటూ ఓ మహిళ నుంచి సూర్యాపేట జిల్లా హుజూర్నగర్కు చెందిన ఓ పేద మహిళకు ఫోన్ చేశారు. దీంతో అవాక్కైన ఆ మహిళ మీరు ఎవరండి అని అడగగా అవతల ఉన్న మహిళ "నేను ఎవరో తరువాత చెబుతాను. మొదట మీ దగ్గరికి ఒకరు వస్తారు. వారికి రూ.5,000 ఇవ్వు" అని మరోసారి చెప్పింది. ఈసారి పేద మహిళ తన వద్ద పైసలు లేవని, అయినా మీరు ఎవరో చెప్పకుండా పైసలు ఎలా ఇస్తామని అడిగింది. "అయితే సరే ఇందిరమ్మ ఇళ్ల జాబితాలో మీ పేరు తొలగిస్తాం" అంటూ బెదిరించి కాల్ కట్ చేసింది. ఇలాంటి ఫోన్ కాల్స్ హుజూర్నగర్లో పలువురు మహిళలకు వస్తున్నాయని పలువులు అంటున్నారు. కొందరు రూ.5,000 ఇచ్చుకోలేమంటూ కొద్ది మొత్తంలో ఇచ్చుకున్న వారు కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం.
పేద ప్రజల ఆందోళన : హుజూర్నగర్లోని రామస్వామి గుట్ట వద్ద కట్టించిన ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు ఇటీవల 805 మంది లబ్ధిదారులను అధికారులు ఎంపిక చేశారు. వీరిలో కొందరిని దళారులు పట్టి పీడిస్తున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. మరికొందరు ఇలా ఫోన్లు చేసి నగదు అడుగుతుండటంతో వీరు ఎవరో అర్థం కాక పేద మహిళలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. "మీ పేర్లు తొలగిస్తున్నాం" అని చెబుతున్న ఆ మహిళ నిజంగా తమ పేర్లను తొలగిస్తుందా? అని ఆందోళన పడుతున్నారు పేద మహిళలు. దీంతో లబ్ధిదారులు కొందరు తమకు తెలిసిన నేతల చుట్టూ తిరిగి తమకు న్యాయం చేయాలని వేడుకుంటున్నారు. వరుస సెలవులు ఉండటంతో బాధితులు అధికారులకు మొర పెట్టుకునే అవకాశం లేకపోవటంతో రాజకీయ నేతల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. అనర్హులకు ఇళ్లు వచ్చాయని, విడుదల అయిన జాబితాలో చేర్పులు మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయని చెబుతున్న పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి ఫోన్లు వస్తుండటంతో తమ పేరు జాబితాలో ఉంటుందా లేదా అన్న ఆందోళనలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులు ఉన్నారు.
వారికే ప్రాధాన్యం : ప్రతి నియోజకవర్గానికి 3,500 ఇళ్లను అందించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దీంతో గ్రామాలు, పట్టణాల వారీగా ఎక్కడెక్కడ ఎన్ని కేటాయించాలనే దానిపై అధికారులు దృష్టి సారించారు. మొత్తం 3,500 ఇళ్లలో గ్రామాలు, పట్టణాల వారీగా మంజూరు చేసిన వాటి వివరాలను జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రికి సమర్పిస్తే ఆయన ఆమోదం తెలుపుతారు. అనంతరం ఎన్ని మంజూరు అయ్యాయో మళ్లీ గ్రామసభల్లో ప్రదర్శిస్తారు. ఎంపికలో ఒంటరి మహిళలు, అతి పేదలు, వితంతువులు, దివ్యాంగులకు ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. గ్రామాల్లో లబ్ధిదారుల ఎంపిక విషయంలో ఇందిరమ్మ కమిటీలు ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయి.
