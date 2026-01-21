పుష్కర కాలంగా ముందుకు సాగని కల్తీ మద్యం కేసు - విచారణకు దారేదీ?
ముందుకు సాగని కాకాణి, రామిరెడ్డిపై కల్తీ మద్యం కేసు విచారణ -తీవ్ర అభియోగాలపై 2014లో కేసు, 2017లో ఛార్జిషీట్, దస్త్రాలు గల్లంతవడంతో విచారణలో లోపించిన పురోగతి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 21, 2026 at 8:22 AM IST
Adulterated Liquor Case Updates: ఏళ్లు గడుస్తున్నా వైఎస్సార్సీపీ నేతలు కాకాణి గోవర్ధన్రెడ్డి, రామిరెడ్డి ప్రతాప్కుమార్రెడ్డిపై నమోదైన కల్తీ మద్యం కేసు విచారణ మాత్రం ముందుకు కదలడం లేదు. 2014 ఎన్నికల వేళ ఓటర్లకు కల్తీ మద్యం పంచిన కేసులో వీరిద్దరు సహా మరికొందరిని నిందితులుగా చేరుస్తూ పలు కేసులు నమోదయ్యాయి. దీనిపై 2017లోనే సీఐడీ పోలీసులు ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేశారు. అయితే కీలక దస్త్రాలు గల్లంతవడంతో విచారణ ముందుకు సాగడం లేదు. దీంతో ప్రజా ప్రతినిధులపై నమోదైన క్రిమినల్ కేసుల విచారణలో జాప్యానికి వీల్లేదన్న సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలకు తూట్లు పడుతున్నాయి.
ముందుకు సాగని విచారణ: ఎన్నికల వేళ ఓటర్లకు కల్తీ మద్యం పంచిన కేసులో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు, మాజీ మంత్రి కాకాణి గోవర్ధన్రెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యే రామిరెడ్డి ప్రతాప్కుమార్రెడ్డిపై పుష్కర కాలంగా విచారణ ముందుకు సాగడం లేదు. ప్రజాప్రతినిధులపై నమోదైన క్రిమినల్ కేసుల విచారణలో జాప్యానికి వీల్లేదనీ, ప్రత్యేక కోర్టుల ద్వారా శీఘ్రంగా పరిష్కరించాలన్న సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు వీరి విషయంలో అమలు కావడం లేదు.
6 కేసులు నమోదు: గత 2014వ సంవత్సరంలో జరిగిన సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో నెల్లూరు జిల్లా సర్వేపల్లి నియోజకవర్గంలో కల్తీ మద్యం పంచడంపై కాకాణి గోవర్ధన్రెడ్డి, తదితరులపై 4 కేసులు, కావలి నియోజకవర్గ పరిధిలో రామిరెడ్డి ప్రతాప్కుమార్రెడ్డి, తదితరులపై 6 కేసులు నమోదయ్యాయి. మొత్తంగా ఈ 10 కేసులపై సీఐడీ పోలీసులు 2017లో నెల్లూరు కోర్టులో అభియోగపత్రాలు సమర్పించారు. ఆ తర్వాత వాటిని నెల్లూరు కోర్టు నుంచి విజయవాడలోని ప్రత్యేక కోర్టుకు పంపించారు.
ఫైళ్లు మాయం చేసినట్లు ఆరోపణలు: అనంతరం వీటిని పరిశీలించిన ప్రత్యేక కోర్టు కీలక దస్త్రాలు మాయమైనట్లు గుర్తించి, 2018లో నెల్లూరు కోర్టుకు తిప్పి పంపింది. గల్లంతైన దస్త్రాలను కూడా జతచేసి పంపాలని కోరింది. ఆ తర్వాత రాష్ట్రంలో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ఏర్పడటంతో ఈ కేసుల విచారణలో పురోగతి లోపించింది. కేసును నీరుగార్చే ఉద్దేశంతోనే సహ నిందితులు వైఎస్సార్సీపీ నేతల సాయంతో ఫైళ్లు మాయం చేసినట్లు అప్పట్లో ఆరోపణలు వచ్చాయి. 2024లో కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక ఈ కేసుల్లో కదలిక వచ్చింది. నెల్లూరు సీఐడీ అధికారులు అదృశ్యమైన దస్త్రాలను జతచేసి నెల్లూరు కోర్టు ద్వారా ప్రత్యేక కోర్టుకు పంపే పనిలో ఉన్నారు.
