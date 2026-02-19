రాష్ట్రంలో ఇంకా 227 గ్రామాలకు రోడ్డే లేదు తెలుసా!
రాష్ట్రంలో 227 గ్రామాలు, తండాల్లో రహదారుల ఆనవాళ్లే లేవు - నిధుల కొరత, అటవీశాఖ అనుమతులే సమస్య - రోడ్లు లేక ప్రమాదాల సమయంలో ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకునే పరిస్థితి
Published : February 19, 2026 at 2:56 PM IST
Tribal Areas Road Issues in Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓ వైపు అపారమైన అభివృద్ధి, మరో వైపు కనీస వసతలు లేక సతమతమవుతున్న సాధారణ ప్రజలు. ఈ హైటెక్ యుగంలో కనీసం రోడ్లు లేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల అసలు రోడ్డు సౌకర్యం లేని తండాలు, మారుమూల పల్లెలు, గిరిజన గూడేలు 227 ఉన్నట్లు గుర్తించింది. పలు ప్రాంతాల్లో కొన్ని దశాబ్దాల కిందట పోసిన మట్టి, మొరంతో వేసిన బాటలోనే ఇంకా నడుస్తున్నారు. ఆయా గ్రామాలకు బస్సులు, వాహనాలు వెళ్లే పరిస్థితి లేనందున అక్కడి ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
రోడ్లు లేక ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని : ఇక్కడికి బస్సులు కాదు కదా. కేవలం ద్విచక్రవాహనాల రాకపోకలకు సైతం అత్యంత సమస్యగా మారింది. ఈ ప్రాంతాల్లో రోడ్లే కాదు సమస్య.. ఏదైనా ప్రమాదం జరిగినా, ఎవరికైనా అంతుచిక్కని రోగం వచ్చినా వారికి తక్షణమే సహాయం అందించే వెసులుబాటు లేదు. అక్కడ ఆ సౌకర్యం ఉండాలంటే ముందు రోడ్డు ఉండాలిగా. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అకస్మాత్తుగా వైద్య సేవలు, అగ్ని ప్రమాదాల వంటివి సంభవిస్తే ప్రాణాలను అరచేతిలో పెట్టుకుని బతకాల్సి వస్తోందని వాపోతున్నారు. ఇకపై ఇలాంటి పరిస్థితులు రాకూడదంటే ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో సమస్యలను పరిష్కరించడంతో పాటు పలు వైద్య శిబిరాలు ఏర్పాటు చేసి ప్రజల ప్రాణాలకు భరోసా ఇవ్వాలి.
ద్వీపాలుగా మారుతున్న పలు ప్రాంతాలు : అంతేకాకుండా ఇక్కడ పలు ప్రాంతాల్లో విద్యార్థులు పాఠశాలలు, కళాశాలలకు వెళ్లడానికి అలాగే రైతులు పంట ఉత్పత్తులను తీసుకెళ్లడానికి చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇంకా వర్షాకాలంలో అయితే సరిగా విద్యుత్ సౌకర్యం ఉండదు. ఈ ప్రాంతాలు ద్వీపాలుగా మారిపోతున్నాయి. తాజాగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ ద్వారా సర్వే చేసి రోడ్లు లేని గ్రామాలను గుర్తించింది. అసలు ఈ సమస్యలన్నింటికి నిధుల కొరత, అలాగే ఇతర కారణాలతో 193 గ్రామాల్లో, అటవీశాఖ అనుమతులు ఇవ్వకపోవడం వల్లే 34 గ్రామాలు రహదారులకు నోచుకోలేదని తెగేసి చెప్పింది.
అత్యధికంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోనే : కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్లో 44, నారాయణపేట జిల్లాలో 27, భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలో 17, మంచిర్యాలలో 9, కరీంనగర్ 7, సంగారెడ్డి, నాగర్కర్నూల్లో 6, నల్లొండలో 5, నిర్మల్లో 4, మహబూబ్నగర్, ములుగు జిల్లాలో మూడు ఉన్నాయి. సూర్యాపేట, వనపర్తి, వికారాబాద్లలో రెండు, రాజన్న సిరిసిల్ల, జనగామ, జగిత్యాల, రంగారెడ్డి, సిద్దిపేట జిల్లాలో ఒక్కటి చొప్పున ఏ గ్రామంలో అసలు రోడ్లు లేవు. ఇక రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో 85 గ్రామాల్లో రోడ్లు లేవని తేలింది.
ప్రధానమంత్రి సడన్యోజనలో భాగంగా రోడ్లు నిర్మాణం : ఈ నేపథ్యంలో పల్లెల్లో రవాణా సౌకర్యాలన్నీ అందుబాటులోకి రావాలంటే 642.23 కిలోమీటర్ల మేర రోడ్ల నిర్మాణం చేయాలని పంచాయతీరాజ్ శాఖ పేర్కొంది. దీనికి ప్రదాన కారణం అటవీశాఖ అనుమతుల్లేక ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో దాదాపు 19 గ్రామాల్లో 85.01 కి.మీ, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్లో 9 గ్రామాల్లో 24.46 కి.మీ, భద్రాద్రిలో 4 గ్రామాల్లో 12.53 కి.మీ, నిర్మల్లో 2 గ్రామాల్లో 26.66 కి.మీ వరకు రోడ్ల నిర్మాణం ఆగిపోయిందని తెలిపింది. ఈ ప్రాంతాల వారికి కష్టాలన్నీ తప్పించాలని అక్కడి ప్రజలు తరచుగా మొర పెట్టుకోవడంతో ప్రధానమంత్రి సడన్యోజనలో భాగంగా రోడ్లను నిర్మించాలని తెలంగాణ రాష్ట్రం భావిస్తోంది. వీటికి కావాల్సిన విస్తీర్ణం, అవసరమైన నిధులతో ప్రతిపాదనలు అందజేయాలని పంచాయతీరాజ్శాఖ తాజాగా ఆదేశించింది.
