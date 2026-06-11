ఒక్క వర్షానికే బయటపడిన అధికారుల సమన్వయలోపం! - రానున్న రోజుల్లో నగర పరిస్థితేంటి?
హైడ్రా, కార్పొరేషన్ల మధ్య కొరవడిన సమన్వయం - ఇటీవల కురిసిన వర్షంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న ప్రజలు - అర్ధరాత్రి వరకు రోడ్లపై 3 లక్షల మంది వాహనదారులు
Published : June 11, 2026 at 10:28 AM IST
Lack of Coordination Between HYDRAA and Corporations : వర్షాలొస్తున్నాయంటూ అన్ని విభాగాలతో సమన్వయ సమావేశాలు నిర్వహించిన హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్, తన సంస్థ ఆధ్వర్యంలో జరగాల్సిన సన్నద్ధతపై దృష్టి సారించలేదని ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. వర్షాకాలం సీజన్ మొదలయ్యాక అత్యవసర బృందాలు, ఇతర యంత్రాంగం ఏర్పాటుకు టెండర్లు ఆహ్వానించారు. హైడ్రా హడావుడి చూసి అన్ని పనులను హైడ్రా చూసుకుంటుందనే భావనతో వర్షాలపై 3 కార్పొరేషన్లు చేతులెత్తేశాయి.
గతంలో నగరంలో జీహెచ్ఎంసీ (గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పోరేషన్) ఒక్కటే ఉండేది. తర్వాత హైడ్రా వచ్చింది. తాజాగా మరో రెండు కొత్త కార్పొరేషన్లు ఏర్పాటయ్యాయి. కానీ ప్రజలు పడుతున్న ఇబ్బందిలో మాత్రం ఎలాంటి మార్పులేదని మంగళవారం కురిసిన వర్షంతో స్పష్టమయింది. ముంపులో చిక్కుకొని సుమారు 3 లక్షల మంది వాహనదారులు అర్ధరాత్రి వరకు రోడ్లపై పడిగాపులు కాసి, నానా అవస్థలూ పడితే అధికారులు కనిపించకపోవడం విమర్శలకు తావిస్తోంది.
మే నెల మొదలైనప్పట్నుంచే హైడ్రా ఆధ్వర్యంలో వర్షాకాల సన్నద్ధతపై సమావేశాలు మొదలయ్యాయి. వివిధ శాఖల అధికారులతో కమిషనర్ రంగనాథ్ తీసుకోవాల్సిన చర్యలు, శాఖల బాధ్యతలపై పలు కీలక సూచనలు చేశారు. క్షేత్రస్థాయిలో మాత్రం పరిస్థితి ఆశించినట్లుగా లేకపోవడం గమనార్హం.
నాలాలు, పూడికతీతలో సన్నద్ధత లేక : రహదారులపై వరద నీరు నిలవకుండా జీహెచ్ఎంసీ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన వరద నాలాల నిర్మాణం అసంపూర్తిగా మిగిలిపోవడం, డ్రైనేజీల పూడికతీత సరిగా జరగకపోవడం, సమస్యను సరిదిద్దే అత్యవసర బృందాలను ఏర్పాటు చేయకపోవడమే ముంపునకు ప్రధాన కారణంగా తెలుస్తోంది. హైటెక్స్ వద్దనున్న జూబ్లీ గార్డెన్ రోడ్ నం.8లో భారీ వర్షం కురిస్తే గతంలో 20 నిమిషాల పాటు వరద నిలిచేది. జూన్ 9న నాలుగు గంటల పాటు కాలనీ వరదలో చిక్కుకుంది. వాసవి టవర్స్, మీనాక్షి టవర్స్, ఇతరత్రా భారీ బహుళ అంతస్తుల ప్రాజెక్టులన్నీ పూర్తవడంతో వరద నీటి ప్రవాహ మార్గాలన్నీ కూడా మూసుకుపోయాయి. వరద నాలాల నిర్మాణంపై ఆలోచించకుండా అధికారులు అనుమతులివ్వడం, ఇంజినీర్లు రోడ్లు వేయడంతో తలెత్తిన సమస్య ఇది.
రాగల మూడు రోజులు మోస్తరు వర్షాలు : రాబోవు నాలుగు రోజుల్లో నైరుతి రుతుపవనాలు తెలంగాణ, ఏపీ, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక రాష్ట్రాలకు విస్తరించే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. బంగాళాఖాతం మధ్య ప్రాంతం నుంచి తెలంగాణ మీదుగా కర్ణాటక వరకూ ఉపరితల ద్రోణి కొనసాగుతోందని వివరించింది. ఉత్తర్ప్రదేశ్ నుంచి విదర్భ వరకూ 900 మీటర్ల ఎత్తున మరో ఉపరితల ద్రోణి ఏర్పడిందని ఐఎండీ తెలిపింది. వీటి ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో ఇవాళ్టి నుంచి మూడ్రోజుల పాటు తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నట్లుగా వెల్లడించింది. బుధవారం ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 8 గంటల వరకూ పలు జిల్లాల్లో ఓ మాదిరి జల్లులు కురిశాయి. మంగళవారం ఉదయం 8 నుంచి బుధవారం ఉదయం 8 గంటల వరకూ భాగ్యనగరంలోని హిమాయత్నగర్లో 7 సెంటీమీటర్లు, గచ్చిబౌలిలో 5, గోల్కొండలో 3 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది.
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