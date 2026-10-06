'ప్రమాదకర మలుపు ఉంది - నెమ్మదిగా వెళ్లండి' - అనంతగిరిపై బోర్డులు పెడితేనే మేలు
అనంతగిరి కొండల్లో రోడ్డు ప్రమాదకరంగా మారింది. ఈ మార్గంలో నాలుగు కొండలు, ఆరు మలుపులు ఉన్నప్పటికీ హెచ్చరికలు, సూచికల బోర్డులు, వేగ నియంత్రణ సూచనలు లేకపోవడంతో వాహనదారుల్లో ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
Published : October 6, 2026 at 11:02 AM IST
Lack Of Warning Signs At Anantagiri Ghat Road : చుట్టూ అందమైన 4 అనంతగిరి కొండలు, ప్రకృతి సోయగాలు, ఆహ్లాదకర వాతావరణం పర్యాటకులను కట్టిపడేస్తాయి. ఇంతవరకు బాగానే ఉంది. అయితే ఇక్కడ ప్రయాణం మాత్రం ప్రమాదకరంగా మారుతోంది. ఈ మార్గంలో 6 మలుపులు ఉన్నాయి. అయినా ఇక్కడ వాహనదారులను అప్రమత్తం చేసే మలుపు హెచ్చరికలు, సూచికల బోర్డులు, వేగ నియంత్రణ సూచనలు లేకపోవడం వాహనదారుల్లో ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
ఈ నెల 3న ఇదే రహదారిపై ఓ ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు బోల్తా పడి నలుగురు మరణించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ విషయాన్ని పరిగణలోనికి తీసుకొని ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి తగిన రక్షణ చర్యలు తీసుకుంటేనే మేలనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.
వాహనం వచ్చే వరకు తెలియదు
అనంతగిరిపై రోడ్డు అనేక మలుపులు తిరిగి ఉంటుంది. పైగా ఘాట్ రోడ్డు కావడంతో ఇలాంటి ప్రాంతాల్లో 'ప్రమాదకర మలుపు ఉంది - వేగం తగ్గించండి - నెమ్మదిగా వెళ్లండి' వంటి బోర్డులు తప్పనిసరిగా ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ ఇలాంటి బోర్డులు దర్శనమివ్వవు. దీంతో రోడ్డు మలుపులో ఎదురుగా ఏ వాహనం వస్తుందో కనిపించదు. అదే కొత్తగా ఈ మార్గంలో ప్రయాణించే వాహనదారులు సరిగా అంచనా వేయలేకపోతున్నారు. ఈ కారణంగానే ఇక్కడ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి.
గుర్తించినా చర్యలు శూన్యం
గతంలో ఈ కొండ ప్రాంతంలోని రోడ్డులో హెచ్చరిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు క్రాష్ బ్యారియర్లు, చెవ్రాన్ సూచికలు ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు. అయితే వీటి ఆచరణ మాత్రం అమలుకు నోచుకోలేదు. వాహనదారుడికి ప్రమాదాన్ని సూచించే బోర్డులు తప్పనిసరిగా కనిపించాలి. పర్యాటకులు అధికమవుతున్న సమయాల్లో వెంటనే అధికారులు అప్రమత్తమై తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి. ఈ ప్రాంతాన్ని ప్రత్యేకంగా రోడ్డు భద్రత జోన్గా గుర్తించి, ఆరు మలుపుల వద్ద సూచికలు ఏర్పాటు చేయాలి.
"అనంతగిరి కొండలపై అవసరమైన భద్రతా చర్యలు తీసుకునేందుకు అటవీ శాఖ, ఆర్ అండ్ బీ సంయుక్తంగా క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది. అటవీ ప్రాంతం కావడంతో అటవీ శాఖ అనుమతులు, నిబంధనలను పరిగణలోకి తీసుకున్న తర్వాతే ఇక్కడ నిర్మాణాలు, భద్రతా చర్యలు తీసుకోవడానికి వీలవుతుంది" - శ్రీధర్రెడ్డి, ఈఈ, ఆర్అండ్బీ
వారాంతాల్లో పెద్ద సంఖ్యలో పర్యాటకులు
ఈ ప్రాంతం హైదరాబాద్కు సుమారుగా 80 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండటంతో వారాంతాల్లో నగరం నుంచి వచ్చి గడపాలనుకునే వారు అనేక మంది ఉన్నారు. పైగా తెలంగాణ ఊటీగా పేరుగాంచిన ఈ అనంతగిరి కొండలను పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇక్కడికి సమీపంలోనే వెయ్యేళ్ల చరిత్ర కలిగిన కంకల్ వీరభద్రస్వామి ఆలయం ఉంది.
అనంతగిరికి కేవలం 20 కిలోమీటర్ల దూరంలోని కోటిపల్లి జలాశయం కయాకింగ్, బోటింగ్ వంటి వాటర్ స్పోర్ట్స్కు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇక్కడి రోడ్లను విస్తరించి, రోడ్డు మార్గంలో ప్రమాద సూచకలను ఏర్పాటు చేసి, మౌలిక వసతులు పెంపొందించి, పర్యావరణహిత పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహిస్తే ఈ ప్రాంతం మరింతగా అభివృద్ధి చెందుతుంది.
బస్సు బోల్తా పడి నలుగురు మృతి
అనంతగిరి ఘాట్రోడ్డులో ఈ నెల 3న ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. బస్సు బోల్తా పడి నలుగురు మృతి చెందారు. 48 మందికి గాయాలయ్యాయి. బంధువు అంత్యక్రియలకు పటాన్చెరు నుంచి వికారాబాద్ జిల్లా చింతకుంట వెళ్తుండగా జరిగిన ఈ ప్రమాదం బాధితుల కుటుంబాల్లో అంతులేని విషాదం నింపింది. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 52 మంది ప్రయాణికులున్నారు. ఘటనా స్థలంలో క్షతగాత్రుల ఆర్తనాదాలు మిన్నంటాయి. స్థానికుల నుంచి సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. క్షతగాత్రులను అంబులెన్సుల్లో స్థానిక ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందించారు.
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