నేషనల్‌ సైబర్‌ క్రైమ్‌ రిపోర్టింగ్‌ పోర్టలా? అంటే ఏంటి? - ఇది దేనికి ఉపయోగపడుతుంది?

తరచూ జరుగుతున్నసైబర్‌ నేరాలపై ఫిర్యాదు చేయలేకపోతున్న బాధితులు -ఏపీలో ప్రతి 100 మందిలో 85 మంది పరిస్థితి ఇదే - జాతీయ సగటుతో పోలిస్తే వెనుకంజలో ఏపీ

Lack Of Awareness On National Cyber Crime Reporting Portal In State
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 10:45 AM IST

Lack Of Awareness On National Cyber Crime Reporting Portal In State : సైబర్‌ నేరాల బారిన పడినప్పుడు బాధితులు ఫిర్యాదు చేయగలుగుతున్నారా? ఫిర్యాదుల కోసం పెట్టిన నేషనల్‌ సైబర్‌ క్రైమ్‌ రిపోర్టింగ్‌ పోర్టల్‌ను ఎంతమంది ఆశ్రయించగలుగుతున్నారు? పోర్టల్​ను ఎంతమంది ఉపయోగించుకుంటున్నారు? నేషనల్‌ సైబర్‌ క్రైమ్‌ రిపోర్టింగ్‌ పోర్టల్‌ ఇప్పటి వరకు ఎంతమందికి ఉపయోగపడింది? ఎంత మంది ఫిర్యాదులకు జవాబునిచ్చింది? ఇవన్నీ పరిశీలిస్తే మన రాష్ట్రంలో సైబర్​ నేరం జరిగితే ప్రతి 100 మంది బాధితుల్లో 85 మంది వరకు అసలు ఫిర్యాదే చేయలేకపోతున్నారు. ఈ మోసాలపై ఎవరికి ఫిర్యాదు చేయాలో, ఎలా ఫిర్యాదు చేయాలో కనీస అవగాహన కూడా లేకపోవడమే అందుకు కారణం.

కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా విడుదల చేసిన 'భారతదేశంలో మహిళలు, పురుషులు-2025' పేరిట ఉన్న నివేదికలోని గణాంకాలు ప్రకారం దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో సైబర్​ ఫిర్యాదుల్లో ఏపీ అట్టడుగున ఉంది. జాతీయ సగటుతో పోలిస్తే ఏపీ వెనకబడింది.

గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇంకా దారుణం: మన రాష్ట్రంలోని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సైబర్‌ నేరాలకు గురైన బాధితుల్లో పురుషులు సుమారు 14.3 శాతమైతే, మహిళలు 8.2 శాతం మందే ఫిర్యాదు చేయగలుగుతున్నారు. మొత్తంగా చూస్తే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని బాధితుల్లో సుమారు 11.1 శాతం మంది మాత్రమే సైబర్​ నేరాలపై ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు.

  • అలాగే రాష్ట్రంలోని పట్టణ ప్రాంతాల్లో సైబర్‌ నేరాలకు గురైన బాధితుల్లో పురుషులు 31.8 శాతం, మహిళలు 17.7 శాతం లెక్కన మొత్తం దాదాపు 24.5 శాతం మందే సైబర్​ నేరాలపై ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు.
  • గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో మొత్తంగా చూస్తే పురుషులు 20.2 శాతం, మహిళలు 11.3 శాతం మందే ఫిర్యాదు చేయగలుగుతున్నారు. అంటే మొత్తంగా సగటున 15.6 శాతం మందే ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు.
  • దేశమంతటా చూస్తే సైబర్‌ నేరాల బాధితుల్లో సుమారు 17.7 శాతం మందే ఫిర్యాదు చేయగలుగుతున్నారు.

రెండేళ్లలో రూ.1,725 కోట్లు మాయం : గత రెండు సంవత్సరాలలో ఏపీ నుంచి సైబర్‌ నేరాలపై నేషనల్‌ సైబర్‌ క్రైమ్‌ రిపోర్టింగ్‌ పోర్టల్‌కు దాదాపు 1.24 లక్షల ఫిర్యాదులు అందగా. అందులో ఎక్కువ మంది బాధితులు సైబర్‌ క్రైమ్‌ హెల్ప్‌లైన్‌ టోల్‌ఫ్రీ నంబర్‌ 1930 ద్వారానే కాల్‌ చేసి ఫిర్యాదు చేశారు. ఆయా నేరాల్లో బాధితులు సుమారు రూ.1,725 కోట్లు వరకు పోగొట్టుకున్నారు. వాటిల్లో కేవలం రూ.211 కోట్లు మాత్రమే పోలీసులు సీజ్‌ చేయగలిగారు. మోసానికి గురయ్యామని తెలిసిన వెంటనే ఎవర్ని సంప్రదించాలి? ఎవరిని ఆశ్రయించాలి? తదితర అంశాలపై బాధితులకు కనీస అవగాహన ఉండట్లేదు. ఆ దిశగా విస్తృతంగా అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాల్సిన అవసరముంది.

ఎలాంటి ఫిర్యాదులు చేయవచ్చు? : ఆన్‌లైన్ మోసాలు, సోషల్ మీడియా ఖాతాల హ్యాకింగ్, ఓటీపీ మోసాలు, ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్ మొదలైన వాటిపై ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. అంతేకాకుండా మహిళలు, పిల్లలను లక్ష్యంగా చేసుకొని వేధింపులు, అశ్లీల చిత్రాలు/వీడియోలను బట్టి మోసం చేయడం, వారికి ఇబ్బంది కలిగిస్తే అటువంటి వాటిపై కూడా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. వీటిని బాధితులు తమ వివరాలు గోప్యంగా ఉంచి కూడా రిపోర్ట్ చేయవచ్చు.

ఆన్‌లైన్‌లో ఫిర్యాదు నమోదు చేసే విధానం: మొదట పోర్టల్ ఓపెన్ చేసి, కంప్లైంట్​ ఫైల్​ చేసే ఆప్షన్‌ను ఎంచుకుని, నిబంధనలు అంగీకరించాలి. తర్వాత లాగిన్ అవ్వాలి. మీ మొబైల్ నంబర్, ఓటీపీ (OTP) ఉపయోగించి లాగిన్ అవ్వాలి. అనంతరం జరిగిన మోసానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, సమయం, సాక్ష్యాలు (స్క్రీన్‌షాట్‌లు, లావాదేవీల రసీదులు మొదలైనవి) అప్‌లోడ్ చేయాలి.

గమనిక: మీకు అనుమానాస్పదంగా ఉన్న ఫోన్ నంబర్లు, సోషల్ మీడియా అకౌంట్లు, లేదా యూఆర్ఎల్‌లను (URLs) కూడా పోర్టల్‌లోని "Report and Check Suspect" అనే విభాగం ద్వారా ముందస్తుగా రిపోర్ట్ చేయవచ్చు. ఏదైనా సైబర్ మోసం జరిగినప్పుడు "వెంటనే" 1930 నంబర్‌కు కాల్ చేయడం లేదా పోర్టల్‌లో ఫిర్యాదు చేయడం వల్ల మోసగాళ్ల ఖాతాలను ఫ్రీజ్ చేసి, మీ డబ్బును తిరిగి పొందే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి.

