అమాయకుల ప్రాణాలు తీస్తున్న అధికారుల నిర్లక్ష్యం - మరణ శాసనం రాస్తున్న అక్రమ నిర్మాణాలు

జీ+2 అనుమతితో ఆరు, ఏడంతస్తుల నిర్మాణాలు - జాగ్రత్త చర్యలు లేక ప్రమాదాలు - పొట్టకూటి కోసం పనిచేసే కూలీల మరణ శాసనం రాస్తున్న జీహెచ్​ఎంసీ అధికారులు

Labourers Died Due to Negligence of GHMC
Labourers Died Due to Negligence of GHMC (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 6, 2026 at 12:39 PM IST

3 Min Read
Labourers Died Due to Negligence of GHMC : జీహెచ్​ఎంసీ నిర్లక్ష్యం అమాయకులను పొట్టన పెట్టుకుంది. అక్రమ నిర్మాణాల విషయంలో అధికారుల దురాశ పొట్టకూటి కోసం పనిచేసే కూలీలకు మరణ శాసన రాస్తోంది. ప్రతి ఏడాది నగరంలో జరుగుతున్న భవన ప్రమాదాలే దీనికి నిలువెత్తు నిదర్శనం. టోలీచౌకీలో గురువారం చోటుచేసుకున్న ప్రమాదమూ అలాంటిదే. ఎలాంటి సెట్​బ్యాక్​ లేకుండా, రోడ్డుపైకి చొచ్చుకెళ్లి ఆరు అంతస్తులు, అలాగే పైన పెంట్​హౌజ్​ నిర్మాణం చేపట్టడంతో రోడ్డువైపున ఏర్పాటు చేసిన గోవాకర్రలు కుదుపునకు గురై, దానిపై నిలబడి పని చేస్తోన్న కూలీలు కిందపడి మరణించారు.

  • ఇటీవల ప్రమాదం జరిగిన టోలిచౌకీ భవనం 340 చ.గజాల్లో నిర్మాణం చేపట్టారు. అక్కడ భవన నిర్మాణానికి జీహెచ్​ఎంసీ కేవలం రెండంతస్తుల వరకు మాత్రమే అనుమతి ఇచ్చింది. ఆ స్థలంలో తీసుకున్న అనుమతుల కంటే మరో ఐదు అంతస్తులు ఎక్కువగా నిర్మించారు. ఈ నేపథ్యంలో గతేడాది నవంబర్​లో జీహెచ్​ఎంసీ నోటీసులు జారీ చేసింది. స్లాబుకు రూ.2-5 లక్షల మేర వసూలు చేస్తూ అధికారులే అక్రమ నిర్మాణాలకు రక్షణ కవచంలా నిలుస్తున్నారనే విమర్శలున్నాయి.

మరి జోనల్​ టాస్క్​ఫోర్క్​ ఎక్కడ? : జీహెచ్​ఎంసీ నుంచి సైబరాబాద్​, మల్కాజిగిరి నగర పాలక సంస్థలు నూతనంగా ఏర్పడటంతో ప్రణాళిక విభాగంలో 10 మంది పని చేయాల్సిన చోట కేవలం ఇద్దరు, ముగ్గురు అధికారులు మాత్రమే పని చేస్తున్నారు. అందులోనే ఒక్కో అధికారి రెండు, మూడు సర్కిళ్లకు ఇన్​ఛార్జిలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. దాంతో అక్రమ నిర్మాణాలపై నిఘా కొరత ఏర్పడింది. భవనాల కూల్చివేతలు చేపట్టాల్సిన జోనల్​ టాస్క్​ఫోర్క్​ వ్యవస్థ గురించి అధికారులు పూర్తిగా మర్చిపోయారు.

