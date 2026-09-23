దుర్గమ్మ భక్తులకు శుభవార్త - ATM ద్వారా లడ్డూ ప్రసాదం
విజయవాడలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన ఇంద్రకీలాద్రిపై భక్తులకు అత్యాధునిక సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. దుర్గమ్మ సన్నిధిలో లడ్డూ ప్రసాదం తీసుకునే ATMను ప్రారంభించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 3:14 PM IST
Laddu ATM launched in Vijayawada Indrakeeladri: విజయవాడలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన ఇంద్రకీలాద్రిపై భక్తులకు అత్యాధునిక సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. దుర్గమ్మ సన్నిధిలో లడ్డూ ప్రసాదం తీసుకునే ఏటీఎంను ప్రారంభించారు. కొండ దిగువన సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన ఏటీఎంను దేవాదాయశాఖ కమిషనర్ రామచంద్ర మోహన్, ఆలయ ఛైర్మన్ రాధాకృష్ణ, ఈవో శీనా నాయక్ కలిసి లాంఛనంగా ప్రారంభించారు.
భక్తులు ప్రసాదం కౌంటర్ల వద్ద గంటల తరబడి క్యూలో వేచి ఉండే శ్రమ లేకుండా, త్వరితగతిన లడ్డూ ప్రసాదం పొందవచ్చని కమిషనర్ రామచంద్రమోహన్ తెలిపారు. యూపీఐ ద్వారా డబ్బులు చెల్లించి లడ్డూ ప్రసాదం తీసుకోవచ్చని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఇది ట్రయల్ రన్గా ఏర్పాటు చేశామని, ఈ ప్రాజెక్ట్ పనితీరు పరిశీలించాక భక్తుల రద్దీ ఉండే ప్రధాన ఆలయాల్లోనూ ఏర్పాటు చేస్తామని వెల్లడించారు.
'అమ్మవారి దర్శనార్థం విచ్చేసే భక్తులు ప్రసాదం కౌంటర్ల వద్ద గంటల తరబడి క్యూలైన్లలో వేచి ఉండే శ్రమ లేకుండా, త్వరితగతిన లడ్డూ ప్రసాదాన్ని పొందేందుకు ఈ ఆధునిక సాంకేతికత ఎంతో దోహదపడుతుంది. ప్రస్తుతం దీనిని ట్రయల్ రన్గా ఏర్పాటు చేశాం. ఈ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ పని తీరును పరిశీలించిన అనంతరం భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే ఇతర ప్రధాన ప్రాంతాల్లోనూ మరిన్ని యంత్రాలను ఏర్పాటు చేసే అంశాన్ని పరిశీలిస్తాం. యూపీఐ ద్వారా డిజిటల్ పద్ధతిలో డబ్బులు చెల్లించి ప్రసాదం పొందవచ్చు. ఉత్సవాలు, రద్దీ రోజుల్లో కాకుండా సాధారణ రోజుల్లో ఈ యంత్రం భక్తులకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.' -రామచంద్ర మోహన్, దేవాదాయశాఖ కమిషనర్
దేవాలయ దర్శనాలు, సేవల పేరిట దళారుల ప్రమేయాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఉపేక్షించేది లేదని కమిషనర్ స్పష్టం చేశారు. భక్తులు అపరిచితులను, మధ్యవర్తులను ఆశ్రయించి పూజా టికెట్ల పేరుతో మోసపోవద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఆలయ సేవలను కేవలం ప్రభుత్వం, దేవస్థానం అధికారికంగా ఏర్పాటు చేసిన వెబ్సైట్లు, డిజిటల్ యాప్లు మరియు అధీకృత కౌంటర్ల ద్వారా మాత్రమే పొందాలని సూచించారు. ఇంద్రకీలాద్రిపై రాబోయే దసరా శరన్నవరాత్రుల మహోత్సవాలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించేందుకు దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాట్లు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయని తెలిపారు.
రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి తరలివచ్చే లక్షల మంది భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా సమగ్ర కార్యాచరణ ప్రణాళికను సిద్ధం చేస్తున్నామన్నారు. ఈ ఉత్సవాల్లో సామాన్య భక్తునికే అగ్రస్థానం కల్పించే దిశగా ప్రతి విభాగం సమన్వయంతో పనిచేస్తోందని స్పష్టం చేశారు.
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