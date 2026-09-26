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యాదగిరిగుట్ట లడ్డూ త్వరగా తినాలి - లేదంటే బూజు పడతాయి!

యాదగిరిగుట్ట పుణ్యక్షేత్రంలో విక్రయించే లడ్డూ ప్రసాదంలో నాణ్యత లోపిస్తోంది. సదరు లడ్డూ పచ్చిముద్దలా మారి భక్తుల నమ్మకాన్ని దిగజారుస్తోంది. నాణ్యత లేక త్వరగా బూజు పట్టిపోతున్నాయి.

Yadagirigutta Laddu Prasadam Lacks Quality
యాదగిరిగుట్ట పుణ్యక్షేత్రంలో విక్రయించే లడ్డూ ప్రసాదంలో నాణ్యత లోపిస్తోంది (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 26, 2026 at 2:44 PM IST

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Yadagirigutta Laddu Prasadam Lacks Quality : ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందిన యాదగిరిగుట్ట పుణ్యక్షేత్రానికి నిత్యం వేలాది మంది వచ్చి స్వామివారిని దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకుంటారు. కానీ అక్కడ విక్రయించే లడ్డూ ప్రసాదంలో నాణ్యత లోపిస్తోంది. కొంతకాలంగా కొనసాగుతున్న ఈ విధానంలో ఎలాంటి మార్పులు రాకపోవడంతో సదరు లడ్డూ పచ్చిముద్దలా మారి భక్తుల నమ్మకాన్ని దిగజారుస్తోంది. దేవుడికి నైవేద్యం సమర్పించడం సంప్రదాయం. సమర్పించిన పదార్థాలను భక్తులకు ప్రసాదంగా పంచడం ఆచారం. దేవాలయంలో ఉచితంగా పంచడమే కాకుండా ఆలయాల మనుగడకు ప్రసాదాల విక్రయ విధానం, నాణ్యత, రుచి కోసం పాటించాల్సిన సరుకులను దేవాదాయశాఖ ప్రవేశపెట్టింది.

తిరుమల తర్వాత ఈ గుట్ట దేవుడి ప్రసాదానికి ఉన్న ఆదరణ తగ్గుతోంది. తయారీలో నాణ్యత లోపించిందని, ఉన్నతస్థాయి అధికారుల పర్యవేక్షణ లోపమే కారణం. అశ్రద్ధ, వినియోగించాల్సిన సరుకులు చేతివాటంతో సదరు ప్రసాదాల రుచికి గండి పడిందన్న వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. విక్రయించే రెండు రకాల లడ్డూల్లో 100 గ్రాముల చిన్నవి తయారీలో నీటి తడి అద్దకం అధికం కావడంతో ప్రసాదం పచ్చిముద్దగా మారి, నాణ్యత ప్రమాణాలు తగ్గి నిల్వ ఉండలేక రెండు రోజులకే బూజు పట్టిపోతున్నాయి.

Yadagirigutta Laddu Prasadam Lacks Quality
యాదగిరిగుట్టలో నాణ్యత లేక బూజు పట్టిపోతున్న లడ్డూలు (EENADU)

లడ్డూ తయారీ కోసం భారీ యంత్రాలు

క్షేత్రాభివృద్ధిలో ఆలయ పునర్​నిర్మాణం అయ్యాక విక్రయించే లడ్డూ ప్రసాదాల తయారీ కోసం భారీ యంత్రాలను ప్రవేశపెట్టారు. సదరు ప్రసాదం ఐదు అంచెల్లో సిద్ధమైన బూందీని మనుషుల చేతుల్లో లడ్డూ రూపం దాలుస్తుంది. వేడిమి తగ్గించుకునే దశలోనే ముద్దగా మార్చేందుకు వాడాల్సిన పరిమాణంలో కాకుండా నీటిని అధికంగా అద్దుకుంటారు. నీటిలో బరువు పెంచితే చేతివాటానికి మార్గం సుగమం అవుతుందన్న ఆరోపణలున్నాయి.

కవర్లలోనే పచ్చిముద్దలా మారుతున్న లడ్డూ

స్వామివారి దర్శనానికి వచ్చి మొక్కులు చెల్లించే భక్తులు ఇక్కడి పులిహోరను కొనుగోలు చేసి అక్కడే కూర్చుని ఇష్టంగా తింటారు. లడ్డూ తీసుకుని ఇంటికి వెళ్లాక గుట్ట ప్రసాదం అంటూ బంధువులకు పంపిణీ చేస్తారు. ప్రస్తుతం విక్రయిస్తున్న లడ్డూలు కవర్లలోనే ఆకారం కోల్పోయి పచ్చిముద్దగా మారుతున్నాయి. బంధువులకు పంపిణీ చేయడానికి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉందని భక్తులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. క్షేత్రంలో నిత్యం 100 గ్రాముల లడ్డూ ప్రసాదాలను సుమారు 20 నుంచి 25 వేలు తయారీ చేస్తారు. ఒక క్వింటాలు శనగ పిండితో తయారయ్యే లడ్డూకు 9 రకాల వస్తువులను కలుపుతారు.

ఏంటంటే

  • 100 గ్రాముల బరువు ఉండే 4,500 లడ్డూల తయారీకి సరకులు
  • శనగ పిండి 100 కిలోలు
  • చక్కెర 200 కిలోలు
  • నెయ్యి 90 కిలోలు
  • జీడిపప్పు 7.500 కిలోలు
  • కిస్మిస్​ 5 కిలోలు
  • మిస్రీ 5 కిలోలు
  • యాలకులు 1 కిలో
  • పచ్చ కర్పూరం 0.150 గ్రాములు
  • జాజికాయ 0.150

''యంత్రాలతో తయారు చేయడంతో లడ్డూ బూందీ మెత్తబడుతోంది. ఆరబెట్టినాకే విక్రయిస్తున్నాం. పచ్చిలడ్డూల విషయంలో తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం'' - అశోక్​, ఏఈవో

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