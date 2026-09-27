ప్రచారాల పేరుతో రూ.కోట్లు వ్యయం - కార్మిక శాఖపై వెలువెత్తుతున్న ఆరోపణలు
కార్మికులకు మెరుగైన సేవలు అందించాల్సిన కార్మిక శాఖ, ప్రచార ఆర్భాటాలకే పెద్దపీట వేస్తోంది. కార్మికుల సంక్షేమాన్ని పక్కనపెట్టి ప్రకటనల పేరుతో కోట్లాది రూపాయల నిధులను నీళ్లలా ఖర్చు చేస్తోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 27, 2026 at 6:40 PM IST
Labour Department Misuse Money : కార్మికులకు మెరుగైన సేవలు అందించాల్సిన కార్మిక శాఖ, ప్రచార ఆర్భాటాలకే పెద్దపీట వేస్తోంది. కార్మికుల సంక్షేమాన్ని పక్కనపెట్టి ప్రకటనల పేరుతో కోట్లాది రూపాయల నిధులను నీళ్లలా ఖర్చు చేస్తోంది. ఓ కీలక ప్రజాప్రతినిధి బంధువు కనుసన్నల్లోనే ఆయన నిర్ణయించిన వారికే ప్రకటనలు దక్కేలా పక్కా ప్రణాళికతో నిధులు కేటాయిస్తున్నారన్న ఆరోపణలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ప్రకటనల సంస్థలు సూచించిన మేరకే నిధులు మంజూరు చేస్తున్నట్లు విమర్శలొస్తున్నాయి.
ఇప్పటికే భవన, ఇతర నిర్మాణ కార్మికుల సంక్షేమ మండలి నిధుల నుంచి రూ.20 కోట్లను ప్రచారం పేరుతో కార్మిక శాఖ ఖర్చు చేసింది. తాజాగా ఈఎస్ఐ నిధుల నుంచి మరో రూ.11.50 కోట్లతో ప్రకటనలు ఇచ్చేందుకు ఇటీవల ఉత్తర్వులిచ్చింది. తొలుత నిర్ణయించుకున్న వారికే ప్రకటనలు దక్కేలా ఓ ప్రణాళిక రూపొందించి ఆ మేరకు ప్రకటనలకు నిధుల కేటాయింపు చేసినట్లు ప్రచారం సాగుతోంది.
ఈ మేరకు ఈఎస్ఐ పథకం ద్వారా లభించే సేవలు, ప్రయోజనాలపై కార్మికులు, యాజమాన్యాల్లో సమగ్ర అవగాహన కల్పించేందుకంటూ ప్రకటనలకు తెర తీసింది. 2026-2027 ఆర్థిక ఏడాదికి సంబంధించి రూ.11.50 కోట్లతో ప్రచారం చేసేందుకు కార్మిక శాఖ అనుమతి తెలిపింది. రెండు నెలల పాటు ఈ ప్రచారం నిర్వహించినందుకు ఈ నిధులు ఖర్చు చేయనున్నారు. రాష్ట్రంలో 28 జిల్లాలు ఉండగా 26 జిల్లాల్లోనే ప్రచారం చేయాలనే నిబంధన విధించారు.
కేంద్రం ఇచ్చే వైద్య నిధులతో ప్రచారం : కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈఎస్ఐ ఉద్యోగుల వైద్య ఖర్చుల కోసం ఇచ్చే నిధుల నుంచి ఏకంగా రూ.10.06 కోట్లను ఈ ప్రచారానికి మళ్లించారు. దీనికి అదనంగా రాష్ట్ర కార్మిక సంక్షేమ నిధుల నుంచి రూ.1.43 కోట్లను వెచ్చించనున్నారు. నిబంధనల ప్రకారం కేంద్ర ఈఎస్ఐ కార్పొరేషన్ కార్మికుల వైద్య సేవలకు ఇచ్చే నిధులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక్క శాతం మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఈ ఒక్క శాతం బడ్జెట్ను ఏపీ సర్కార్ నుంచి కార్మిక సంక్షేమ నిధులను వినియోగించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
నిధుల ఖర్చు వివరాలిలా :
|ప్రచార మాధ్యమం
|కేటాయించిన బడ్జెట్ (రూ.కోట్లలో)
|ఆర్టీసీ బస్టాండ్ల లోపల వాల్ బోర్డులు
|5.75
|ప్రధాన కూడళ్లలో హోర్డింగ్స్
|4.50
|కియోస్క్ డిజిటల్ మీడియా
|0.75
|ఆధునిక బస్ షెల్టర్లు
|0.50
|మొత్తం
|11.50
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