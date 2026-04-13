ఎల్​ఆర్​ఎస్​పై ముందడుగు ఇంకెన్నడు? - అధికారుల్లో స్పష్టంగా సమన్వయ లోపం

హెచ్​ఎండీఏ పరిధిలో మొత్తంగా 2.90 లక్షల దరఖాస్తులు - ప్రస్తుతం ఎల్​1 స్థాయిలోనే పెండింగ్​లో అప్లికేషన్లు - క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలనకు ఒక విభాగం అధికారి వస్తే ఇంకో విభాగం అధికారి రావడం లేదని విమర్శలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 13, 2026 at 12:28 PM IST

Layout Regularisation Scheme Pending Applications : అక్రమ లేఅవుట్‌ క్రమబద్ధీకరణ(ఎల్‌ఆర్‌ఎస్‌) అప్లికేషన్లకు క్షేత్రస్థాయిలో కొర్రీలు తప్పడం లేదు. ఎల్‌ 1 పరిధిలో దరఖాస్తులు ఎక్కువగా నిలిచిపోతున్నాయి. సిబ్బంది చుట్టూ తిరగలేక దరఖాస్తుదారులు విసుగు చెంది తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గతంలో ఎల్‌ఆర్‌ఎస్‌కు ప్రభుత్వం గ్రీన్​సిగ్నల్​ ఇచ్చింది. హైదరాబాద్‌ మహా నగరాభివృద్ధి సంస్థ(హెచ్‌ఎండీఏ) పరిధిలోని 11 జిల్లాల నుంచి ఏకంగా 2.90 లక్షల అప్లికేషన్లు వచ్చాయి.

ఒకరు వస్తే మరోకరు రారు : లేఅవుట్​ వారు ఫీజులు చెల్లించి ఎల్‌ఆర్‌ఎస్‌ చేసుకునేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. అందుకు అనుగుణంగా క్షేత్రస్థాయిలో తొలుత రెవెన్యూ, ఇరిగేషన్‌, మున్సిపల్ శాఖ అధికారులు పరిశీలించి ఎల్‌ఆర్‌ఎస్‌కు అర్హత ఉందా? లేదా అనే అంశాలను ఫైనల్​ చేయాల్సి ఉంది. అక్కడ నుంచి హెచ్‌ఎండీఏ అధికారులు(ఎల్‌2) పరిశీలనకు ఫైల్​ను పంపిస్తారు. ప్రస్తుతం ఎక్కువ దరఖాస్తులు ఎల్‌ 1 స్థాయిలో పెండింగ్‌లో ఉండటంతో అప్లికేషన్ చేసిన వారు మండిపడుతున్నారు. క్షేత్రస్థాయి అధికారుల మధ్య సమన్వయం లోపం దారుణంగా ఉందనే విమర్శలు ఉన్నాయి. క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలనకు ఒక విభాగం అధికారి వస్తే మరో డిపార్ట్​మెంట్ అధికారి ఉండటం లేదని దరఖాస్తుదారులు వాపోతున్నారు.

సమన్వయం, ప్రణాళిక లోపంతో తగ్గిన రాబడి : చెరువు, శిఖం, నిషేధిత జాబితాతో పాటు వివాదాల్లో లేదని తేల్చితే ఆ లేఅవుట్​ భూమిని ఎల్‌ఆర్‌ఎస్‌కు అర్హమైనదిగా వీరు గుర్తిస్తారు. తొలుత ఎల్‌ 1 స్థాయి నుంచి దరఖాస్తు దాటితే తప్పా మిగతా స్థాయిలలో పరిష్కారం అయ్యే అవకాశం లేదని అధికారులు చెబుతున్నారు. వెంటనే ఈ సమస్యను ఎలాగైనా పరిష్కరించాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. ఎల్‌ఆర్‌ఎస్‌ ద్వారా ఇప్పటివరకు కేవలం 32 వేల దరఖాస్తులను మాత్రమే పరిష్కరించారు. తద్వారా రూ.260 కోట్లు వరకు ఆదాయం సర్కార్​ ఖజానాకు చేకూరింది. వాస్తవానికి రూ. వెయ్యి కోట్ల రాబడి వస్తుందని హెచ్‌ఎండీఏ భావించింది. రకాపోయేసరికి అందుకు స్పష్టంగా ప్రణాళిక లోపం కన్పిస్తోంది.

  • రుసుం సమాచారం అందుకున్న దరఖాస్తుదారులు : 2,02,356
  • ఫీజులు చెల్లించిన దరఖాస్తుదారులు : 85,499
  • ఇంకా చెల్లించని వారు : 1,50,587
  • పరిష్కరించిన దరఖాస్తుల సంఖ్య : 32,046
  • వచ్చిన రాబడి కోట్లలో : రూ.260 కోట్లు

తెలంగాణలో అనధికార స్థలాల క్రమబద్దీకరణను వేగవంతం చేసేందుకు ప్రభుత్వం 25 శాతం రాయితీతో ఒటీఎస్​(వన్​ టైమ్​ సెటిల్​మెంట్)ను ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. నిజానికి గత బీఆర్​ఎస్ ప్రభుత్వం హయాంలోనే ఎల్​ఆర్​ఎస్​ పథకం ప్రారంభమైంది. పెండింగ్ సమస్యలను త్వరితగతిన పరిష్కరించే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం గత ఏడాది ఫిబ్రవరిలో 25 శాతం రాయితీతో ఓటీఎస్‌ను ప్రకటించింది.

దరఖాస్తును తిరస్కరిస్తే ఇలా : లేఅవుట్‌ క్రమబద్ధీకరణ పథకం(ఎల్‌ఆర్‌ఎస్‌)లో భాగంగా దరఖాస్తును తిరస్కరిస్తే ఆ తేదీ నుంచి వారం రోజులలోగా అప్పిలేట్‌ కమిటీకి అప్లై చేయవచ్చని టౌన్‌ ప్లానింగ్‌ విభాగం తెలిపింది. దరఖాస్తుదారు తన అప్లికేషన్ ఏ స్థాయిలో ఉందో తెలుసుకోవాలని అనుకుంటే ttps://lrs.telangana.gov.in/layouts/0revU5XZO4JF లింకును ఓపెన్‌ చేసి ఇందులో అడిగినట్లుగా దరఖాస్తు నంబరు టైప్‌ చేస్తే పూర్తి వివరాలు మనకు కనిపిస్తాయి.

పూర్తి ఫీజు చెల్లించాల్సిందే : అనధికార లేఅవుట్లలో అంటే 2020 ఆగస్టు 26కు ముందు రిజిస్ట్రేషన్‌ అయిన స్థలాలకు ఎల్‌ఆర్‌ఎస్‌ కింద ఫీజు చెల్లించి రెగ్యులరైజ్​ చేసుకోవాలి. ఒక వ్యక్తి 300 గజాలకు ఆ సమయంలో రుసుం చెల్లించి ఆ తరవాత అందులో కొంత అమ్మినా సరే ఇప్పుడు మొత్తం 300 గజాలకు పూర్తి ఫీజు కట్టాల్సి వస్తోంది. నాడు రుసుం కట్టిన తరవాత కొంత అమ్మేశానని, అమ్మిన దానికి పూర్తి ఫీజు ఇప్పుడు చెల్లిస్తామంటే మాత్రం పని జరగదు.

