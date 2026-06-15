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రోజూ 200 రైళ్లు వచ్చిపోయే స్టేషన్​ - కనీస సౌకర్యాలు మాత్రం కరవు - ట్రైన్​ ఎక్కాలన్నా ఇబ్బందే

ఒంగోలు రైల్వే స్టేషన్​లో కనీస సౌకర్యాలు కరవు - ట్రైన్ ఎక్కాలన్నా, దిగాలన్నా కష్టమే - ఇబ్బందులు పడుతున్న వృద్ధులు, మహిళలు

Lack of Amenities At Ongole Railway Station
Lack of Amenities At Ongole Railway Station (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 12:28 PM IST

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Lack of Amenities At Ongole Railway Station: ఒంగోలు రైల్వే స్టేషన్ నుంచి నిత్యం 200 రైళ్లు రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి. రోజువారీ ప్రయాణికుల సంఖ్య వేలల్లోనే ఉంటుంది. ఇంతటి ప్రాధాన్యం కలిగిన స్టేషన్​లో తగిన వసతులు లేవు. ప్లాట్ ఫాంలు మారేందుకు, రైలు ఎక్కేందుకు సైతం నానా అవస్థలు పడాల్సి వస్తోంది.

ఈ క్రమంలో వృద్ధులు, మహిళలు పడుతున్న ఇబ్బందులు వర్ణనాతీతం. దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ జనరల్ మేనేజర్ సందీప్ మాథుర్ స్టేషన్ సందర్శించి అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు. దీంతోనైనా స్థానికంగా నెలకొన్న సమస్యలకు పరిష్కారం అవుతాయని ప్రయాణికులు ఆశిస్తున్నారు.

ప్రకాశం జిల్లాకు హెడ్ క్వాటర్​గా ఉన్న రైల్యేస్టేషన్​లో నిత్యం వేల సంఖ్యలో ప్రయాణికులు తిరుపతి వైపు, ఇటు విజయవాడ వైపు ప్రయాణిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో స్టేషన్​లో కొత్తగా 4, 5 ప్లాట్​ఫాం నిర్మించినప్పటికీ అక్కడికి చేరుకోవడానికి ప్రయాణికులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. చివరన ఉన్న ఒక్కగానొక్క వంతెన ఆధారంగా మారింది. దీంతో అటూ ఇటూ దాదాపు రెండు కిలోమీటర్లు నడిచి రైలు అందుకోవాల్సి వస్తోంది. తిరుపతి, చెన్నై, బెంగళూరు వైపు వెళ్లే రైళ్లు ఎక్కువగా మూడో నంబరు ప్లాట్ఫాంపై నిలుస్తాయి.

పడరానిపాట్లు పడుతున్న ప్రయాణికులు: రాత్రి వేళ రద్దీ కారణంగా ఐదో నంబరు ప్లాట్​ఫాం పై కొన్ని ఆపుతున్నారు. అప్పటికప్పుడు రైలు రాక ప్రకటిస్తుండడంతో పిల్లలు, వృద్ధులు, లగేజీలను వెంటబెట్టుకొని అటు వెళ్లేందుకు ప్రయాణికులు పడరానిపాట్లు పడుతున్నారు. జీటీ ఎక్స్ ప్రెస్ ఎక్కేందుకు స్టేషన్కు వెళ్లిన ఎంపీ మాగుంట శ్రీనివాసులు రెడ్డికి సైతం ఈ అనుభవం ఎదురైంది. వెంటనే రైల్వే అధికారులను పిలిచి మాట్లాడారు. ఆ ప్లాట్​ఫాంల పై దీపాలు లేవు. ఏ బోగీ ఎక్కడ ఆగుతుందని తెలిపే సూచిక బోర్డులు సైతం లేక మరిన్ని చిక్కులు తప్పడం లేదు.

