ఎల్ఆర్ఎస్కు దరఖాస్తు చేశారు - ఫీజ్ కట్టుకంటే నాట్ ఇంట్రస్ట్ అంటున్నారు!
ఎల్ఆర్ఎస్ దరఖాస్తుదారులకు నోటీసులు పంపిస్తున్న హెచ్ఎండీఏ - క్రమబద్ధీకరణకు సంబంధించిన 2.07 లక్షల దరఖాస్తుదారుల్లో 77,536 మంది మాత్రమే ఫీజు చెల్లింపు - చాలామందిలో తర్వాత కడదామనే ధోరణి
Published : January 7, 2026 at 1:30 PM IST
LRS Applications In Telangana : మహా నగరంలో అక్రమ లేఅవుట్ల క్రమబద్ధీకరణకు సంబంధించి చాలా మంది ఆసక్తి చూపించడం లేదు. హైదరాబాద్ మహా నగరాభివృద్ధి సంస్థ(హెచ్ఎండీఏ) పరిధిలో ఇప్పటికే 2.07 లక్షల దరఖాస్తుదారులకు ఫీజుల చెల్లింపుపై సమాచారం అందించినా ముందుకు రావడం లేదు. 77,536 మంది మాత్రమే ఫీజులు చెల్లించారు. ఇందులో ఇప్పటివరకు 30 వేలకు పైగా దరఖాస్తులను హెచ్ఎండీఏ ఆమోదించింది. మొత్తం రూ.25 లక్షల వరకు ఆదాయం సమకూరింది.
దాదాపు 3.42 లక్షల ప్లాట్ల క్రమబద్ధీకరణ : గతంలో హెచ్ఎండీఏ పరిధిలోని పంచాయతీల్లో వేలాది లేఅవుట్లు వెలిశాయి. అక్రమ లేఅవుట్ల క్రమబద్ధీకరణ పథకం(ఎల్ఆర్ఎస్)కు సంబంధించి హెచ్ఎండీఏ కార్యాచరణ చేపట్టింది. ఘట్కేసర్, శంషాబాద్, శంకర్పల్లి, మేడ్చల్ జోన్ల పరిధిలో దాదాపు 3.42 లక్షల ప్లాట్ల క్రమబద్ధీకరణకు గతంలో దరఖాస్తులు అందాయి. వీరంతా రూ.వెయ్యి చెల్లించి ఎల్ఆర్ఎస్కు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. ఫీజులు, ఇతర ఛార్జీలు చెల్లించిన అనంతరం క్రమబద్ధీకరణ పూర్తయినట్లు ప్రొసీడింగ్స్ పత్రాలు అందించాలి. చాలామంది ఫీజుల చెల్లింపునకు ముందుకు రావడం లేదని అధికారులు చెబుతున్నారు.
తర్వాత చూద్దామనే ధోరణి : ప్రస్తుతం ఫీజుల చెల్లింపునకు సంబంధించి నోటీసులు జారీ చేసినా చాలామందిలో తర్వాత చూద్దామనే ధోరణి కనిపిస్తోంది. ఇప్పటికిప్పుడు ఇళ్ల ఇతర నిర్మాణాలు చేపట్టే పరిస్థితి లేకపోవడంతో కూడా చాలామంది వెనక్కి తగ్గుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. మరోవైపు ఎల్1 స్థాయిలో దరఖాస్తుల పరిశీలన జాప్యమూ కొంత కారణమే. దీంతో మిగతా వారు సైతం విరమించుకుంటున్నారు. విభాగాల మధ్య సమన్వయం లేక క్షేత్రస్థాయిలో ఆలస్యం జరుగుతోంది.
