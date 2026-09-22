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సమస్యలకు నిలయంగా సాహెబ్​నగర్ - కనీస వసతులు లేక స్థానికుల అష్టకష్టాలు

సాహెబ్‌నగర్‌లో కనీస మౌలిక వసతుల్లేక స్థానికులను సమస్యలు వెంటాడుతున్నాయి. 40కి పైగా కాలనీలున్న ఈ డివిజన్​లో రోడ్లు, డ్రైనేజీ, తాగునీరు, వీధి దీపాలు లేవు. మురుగునీటితో తాగునీరు కలవడంతో ప్రజలు రోగాల బారిన పడుతున్నారు.

Tractor stuck in a pothole on the road
రహదారి సరిగా లేక గుంతల్లో ఇరుక్కున్న ట్రాక్టర్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 22, 2026 at 10:29 AM IST

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Basic Amenities Problems In Sahebnagar : అత్యాధునిక హంగులతో హైదరాబాద్‌ రూపురేఖలు రోజురోజుకీ మారిపోతున్నా, చాలా డివిజన్లలో కనీస వసతులు కూడా కానరావడం లేదు. ఆ జాబితాలోకి సాహెబ్‌నగర్‌ డివిజన్‌ సైతం చేరిపోయింది. ఎల్‌బీనగర్‌కు కూతవేటు దూరంలో ఉన్న ఈ ప్రాంతంలో సరైన రోడ్లు, డ్రైనేజీ వ్యవస్థ లేదు. రాత్రుల్లో వీధి దీపాలు వెలగవు. తాగునీరు రాదు. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఆ ప్రాంతం లేని సమస్య లేదంటే అతిశయోక్తి కాదు! నిత్యం సమస్యలతో సావాసం చేస్తున్న సాహెబ్‌నగర్‌ వాసుల వెతలపై 'ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్' ప్రత్యేక కథనం.

జీవ నదిలా నిత్యం మురుగు రోడ్డుపై ప్రవహిస్తోంది
సాహెబ్‌నగర్‌ డివిజన్​లో 40కి పైగా కాలనీలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ రోజురోజుకీ జనాభా సైతం పెరిగిపోతోంది. కానీ అందుకు తగ్గట్టుగా మౌలిక వసతులు లేవు. ముఖ్యంగా సరైన రోడ్లు లేవు. సకాలంలో తాగునీరు రాదు. ఇక డ్రైనేజీ వ్యవ‌స్థ గురించి ఎంత తక్కువ చెప్పుకుంటే అంత మంచిది! పలు కాలనీల్లో మురుగు లీకేజీలై రోడ్లపైనా పారుతోంది. ఫలితంగా దోమలు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి. ముక్కుపుటాలు అదిరేలా దుర్వాసన గుప్పుమంటోంది. అటు దోమలు ఇటు దర్గంధంతో స్థానికులు అనారోగ్యం పాలవుతున్నారు.

సాహెబ్​నగర్​లో మౌలిక సదుపాయాలు లేక సమస్యలు (ETV Bharat)

వీధి దీపాలు తరచూ లేక ప్రమాదాలు, దొంగతనాలు
కేవలం ఎన్నికల సమయాల్లో తప్ప ఈ డివిజన్‌ సమస్యల వైపు చూసే నాథుడే లేరని స్థానికులు వాపోతున్నారు. రాత్రి వేళల్లో వీధి దీపాలు లేక ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రహదారుల వెంట కొందరు గంజాయి సేవిస్తూ భయాభ్రాంతులకు గురిచేస్తున్నారని వివరించారు. ప్రభుత్వ స్థలాలు సైతం ఆక్రమణలకు గురవుతున్నాయని, వాటిని పరిరక్షించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

"చెప్పుకోవడానికి గ్రేటర్ హైదరాబాద్​లో భాగం అని చెప్పుకుంటున్నాం. కానీ మా కాలనీల్లో గుంతలు పడిన రోడ్లపై తట్టెడు మట్టిపోసే నాయకుడు కూడా లేడు. డ్రైనేజీ రోడ్లపై పారుతూ గుంతల్లో నిలుస్తోంది. రాత్రి వేళ వీధి దీపాలు వెలగకపోవడంతో దొంగతనాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ మధ్య దాదాపు 15 నుంచి 20 మీటర్లు మాయమయ్యాయి. ఇక చీకటైతే చాలు గంజాయి బ్యాచ్​తో మరో బాధ. వీళ్లు ఏ పొదల్లో ఉంటున్నారో అర్థం కావడం లేదు. దీంతో ఏదైనా అవసరం వచ్చి ఆడవాళ్లు బయటకు రావాలన్నా ఇబ్బంది పడుతున్నారు" - స్థానికులు

ప్రజాప్రతినిధులకు చెప్పినా ఫలితం లేదు
సరైన డ్రైనేజీ వ్యవస్థలేక మురుగు నీరు తాగునీరుతో కలుస్తోందని స్థానికులు వాపోతున్నారు. దీనివల్ల రోగాల బారిన పడుతున్నట్లు చెబుతున్నారు. వర్షాలు కురిసినప్పుడు రోడ్లపై ఉన్న గుంతల్లో నీరు నిలిచి రాకపోకలకు ఆటంకం కలుగుతోందని వివరించారు. డివిజన్‌ సమస్యలు తీర్చాలంటూ అధికారులకు, ప్రజాప్రతినిధులకు ఫిర్యాదు చేసినా పరిష్కారం సున్నా అని స్థానికులు చెబుతున్నారు. సరైన మౌలిక వసతులు కల్పించి రోగాల బారి నుంచి కాపాడాలని కోరుతున్నారు.

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TAGGED:

SAHEBNAGAR BASIC AMENITIES PROBLEMS
DRAINAGE ISSUE IN SAHEBNAGAR
ROAD PROBLEMS IN SAHEBNAGAR
సాహెబ్​నగర్​లో రహదారి సమస్యలు
LACK OF BASIC AMENITIES IN HYD

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