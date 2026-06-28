ఆ బడుల్లో 1, 2 అంటే కష్టమే - తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్న విద్యార్థులు!
ప్రభుత్వ బడుల్లో కొన్నిచోట్ల మరుగుదొడ్ల కొరత - తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్న విద్యార్థులు - గత ప్రభుత్వంలో చేపట్టి నిలిచిపోయినవి, మరమ్మతులు చేయాల్సినవి 8,293 మరుగుదొడ్లు ఉన్నట్లు గుర్తింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 28, 2026 at 7:09 PM IST
AP Govt School Toilets Issue : ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో కొన్నిచోట్ల మరుగుదొడ్ల సమస్య నెలకొంది. కొన్ని చోట్ల విద్యార్థులకు సరిపడా లేకపోవడం, మరికొన్ని చోట్ల నిర్వహణ కరవై పాడవడంతో విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అలాంటి వాటిని మరమ్మతులు చేసి, ఉపయోగంలోకి తేవడంలో తీవ్ర జాప్యం జరుగుతోంది. మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించేందుకు వైఎస్సార్సీపీ సర్కార్లో చేపట్టిన పనులు చాలా చోట్ల ఇప్పటికీ పూర్తికాక విద్యార్థులు అవస్థ పడుతున్నారు.
కొత్తగా ఆదర్శ ప్రాథమిక పాఠశాలల విధానాన్ని తీసుకొచ్చారు. సమీపంలోని ప్రాథమిక తరగతులను కలిపి ఒకేచోట ఎక్కువ మంది పిల్లలతో వీటిని ప్రారంభించారు. విద్యార్థుల సంఖ్య ఒక్కసారి పెరగడంతో ఇలాంటి చోట్ల మరుగుదొడ్ల సమస్య ఏర్పడుతుంది. కొన్నిచోట్ల నీటి సమస్య కారణంగా మరుగుదొడ్లున్నా ఉపయోగం లేకుండా పోయింది.
- కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూరులోని మాచాని సోమప్ప బాలికల ఉన్నత పాఠశాలలో 3358 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. ఇక్కడ ఉన్న 40 మరుగు దొడ్లలో 20 మాత్రమే వినియోగానికి అనువుగా ఉన్నాయి. మరుగుదొడ్ల సమస్య కారణంగా ఇక్కడ విరామ సమయాన్ని పెంచాల్సి వస్తోంది.
- శ్రీకాకుళం జిల్లా హిర మండలం ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో 386 మంది విద్యార్థులు ఉండగా బాలురు, బాలికలకు నాలుగేసి చొప్పున 8 మరుగుదొడ్లు మాత్రమే ఉన్నాయి. బాలురు వినియోగిస్తున్న మరుగుదొడ్లలో ఆకతాయిలు పైపులైన్లు విరగ్గొట్టడంతో అత్యవసర సమయంలో వారు ఆరు బయటకు వెళ్లాల్సి వస్తోంది.
- శ్రీకాకుళం జిల్లా సోంపేట మండలం బారువ ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో మరుగుదొడ్లు లేక విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు కొన్ని సంవత్సరాలుగా అవస్థలు పడుతున్నారు. ఇక్కడున్న పాతవాటిని తొలగించి, కొత్తవి నిర్మించేందుకు వైఎస్సార్సీపీ సర్కార్లో పనులు చేపట్టినా అవి పూర్తి కాలేదు. ఇక్కడ 335 మంది విద్యార్థులుండగా వీరిలో 79 మంది బాలికలున్నారు.
- 550 మంది విద్యార్థులున్న కాకినాడ జిల్లా రౌతులపూడి పీఎంశ్రీ జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలలో పది మరుగుదొడ్లే ఉన్నాయి. విద్యార్థుల సంఖ్య ఆధారంగా మరో నాలుగు నిర్మించాల్సిన అవసరం ఉంది. నిబంధనల ప్రకారం 40మంది బాలురకు ఒకటి, 25మంది బాలికలకు ఒకటి చొప్పున మరుగుదొడ్లు నిర్మించాలి. నిర్మాణాలు పూర్తయిన తర్వాత విద్యార్థుల సంఖ్య పెరిగినా కొత్తవి మంజూరు చేయడం లేదని ఉపాధ్యాయులు పేర్కొంటున్నారు. కొన్నిచోట్ల మరుగుదొడ్లకు నీటి వసతి ఉండటం లేదు.
9వేల నిర్మాణాలకు చర్యలు : ఏపీ వ్యాప్తంగా పలు పాఠశాలల్లో 9226 మరుగుదొడ్లను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చేందుకు పాఠశాల మౌలిక సదుపాయాల కల్పన కమిషనరేట్ చర్యలు చేపట్టింది. వైఎస్సార్సీపీ సర్కార్లో చేపట్టి నిలిచిపోయినవి, మరమ్మతులు చేయాల్సినవి 8293 మరుగుదొడ్లు ఉన్నట్లు గుర్తించింది. అసంపూర్తిగా ఉన్న నిర్మాణాలను పూర్తి చేయడంతో పాటు మరమ్మతులు అవసరమైన చోట ఆ మేరకు పనులు చేయనున్నారు. ఆదర్శ ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో కొత్తగా 933 మరుగుదొడ్లు నిర్మించనున్నారు. ప్రభుత్వం నిధులు మంజూరు చేయడంతో పనులు చేపట్టేందుకు కమిషనరేట్ సిద్ధమైంది.
ప్రభుత్వ బడుల్లో స్మార్ట్ కిచెన్లు - జగన్ ఆరోపణలపై మంత్రి లోకేశ్ తీవ్ర విమర్శలు
ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో డిజిటల్ పాఠాలు - కంటెంట్ సృష్టికర్తలుగా మారనున్న విద్యార్థులు