హెచ్ఎండీఏ పరిధిలో ఇలా
- మొత్తం దరఖాస్తులు 3,42,816
- ఫీజు సమాచారం ఇచ్చినవి 2,07,501
- ఫీజు చెల్లించినవారు 77,536
- ఆమోదం తెలిపిన దరఖాస్తులు 30,209
- షార్ట్ఫాల్స్ గుర్తించిన దరఖాస్తుల సంఖ్య 27,470
అదనపు ఆదాయాన్ని సమకూర్చుకోవడమే ప్రభుత్వ ఆలోచన : రాష్ట్రంలో కొంతకాలంగా పెండింగులో ఉన్న అక్రమ లేఅవుట్ల క్రమబద్ధీకరణ పథకం(ఎల్ఆర్ఎస్) చిక్కుముడులు విప్పేందుకు అధికారులు మార్గాలను అన్వేషిస్తున్నారు. ఇటు హైకోర్టులో, అటు సుప్రీంకోర్టులో వీటిపై వ్యాజ్యాలుండడంతో నాలుగేళ్లుగా ఈ వ్యవహారం అపరిష్కృతంగా ఉంది. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఎల్ఆర్ఎస్ దరఖాస్తులను పరిష్కరించి అదనపు ఆదాయాన్ని సమకూర్చుకోవాలనేది ప్రభుత్వ ఆలోచన.
25శాతం రాయితీతో ఓటీఎస్ ప్రారంభం : గతంలోనే ప్రారంభమైనా ఇంకా అక్రమ లే అవుట్ల క్రమబద్ధీకరణ కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎల్ఆర్ఎస్ను ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే రాష్ట్రంలో అనధికార స్థలాల క్రమబద్దీకరణను వేగవంతం చేసేందుకు ప్రభుత్వం 25శాతం రాయితీతో ఒటీఎస్(వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్)ను ప్రకటించింది. నిజానికి గత ప్రభుత్వం హయాంలోనే అంటే 2020లోనే ఎల్ఆర్ఎస్ పథకం ప్రారంభించింది. గతంలో మొత్తం 25,67,107 దరఖాస్తులు రాగా వాటిలో గతేడాది చివరి వరకు సుమారు 8లక్షల దరఖాస్తులను మాత్రమే పరిష్కరించారు. మిగతా వాటిని కూడా త్వరితగతిన పరిష్కరించే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం గత ఏడాది ఫిబ్రవరిలో 25% రాయితీతో ఓటీఎస్ ప్రకటించింది.
దరఖాస్తును తిరస్కరిస్తే ఇలా : లేఅవుట్ క్రమబద్ధీకరణ పథకం(ఎల్ఆర్ఎస్)లో భాగంగా దరఖాస్తును తిరస్కరిస్తే ఆ తేదీ నుంచి వారం రోజులలోగా అప్పిలేట్ కమిటీకి దరఖాస్తు చేయవచ్చని టౌన్ ప్లానింగ్ రాష్ట్ర డైరెక్టర్ దేవేందర్రెడ్డి తెలిపారు. దరఖాస్తుదారు తన అప్లికేషన్ ఏ స్థాయిలో ఉందో తెలుసుకోవాలంటే ttps://lrs.telangana.gov.in/layouts/0revU5XZO4JF లింకును ఓపెన్ చేసి ఇందులో అడిగినట్లుగా దరఖాస్తు నంబరు టైప్ చేస్తే పూర్తి వివరాలు తెలుస్తాయని చెప్పారు.
పూర్తి ఫీజు చెల్లించాల్సిందే : అనధికార లేఅవుట్లలో 2020 ఆగస్టు 26కు ముందు రిజిస్ట్రేషన్ అయిన స్థలాలకు ఎల్ఆర్ఎస్ కింద ఫీజు చెల్లించాలని తెలిపారు. ఒక వ్యక్తి 300 గజాలకు ఆ సమయంలో రుసుం చెల్లించి ఆ తరవాత అందులో కొంత అమ్మినా సరే ఇప్పుడు మొత్తం 300 గజాలకు పూర్తి ఫీజు కట్టాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు. నాడు రుసుం కట్టిన తరవాత కొంత అమ్మేశానని, అమ్మిన దానికి పూర్తి ఫీజు ఇప్పుడు చెల్లించమంటే కుదరదని ఆయన తెలిపారు.
