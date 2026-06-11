పర్యాటక ప్రదేశాల్లో కనీస సౌకర్యాల కొరత - నిర్వహణ నుంచి సేవల వరకు అన్నింటికీ అవస్థలే
సందర్శనీయ ప్రాంతాల్లో కానరాని కనీస సదుపాయాలు - తాగునీటి నుంచి మరుగుదొడ్ల వరకూ అన్నింటికీ అవస్థలే - బస్ ప్యాకేజీల్లేవు, హోటళ్లు, రిసార్ట్ల్లో సౌకర్యాల ఊసేలేదు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 3:03 PM IST
Lack of Basic Facilities in Tourist Places : రాష్ట్రానికి వచ్చే పర్యాటకుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. అయినా సందర్శనీయ ప్రాంతాల్లో సౌకర్యాలు మెరుగుపడటం లేదు. తాగునీరు, మరుగుదొడ్లు, సేద తీరేందుకు షెల్టర్ల వంటి కనీస సదుపాయాలు కూడా ఉండటం లేదు. పర్యాటకశాఖ, పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థల అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్ల పర్యాటకులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ సాస్కీ పథకం కింద రూ.172.35 కోట్లు కేటాయించారు. ఈ నిధులతో గండికోట, అఖండ గోదావరి ప్రాజెక్టు పనులు మాత్రమే చేపట్టారు. ఇవి మినహా, రాష్ట్రంలోని మిగిలిన ఏ ఇతర పర్యాటక ప్రాంతాల్లోనూ కొత్తగా ఎటువంటి అభివృద్ధి పనులు కూడా జరగలేదు.
ప్రాథమిక వసతుల కొరత: మొత్తం బీచ్లు 266 ఉన్నాయి. వీటిలో బ్లూ ఫ్లాగ్ కోసం 9 బీచ్లు ప్రతిపాదించగా, రుషికొండ బీచ్కు మాత్రమే గుర్తింపు లభించింది. 70 శాతం బీచుల్లో సందర్శకులకు కనీస సౌకర్యాలు లేవు. పర్యాటక ప్రాంతాల్లో తాగునీరు, మరుగుదొడ్లు, దుస్తులు మార్చుకునే గదులు వంటి కనీస సౌకర్యాల కొరత తీవ్రంగా ఉంది. కనీసం పిల్లలకు ఆడుకునేందుకు ఆట వస్తువులు కూడా ఉండడం లేవు.
సందర్శనీయ ప్రాంతాల్లో సౌకర్యాలేవి?
విజయవాడకు ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే పర్యాటకులు అత్యధికంగా భవానీ ద్వీపాన్ని సందర్శిస్తారు. సరైన నిర్వహణ లోపం, ద్వీపం అభివృద్ధిపై అధికారుల నిర్లక్ష్యం కారణంగా పర్యాటకులు అవస్థలు పడుతున్నారు. ప్రస్తుతం బెర్మ్ పార్కు, భవానీ ద్వీపం మధ్య బోట్లు నడుస్తున్నప్పటికీ, ఆ బోట్ల ఇంజిన్ల నుంచి వచ్చే వచ్చే పొగను తట్టుకోవాలి. కాలం తీరిన బోట్లు నడుపుతున్నారు. గతేడాది వరదలకు ద్వీపంలో పెద్ద ఎత్తున చేరిన నీరు కారణంగా పిల్లల ఆట వస్తువులు పాడయ్యాయి. పర్యాటకులను ఆకర్షించే ఇతరత్రా కళాకృతులు దెబ్బతిన్నాయి.
- నదీ విహారం కోసం కోనసీమలోని దిండి హరిత కోకోనట్ కంట్రీ రిసార్ట్స్ వద్ద రెండు హౌస్ బోట్లు ఏర్పాటు చేశారు. వాటిలో ఒకటి మూలకు చేరింది. 2 ఏళ్లు అయినా మరమ్మతులు లేవు. స్పీడ్ బోటు కూడా మరమ్మతులతో మూలకు చేరింది. దాంతో అధికారులు స్పీడ్ బోటును పక్కన పెట్టారు.
- పాపికొండల విహారయాత్రకు వెళ్లే పర్యాటకుల కోసం పోలవరం జిల్లా పోశమ్మ ఆలయం సమీపంలో ఉన్న బోటు పాయింట్ వద్ద కనీస సౌకర్యాలు లేవు.
- అన్నమయ్య జిల్లాలో హార్సిలీ హిల్స్కు వెళ్లే 9 కిలోమీటర్ల మేర రహదారి అత్యంత అధ్వానంగా ఉంది. కొండపైకి వెళ్లిన తర్వాత కూడా పర్యాటకులకు సరైన తాగునీటి సదుపాయాలు లేకపోవడంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
- ప్రస్తుతం కేవలం విశాఖపట్నం, తిరుపతి జిల్లాల్లో మాత్రమే 'లోకల్ టూరిజం' పేరుతో నామమాత్రంగా బస్సులు నడుస్తున్నాయి. పర్యాటక శాఖకు ఉన్న మొత్తం 23 బస్సులలో ప్రస్తుతం నడుస్తున్నా బస్సులు సగం కూడా లేవు.
విశాఖ, శ్రీకాకుళం, అనంతపురం, గుంటూరు, ప్రకాశం, పల్నాడు, బాపట్ల, అన్నమయ్య, కాకినాడ, ఏలూరు, కృష్ణా జిల్లాలోని పలు పర్యాటక ప్రాంతాలకు వెళ్లేందుకు రహదారి సౌకర్యం కూడా లేదు. సందర్శనీయ ప్రాంతాల్లో తాగునీరు, మరుగుదొడ్ల వంటి కనీస సదుపాయాలు కూడా ల్లేవు.
- సందర్శనీయ ప్రాంతాలు: 200
- వీటిలో కనీస సౌకర్యాలు ఉన్నవి: 25
- మిగతా 75 చోట్ల సదుపాయాల కల్పనకు అవసరమయ్యే నిధులు: రూ.10 కోట్లు
అన్నింటికీ అవస్థలే: పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ హోటళ్లు, రిసార్టుల్లో సదుపాయాలు అత్యంత అధ్వానంగా ఉంటున్నాయి. మరుగుదొడ్ల నిర్వహణ నుంచి సేవల వరకు అన్నింటికీ పర్యాటకులకు అవస్థలే.
- పర్యాటక హోటళ్లు, రిసార్ట్లు: 38
- వీటిలో ఆధునికీకరించినవి: 16
|రాష్ట్రాన్ని సందర్శించిన పర్యాటకుల సంఖ్య ఇలా... (కోట్లలో)
|ఏడాది
|దేశీయులు
|విదేశీయులు
|2023-24
|28.55
|1.70
|2024-25
|30.90
|1.83
|2025-26
|36.38
|2.72
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