జీఆర్పీ స్టేషన్ వద్ద చేపడుతున్న వంతెన నిర్మాణం దాదాపు రెండేళ్లుగా కొనసాగుతూనే ఉంది. కనీసం ఇది పూర్తయినా ప్రయాణికులకు కొంత వెసులుబాటు ఉండేది. మరో వంతెన మూడో నంబరు ప్లాట్​ఫాం వరకే ఉంది. దీనిని ఐదో నంబరు వరకు విస్తరించాల్సి ఉంది. అమృత్ భారత్ కింద స్టేషన్​లో రూ. 25 కోట్ల వ్యయంతో చేపడుతున్న అభివృద్ధి పనులు నత్తనడకన సాగుతున్నాయి. స్టేషన్​లో ఫ్యాన్లు సైతం సరిగా లేక ప్రయాణికులు ఉదయం వేడి, సాయంత్రం దోమలతో అల్లాడుతున్నారు. నెలకొన్న సమస్యలపై ఎన్నిసార్లు ఫిర్యాదు చేసినా స్పందన కొరవడుతోందని పలువురు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

స్టేషన్​ను పరిశీలించిన సంజయ్ మాథూర్: దీనికితోడు స్టేషన్ మాస్టర్ సైతం ఇటీవల బదలీపై రావడంతో కొంత మేర సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయనే ప్రయాణికులు ఆశిస్తున్నారు. దక్షిణ కోస్తా రైల్యే జోన్ అయిన తర్వాత తొలిసారిగా జనరల్ మేనేజర్ సందీప్ మాథూర్ ఒంగోలు రైల్వే స్టేషన్ ను పరిశీలించారు. ప్లాట్​ఫామ్ నంబరు ఐదులో దిగి పైవంతెన, ప్లాట్​ఫాం పై ఉన్న తినుబండారాల స్టాళ్లు, పార్కింగ్ ప్రాంతాలతో పాటు నూతనంగా నిర్మించబోయే ఫొటో ప్రదర్శనను తిలకించారు. నిర్మాణం అవుతున్న భవనాలను పనితీరుపై ఆరా తీశారు.

అనంతరం ఈ సందర్భంగా దక్షిణ కోస్తా రైల్యే జోన్ జనరల్ మేనేజర్ సంజయ్ మాథూర్ మాట్లాడుతూ ప్రయాణికుల భద్రతే తమ ప్రధాన లక్ష్యమని తెలిపారు. జోనల్ హెడ్ క్వార్టర్ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయని వివరించారు. ప్లాట్​ఫాంలో అన్ని రకాలైన సౌకర్యాలను కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. దక్షిణ కోస్తా జోనల్ ఏర్పడడం సంతోషకరమని తెలిపారు. దీంతో మరిన్ని రైల్వే జంక్షన్లు కలుపునే అవకాశం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

ఉన్నతాధికారులకు ప్రతిపాదనలు ఇచ్చిన ఎంపీ: రోజూ ఉదయం పది గంటలకు విజయవాడ వైపు నుంచి వచ్చే కోరమాండల్ ఎక్స్​ప్రెస్​కు ఒంగోలులో హాల్ట్ లేదు. ఇక్కడ నిలిపితే జిల్లా వాసులకు ఎంతో ప్రయోజనం కలుగుతుంది. త్రివేండ్రం నుంచి దిల్లీ వెళ్లే కేరళ ఎక్స్​ప్రెస్​కు సైతం ఇక్కడ హాల్టు కల్పించాల్సి ఉంది. ఒంగోలు నుంచి కొత్తగా రైళ్లు నడపాలని, స్టేషన్​కు అవతల ఐదో నంబరు ప్లాట్​ఫాం వైపు టికెట్ కౌంటర్ ఏర్పాటు చేయాలని, స్టేషన్​లో లిఫ్టులు, ఎస్కలేటర్లు ఏర్పాటు చేయాలని ఎంపీ మాగుంట శ్రీనివాసులు రెడ్డి ఇప్పటికే రైల్వే ఉన్నతాధికారులకు ప్రతిపాదనలు ఇచ్చారు. ఇవి సాకారమైతేనే జిల్లా వాసులకు రైలు ప్రయాణం సుఖవంతమవుతుంది.


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ఒంగోలు రైల్యే స్టేషన్​లో వసతుల లేమి
PROBLEMS AT ONGOLE RAIWAY STATION

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