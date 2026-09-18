ప్రణాళిక లేని పట్టణీకరణ - కరవైన మౌలిక వసతులు
ప్రణాళికలు లేక పట్టణాల్లో పలు మండలాల్లో ఏళ్లు గడుస్తున్నా మాస్టర్ ప్లాన్లు కరవయ్యాయి. దీంతో నివాస, వాణిజ్య కార్యకలాపాల విస్తరణలో గందరగోళం నెలకొంటోంది. మౌలిక వసతుల కొరతతో ప్రజల అవస్థలు పడుతున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 10:23 AM IST
Unplanned Towns in AP : భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం సమీప ప్రాంతాల్లో అనేక లేఔట్లు వెలిశాయి. కానీ అక్కడ సరైన రహదారులు లేవు. బృహత్తర ప్రణాళిక (మాస్టర్ ప్లాన్) రూపకల్పనకు ముందే అవసరమైన అనుమతులు తీసుకోకుండా పెద్ద సంఖ్యలో వేసిన లేఔట్లలో మౌలిక సదుపాయాల కొరత స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఈ సమస్య కేవలం భోగాపురానికే పరిమితం కాలేదు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పుర, నగరపాలక సంస్థల్లో ఎప్పుడో పలు ప్రాంతాలు విలీనమయ్యాయి. ఇప్పటికీ ఆయా చోట్ల లేఔట్లకు మాస్టర్ ప్లాన్లు లేకపోవడంతో ప్రణాళికాబద్ధమైన అభివృద్ధి జరగడం లేదు.
ఫలితంగా కనీస మౌలిక వసతులైన రహదారుల విస్తరణ, తాగునీటి సరఫరా, మురుగునీటి పారుదల వ్యవస్థల ఏర్పాటులో తీవ్ర జాప్యం జరుగుతోంది. రాష్ట్రంలోని పలు పట్టణాలకు ఇప్పటికీ పూర్తిస్థాయిలో మాస్టర్ ప్లాన్లు లేవు. విశాఖ మెట్రో రీజియన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (VMRDA) పరిధిలో 13 నుంచి 15 ఏళ్ల క్రితం అనకాపల్లి, విజయనగరం జిల్లాల్లో 14 మండలాలు చేర్చారు. కానీ ఇప్పటికీ ఆ మండలాలకు మాస్టర్ ప్లాన్లు రూపకల్పన చేయలేదు.
నగరాలు, పట్టణాలకు జీఐఎస్ ఆధారిత మాస్టర్ ప్లాన్ల తయారీకి కేంద్ర ప్రభుత్వం అమృత్ పథకం కింద నిధులు సమకూర్చింది. 110 చోట్ల వీటి తయారీకి 8 ఏళ్ల క్రితం శ్రీకారం చుట్టినా, ఇప్పటికి 61 మాత్రమే పూర్తయ్యాయి. అలాగే ప్రభుత్వ తుది ఆమోదానికి నోచుకున్నాయి. మరో 38 చోట్ల ప్రైవేట్ సంస్థలు టెండర్లు దక్కించుకున్నాయి. అయినా వాటి తయారీలో జాప్యం చేస్తున్నాయి. అదేవిధంగా 11 చోట్ల తయారీకి ఇంకా ఫైనాన్షియల్ బిడ్లే ఆహ్వానించలేదు.
ప్రణాళికలు పక్కదారి: మాస్టర్ ప్లాన్లు లేని పలు నగర పంచాయతీలు, థర్డ్ గ్రేడ్ పురపాలక సంఘాల్లో కొన్నిచోట్ల 15 నుంచి 20 ఏళ్ల క్రితం మండల కేంద్రాల కోసం రూపొందించిన "ఇండికేటివ్ ల్యాండ్ యూజ్ ప్లాన్" (ILUPs) ఆధారంగానే అనుమతులు మంజూరు చేస్తున్నారు. ఆ మండల కేంద్రాలు ఇప్పుడు పురపాలక సంఘాలు, నగర పంచాయతీలుగా మారినప్పటికీ, కొత్త మాస్టర్ ప్లాన్లు లేకపోవడంతో ఐఎల్యూపీయే దిక్కవుతోంది.
వీటిలో భూ వినియోగానికి సరైన మార్గదర్శకాలు లేవు. దీంతో పలు నివాస ప్రాంతాల్లో వాణిజ్య నిర్మాణాలతో పాటు వ్యవసాయ భూముల్లో నివాసాలు ఏర్పడుతున్న పరిస్థితులు నెలకొంటున్నాయి. భూవినియోగ మార్పిడికి సైతం నోచుకోవడం లేదు. నెల్లిమర్ల, పాలకొండ, ఆకివీడు, చింతలపూడి, పొదిలి, కమలాపురం, బి. కొత్తకోట, మడకశిర వంటి తదితర పట్టణాల్లో ఇదే పరిస్థితి. మాస్టర్ ప్లాన్లు లేకపోవడం వల్ల మైదుకూరు, పెడన, కొండపల్లి, సూళ్లూరుపేట, నగరి, వెంకటగిరి, రాజాం వంటి పట్టణాల్లో రహదారుల విస్తరణ నోచడం లేదు.
మాస్టర్ ప్లాన్లు లేక కలిగే నష్టాలివీ:
- ఏ ప్రాంతంలో నివాసాలు, ఎక్కడ వాణిజ్య సముదాయాలు, పరిశ్రమలను ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయాలనే దానిపై సరైన స్పష్టత రావడం లేదు.
- భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా రోడ్ల వెడల్పు, రింగ్ రోడ్లు, లింక్ రోడ్లు, బైపాస్లను ముందుగా నిర్దేశించలేకపోతున్నారు. పార్కింగ్ ప్రాంతాలు, ప్రజారవాణా మార్గాలను గుర్తించలేకపోతున్నారు.
- కొత్త కాలనీలు ఎక్కడ వస్తాయనే దానిపై ముందస్తు అంచనాలు లేకపోవడంతో నీటి సరఫరా, మురుగు, వరదనీటి పారుదల వ్యవస్థలు విస్తరించడం కష్టం అవుతోంది.
- ఆట స్థలాలు, పార్కులు, పాఠశాలలు, ఆసుపత్రుల వంటి ప్రజా సౌకర్యాల కోసం ముందుగానే భూమిని రిజర్వు చేసుకోలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది.
- ఒకసారి కాలనీలు, భవనాలు, రోడ్లు అడ్డదిడ్డంగా ఏర్పడిన తర్వాత వాటిని మార్చడం లేదా రహదారులను వెడల్పు చేయడం కష్టమవుతోంది.
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