ETV Bharat / state

సీలేరు జలాశయాలకు ఎల్‌నినో ఎఫెక్ట్​ - నీటి నిల్వలు తగ్గడంతో జలవిద్యుత్‌ ఉత్పత్తిపై ఆందోళన

ఇప్పటికే బలిమెలలో విద్యుదుత్పత్తి నిలిపివేత - గత ఏడాదితో పోలిస్తే 259 మిల్లీమీటర్ల మేర తగ్గిన వర్షపాతం - జూలై 22 నాటికి ఏపీ జెన్‌కో వద్ద సుమారు 32 టీఎంసీల నీటి నిల్వలు

Rain Deficit Affects Sileru Reservoirs
Rain Deficit Affects Sileru Reservoirs (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 12:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Rain Deficit Affects Sileru Reservoirs : తూర్పు కనుమల నడుమ ప్రకృతి అందాలతో అలరారే సీలేరు కాంప్లెక్స్‌ ఈసారి వర్షాభావం కారణంగా ఆందోళనకర పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటోంది. సాధారణంగా జూలై నాటికి పచ్చని కొండల మధ్య ప్రవహించే సీలేరు నది, జోలాపుట్‌, బలిమెల, సీలేరు, డొంకరాయి జలాశయాలు వర్షపు నీటితో కళకళలాడుతుంటాయి. అయితే ఎల్‌నినో ప్రభావంతో ఈ ఏడాది వర్షపాతం గణనీయంగా తగ్గిపోవడంతో జలాశయాల్లో నీటి నిల్వలు ఆశించిన స్థాయిలో చేరలేదు. ప్రకృతి సోయగాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ ప్రాంతంలో నీటి కొరత ప్రభావం ఇప్పుడు జలవిద్యుత్‌ ఉత్పత్తిపైనా పడుతోంది.

గత ఏడాది ఇదే సమయానికి సీలేరు కాంప్లెక్స్‌తో పాటు బలిమెల జలాశయంలో కలిపి సుమారు 45 టీఎంసీల నీటి నిల్వలు ఉండగా, ప్రస్తుతం అవి 30 టీఎంసీలకు పరిమితమయ్యాయి. సీలేరు నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో గత ఏడాది 778 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదవగా, ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు కేవలం 519 మిల్లీమీటర్లే నమోదైంది. అంటే గత ఏడాదితో పోలిస్తే 259 మిల్లీమీటర్ల మేర వర్షపాతం తగ్గింది. ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే రాబోయే రోజుల్లో జలవిద్యుత్‌ ఉత్పత్తి, సాగునీటి అవసరాలపై తీవ్ర ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని ఇంజినీరింగ్‌ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

బలిమెలలో ఉత్పత్తి నిలిపివేత : నీటి మట్టాలు వేగంగా తగ్గిపోవడంతో ఒడిశా నిర్వహణలో ఉన్న బలిమెల జలవిద్యుత్‌ కేంద్రానికి నీటి విడుదలను అధికారులు నిలిపివేశారు. దీంతో ఈ నెల 18 నుంచి అక్కడ విద్యుదుత్పత్తి పూర్తిగా ఆగిపోయింది. బలిమెల జలాశయం పూర్తి స్థాయి నీటిమట్టం 1516 అడుగులు కాగా, గత ఏడాది ఇదే సమయానికి 1462.60 అడుగులు నమోదైంది. ప్రస్తుతం అది 1455.60 అడుగులకు పడిపోయింది.

ఖరీఫ్‌ సాగు అవసరాల కోసం నీటిని పొదుపు చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే బలిమెలకు నీటి విడుదలను నిలిపివేసినట్లు పొట్టేరు నీటిపారుదల శాఖ (ఒడిశా ప్రభుత్వంలోని జలవనరుల శాఖ క్రింద పనిచేసే ఒక విభాగం) అధికారులు వెల్లడించారు. గత ఏడాది జూలై చివరి నాటికి బలిమెలలో సుమారు 18 టీఎంసీల నీరు ఉండగా, ప్రస్తుతం అది 12 టీఎంసీలకు మాత్రమే పరిమితమైంది. రాష్ట్రంలో విద్యుత్‌ డిమాండ్‌ను తీర్చడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న సీలేరు జలవిద్యుత్‌ ప్రాజెక్టులపై ఈ పరిస్థితి ప్రభావం చూపే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

గోదావరి డెల్టాకు జీవనాడి : సీలేరు కాంప్లెక్స్‌లోని జోలాపుట్‌, బలిమెల, సీలేరు, డొంకరాయి జలాశయాలు కేవలం విద్యుదుత్పత్తికే కాదు, గోదావరి డెల్టాలో ఖరీఫ్‌, రబీ పంటలకు సాగునీరు అందించే కీలక ఆధారంగా నిలుస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం జోలాపుట్‌, బలిమెల జలాశయాల్లో కలిపి సుమారు 21 టీఎంసీల నీరు ఉండగా, ఒడిశా తన వాటాకన్నా 1.68 టీఎంసీలు అదనంగా వినియోగించినందున మిగిలిన నీటి నిల్వలు ప్రధానంగా ఏపీ జెన్‌కో వాటాగా ఉన్నాయి. డొంకరాయి, సీలేరు జలాశయాల్లో మరో 11.53 టీఎంసీల నీరు ఉండటంతో జూలై 22 నాటికి ఏపీ జెన్‌కో వద్ద మొత్తం సుమారు 32 టీఎంసీల నీటి నిల్వలు ఉన్నాయి.

ప్రస్తుతం గోదావరి డెల్టాలోని ఖరీఫ్‌ పంటల అవసరాల కోసం సీలేరు కాంప్లెక్స్‌ నుంచి రోజుకు మూడు వేల క్యూసెక్కుల చొప్పున నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. అయితే వర్షాలు ఆశించిన స్థాయిలో కురవకపోతే భవిష్యత్తులో విద్యుదుత్పత్తి, సాగునీటి నిర్వహణ మధ్య సమతుల్యత సాధించడం అధికారులకు పెద్ద సవాల్‌గా మారే అవకాశముందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ప్రకృతి సంపదకు ప్రతీకగా నిలిచిన సీలేరు లోయలో మళ్లీ జలకళ రావాలంటే రానున్న రోజుల్లో విస్తారమైన వర్షాలు కురవాల్సిందే.

కొండల ఒడిలో ముత్యాలహారంలా మోతుగూడెం - సినీ దర్శకుల కొత్త డెస్టినేషన్‌గా సీలేరు

ఎగువ సీలేరు జల విద్యుత్ కేంద్రానికి కొత్త రూపు - ఏటా గ్రిడ్​కు సుమారు 3500 మిలియన్‌ యూనిట్ల విద్యుత్‌

TAGGED:

RAIN DEFICIT AFFECTS SILERU
ELNINO AFFECT ON SILERU RESERVOIR
SILERU RESERVOIRS RAIN DEFICIT
సీలేరు జలాశయాలకు వర్షాభావం షాక్‌
RAIN DEFICIT AFFECTS SILERU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.