జరిగిన ప్రమాదాల్లో మృతులు ఇలా :

  • 2023 అక్టోబర్ 30న కోకాపేటలో ఓ భవనంలో పని చేస్తోన్న కూలీ పదో అంతస్తు నుంచి పడి చనిపోయారు.
  • మరో ఘటనలో సెప్టెంబరు 23న పహాడీషరీఫ్​లో భవన నిర్మాణంలోని స్లాబు కూలి ఇద్దరు కార్మికులు మరణించారు.
  • 2023 సెప్టెంబరు 6న కూకట్​పల్లిలో మరో ఘటన చోటు చేసుకుంది. హైదర్​నగర్​ డివిజన్​ అడ్డగుట్టలో ఓ ఐదంతస్తుల భవనం పైన పిట్టగోడ నిర్మిస్తుండగా, ఐదు మంది కూలీలు కింద పడ్డారు. అందులో ముగ్గురు అక్కడికక్కడే మరణించారు.
  • 2024 మార్చి 12న మొయినాబాద్​ మండలం చిన్నమంగళారంలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా చేపట్టిన నాలుగంతస్తుల భవన నిర్మాణంలో పనిచేసే కూలీ కిందపడి మృతి చెందారు.
  • 2025 ఫిబ్రవరి 5వ తేదీన ఎల్బీనగర్​ చౌరస్తాకు సమీపంలో మన్సూరాబాద్​ చంద్రపురికాలనీలో నిబంధనలకు వ్యతిరేకంగా చేపట్టిన సెల్లారు తవ్వకం ద్వారా ముగ్గురి ప్రాణాలు పోయాయి. మట్టి దిబ్బలు మీద పడటంతో వారు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు.
  • 2026 ఫిబ్రవరి 24న యూసుఫ్​గూడ మధురానగర్​లోని ఎస్​ఆర్​ ఆసుపత్రి సమీపంలో ఓ భవన నిర్మాణంలో పనిచేస్తోన్న కూలీ గోవా కర్రలను తొలగిస్తున్న క్రమంలో కిందపడి చనిపోయారు.

ఇటీవల భవన నిర్మాణాల అనుమతుల మంజూరు నుంచి అక్రమ నిర్మాణాల నియంత్రణ వరకు ప్రతి దశలో నిర్లక్ష్యం, అవినీతి జరుగుతుందని ప్రచారం జరుగుతోంది. అనుమతుల కోసం దరఖాస్తు చేసిన ప్రజలు రోజుల తరబడి కార్యాలయాల చుట్టూ తిరుగుతున్నా, పనులు మాత్రం ముందుకు వెళ్లడం లేదని అసంతృప్తి వ్యక్తమవుతుంది. వీటి నియంత్రణపై కొత్త పాలకవర్గాలు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని పట్టణ ప్రజలు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

నిబంధనలు తూచ్​ : భవన నిర్మాణాల ఆన్​లైన్​ అప్లికేషన్​లకు ప్రణాళిక విభాగం అధికారులు అన్ని పత్రాలను సమగ్రంగా పరిశీలించి సైట్​ను తనిఖీ చేయాల్సి ఉంటుంది. నిర్మాణానికి సంబంధించి అన్ని సక్రమంగా ఉంటే 21 రోజుల్లోపే అనుమతులు ఇవ్వాలి ఉంటుంది. పలుచోట్ల అనుమతులు జాప్యం చేస్తున్నారని ప్రజలు వాపోతున్నారు. మరికొందరు రాజకీయ పలుకుబడి, ముడుపులు చెల్లించిన వారికి తొందరగా అనుమతులు ఇస్తున్నారనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.

పది ప్లాస్టిక్​ కుర్చీలు కొన్నందుకు రూ.2 లక్షల బిల్లు! - విచ్చల విడిగా జీహెచ్​ఎంసీ నిధులు స్వాహా

వందకు రూపాయి మాత్రమే కట్టారు - మిగతాదంతా కమీషన్ కింద కొట్టేశారు!

WORKER DIED IN BUILDING
NEGLIGENCE OF GHMC
GHMC OFFICIALS
జీహెచ్​ఎంసీ అధికారుల నిర్లక్ష్యం
GHMC OFFICIALS NEGLIGENCE

