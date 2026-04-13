ఎల్ఆర్ఎస్పై ముందడుగు ఇంకెన్నడు? - అధికారుల్లో స్పష్టంగా సమన్వయ లోపం
హెచ్ఎండీఏ పరిధిలో మొత్తంగా 2.90 లక్షల దరఖాస్తులు - ప్రస్తుతం ఎల్1 స్థాయిలోనే పెండింగ్లో అప్లికేషన్లు - క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలనకు ఒక విభాగం అధికారి వస్తే ఇంకో విభాగం అధికారి రావడం లేదని విమర్శలు
Published : April 13, 2026 at 12:28 PM IST
Layout Regularisation Scheme Pending Applications : అక్రమ లేఅవుట్ క్రమబద్ధీకరణ(ఎల్ఆర్ఎస్) అప్లికేషన్లకు క్షేత్రస్థాయిలో కొర్రీలు తప్పడం లేదు. ఎల్ 1 పరిధిలో దరఖాస్తులు ఎక్కువగా నిలిచిపోతున్నాయి. సిబ్బంది చుట్టూ తిరగలేక దరఖాస్తుదారులు విసుగు చెంది తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గతంలో ఎల్ఆర్ఎస్కు ప్రభుత్వం గ్రీన్సిగ్నల్ ఇచ్చింది. హైదరాబాద్ మహా నగరాభివృద్ధి సంస్థ(హెచ్ఎండీఏ) పరిధిలోని 11 జిల్లాల నుంచి ఏకంగా 2.90 లక్షల అప్లికేషన్లు వచ్చాయి.
ఒకరు వస్తే మరోకరు రారు : లేఅవుట్ వారు ఫీజులు చెల్లించి ఎల్ఆర్ఎస్ చేసుకునేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. అందుకు అనుగుణంగా క్షేత్రస్థాయిలో తొలుత రెవెన్యూ, ఇరిగేషన్, మున్సిపల్ శాఖ అధికారులు పరిశీలించి ఎల్ఆర్ఎస్కు అర్హత ఉందా? లేదా అనే అంశాలను ఫైనల్ చేయాల్సి ఉంది. అక్కడ నుంచి హెచ్ఎండీఏ అధికారులు(ఎల్2) పరిశీలనకు ఫైల్ను పంపిస్తారు. ప్రస్తుతం ఎక్కువ దరఖాస్తులు ఎల్ 1 స్థాయిలో పెండింగ్లో ఉండటంతో అప్లికేషన్ చేసిన వారు మండిపడుతున్నారు. క్షేత్రస్థాయి అధికారుల మధ్య సమన్వయం లోపం దారుణంగా ఉందనే విమర్శలు ఉన్నాయి. క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలనకు ఒక విభాగం అధికారి వస్తే మరో డిపార్ట్మెంట్ అధికారి ఉండటం లేదని దరఖాస్తుదారులు వాపోతున్నారు.
సమన్వయం, ప్రణాళిక లోపంతో తగ్గిన రాబడి : చెరువు, శిఖం, నిషేధిత జాబితాతో పాటు వివాదాల్లో లేదని తేల్చితే ఆ లేఅవుట్ భూమిని ఎల్ఆర్ఎస్కు అర్హమైనదిగా వీరు గుర్తిస్తారు. తొలుత ఎల్ 1 స్థాయి నుంచి దరఖాస్తు దాటితే తప్పా మిగతా స్థాయిలలో పరిష్కారం అయ్యే అవకాశం లేదని అధికారులు చెబుతున్నారు. వెంటనే ఈ సమస్యను ఎలాగైనా పరిష్కరించాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. ఎల్ఆర్ఎస్ ద్వారా ఇప్పటివరకు కేవలం 32 వేల దరఖాస్తులను మాత్రమే పరిష్కరించారు. తద్వారా రూ.260 కోట్లు వరకు ఆదాయం సర్కార్ ఖజానాకు చేకూరింది. వాస్తవానికి రూ. వెయ్యి కోట్ల రాబడి వస్తుందని హెచ్ఎండీఏ భావించింది. రకాపోయేసరికి అందుకు స్పష్టంగా ప్రణాళిక లోపం కన్పిస్తోంది.
- రుసుం సమాచారం అందుకున్న దరఖాస్తుదారులు : 2,02,356
- ఫీజులు చెల్లించిన దరఖాస్తుదారులు : 85,499
- ఇంకా చెల్లించని వారు : 1,50,587
- పరిష్కరించిన దరఖాస్తుల సంఖ్య : 32,046
- వచ్చిన రాబడి కోట్లలో : రూ.260 కోట్లు
తెలంగాణలో అనధికార స్థలాల క్రమబద్దీకరణను వేగవంతం చేసేందుకు ప్రభుత్వం 25 శాతం రాయితీతో ఒటీఎస్(వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్)ను ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. నిజానికి గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం హయాంలోనే ఎల్ఆర్ఎస్ పథకం ప్రారంభమైంది. పెండింగ్ సమస్యలను త్వరితగతిన పరిష్కరించే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం గత ఏడాది ఫిబ్రవరిలో 25 శాతం రాయితీతో ఓటీఎస్ను ప్రకటించింది.
దరఖాస్తును తిరస్కరిస్తే ఇలా : లేఅవుట్ క్రమబద్ధీకరణ పథకం(ఎల్ఆర్ఎస్)లో భాగంగా దరఖాస్తును తిరస్కరిస్తే ఆ తేదీ నుంచి వారం రోజులలోగా అప్పిలేట్ కమిటీకి అప్లై చేయవచ్చని టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగం తెలిపింది. దరఖాస్తుదారు తన అప్లికేషన్ ఏ స్థాయిలో ఉందో తెలుసుకోవాలని అనుకుంటే ttps://lrs.telangana.gov.in/layouts/0revU5XZO4JF లింకును ఓపెన్ చేసి ఇందులో అడిగినట్లుగా దరఖాస్తు నంబరు టైప్ చేస్తే పూర్తి వివరాలు మనకు కనిపిస్తాయి.
పూర్తి ఫీజు చెల్లించాల్సిందే : అనధికార లేఅవుట్లలో అంటే 2020 ఆగస్టు 26కు ముందు రిజిస్ట్రేషన్ అయిన స్థలాలకు ఎల్ఆర్ఎస్ కింద ఫీజు చెల్లించి రెగ్యులరైజ్ చేసుకోవాలి. ఒక వ్యక్తి 300 గజాలకు ఆ సమయంలో రుసుం చెల్లించి ఆ తరవాత అందులో కొంత అమ్మినా సరే ఇప్పుడు మొత్తం 300 గజాలకు పూర్తి ఫీజు కట్టాల్సి వస్తోంది. నాడు రుసుం కట్టిన తరవాత కొంత అమ్మేశానని, అమ్మిన దానికి పూర్తి ఫీజు ఇప్పుడు చెల్లిస్తామంటే మాత్రం పని జరగదు.