2014 ఎన్నికల సందర్భంగా ఓటర్లకు నాసిరకం మద్యం పంచగా అది తాగిన వారిలో కొందరు చనిపోయారు. మరికొందరు తీవ్ర అనారోగ్యంతో ఆసుపత్రిలో చేరారు. అప్పట్లో ఎక్సైజ్ అధికారులు తనిఖీ చేసి ప్రమాదకరమైన చీప్ లిక్కర్ను భారీమొత్తంలో సీజ్ చేశారు. కాకాణి గోవర్ధన్రెడ్డి, రామిరెడ్డి ప్రతాప్కుమార్రెడ్డి గోవా, కర్ణాటక, పుదుచ్చేరికి చెందిన లిక్కర్ మాఫియాతో చేతులు కలిపి మద్యాన్ని సర్వేపల్లి, కావలి నియోజకవర్గాల్లో డంప్ చేసినట్లు పోలీసులు తేల్చారు.
కేసుపై సుప్రీం ఏమందంటే? ఈ కేసుకు సంబంధించి పలువురిని నిందితులను అరెస్టు చేయగా కాకాణి, ప్రతాప్కుమార్రెడ్డి తదితరులు హైకోర్టును ఆశ్రయించి బెయిల్ పొందారు. ఈ ముఠాలోని కీలక సభ్యుడు, అంతర్జాతీయ స్థాయి నిందితుడు గోపాలకృష్ణస్వామి అలియాస్ అప్పూ రిమాండ్లో ఉంటూ జైల్లోనే చనిపోయాడు. న్యాయవాది అశ్వనీకుమార్ ఉపాధ్యాయ వేసిన పిటిషన్ను విచారించిన సందర్భంగా ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, తదితర ప్రజాప్రతినిధులపై నమోదైన కేసుల విచారణలో జాప్యాన్ని నివారించేందుకు సుప్రీంకోర్టు 2023 నవంబర్ 9న కీలక మార్గదర్శకాలిచ్చింది.
ఈ కేసుల పర్యవేక్షణకు హైకోర్టుల్లో ప్రత్యేక ధర్మాసనాలు ఏర్పాటు చేయాలని ఈ సందర్భంగా సుప్రీం పేర్కొంది. ట్రయల్ కోర్టులు తప్పనిసరి పరిస్థితి అయితేనే విచారణలు వాయిదా వేయాలని సూచించింది. ట్రయల్ కోర్టులో పెండింగ్లో ఉన్న కేసుల విచారణను వేగంగా ముగించేందుకు హైకోర్టు ప్రత్యేక ధర్మాసనం ఎప్పటికప్పుడు ఆదేశాలిస్తుండాలని పేర్కొంది.
విచారణ పురోగతిపై నివేదికలు కూడా కోరవచ్చనీ, స్టే ఉన్న కేసుల జాబితాను రూపొందించి తగిన ఉత్తర్వులివ్వాలని తెలిపింది. స్టేలు ఎత్తివేయడంతో పాటు విచారణ ప్రారంభానికి ఉన్న అవరోధాలను తొలగించాలని మార్గదర్శకాలు ఇచ్చింది. ఇవేవీ కాకాణి, రామిరెడ్డిపై నమోదైన కేసుల్లో అమలు కాకపోవడం న్యాయవర్గాలను విస్మయపరుస్తోంది.
