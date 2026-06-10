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వీడియో కాల్ చేస్తే అటెండెన్స్! - ఉపాధి పనుల్లో అవినీతి "టెక్నలాజియా"!

ఉపాధి హామీ పథకంలో మేట్లు, ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ల చేతివాటం - పనికి వెళ్లకున్నా హాజరు!

corruption_in_egs
corruption_in_egs (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 4:03 PM IST

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Updated : June 10, 2026 at 4:22 PM IST

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Corruption in EGS works : ఉపాధి హామీ పనుల్లో కొత్త టెక్నాలజీ సరికొత్త సమస్యలు సృష్టిస్తోంది. హాజరు విషయంలో గుండు చేయించుకున్న కూలీలను టెక్నాలజీ గుర్తించలేకపోతుండగా ఇదే టెక్నాలజీ అక్రమార్కులకు వరంలా మారింది. పనికి వెళ్లకపోయినా హాజరు పడేలా టెక్నాలజీ ఉపయోగిస్తున్నారు. పని ప్రదేశంలో లేకున్నా, ఆ సమయానికి వీడియో కాల్ చేస్తే చాలు! మిగతా పనంతా వాళ్లే చూసుకుంటూ వచ్చిన దాంట్లో 50శాతం జేబులో వేసుకుంటున్నారు.

ఉపాధి హామీ పథకంలో అక్రమాలను నిరోధించేందుకు ప్రవేశపెట్టిన టెక్నాలజీ అక్రమార్కులకు వరంగా మారింది. దొంగ మస్తర్లు ద్వారా పథకం అసలు ఉద్దేశాలకు గండి కొడుతున్నారు. ఏప్రిల్‌ 1 నుంచి కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన కూలీల ముఖ ఆధారిత హాజరు విధానాన్ని తమకు అనుకూలంగా మార్చుకున్న తీరు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తోంది. గడిచిన రెండు నెలల్లో పలు చోట్ల చోటుచేసుకున్న అక్రమాలను చూసి అధికారులు సైతం అవాక్కయ్యారు. అనకాపల్లి జిల్లా బుచ్చెయ్యపేట మండలంలో ఉపాధి హామీ ఫీల్డ్‌ అసిస్టెంట్లు, మేట్‌లు వీడియో కాల్‌ ద్వారా కూలీల ముఖ ఆధారిత హాజరును తీసుకుని దండుకోవడం వెలుగుచూసింది. వీరేగాకుండా పలు గ్రామాల్లో ఊరి పెద్దలు, ఫీల్డ్‌ అసిస్టెంట్లు, మేట్ల బంధుమిత్రుల నుంచి హాజరు తీసుకుని వెనక్కి పంపేస్తున్న ఘటనలు అధికారుల దృష్టికి వచ్చాయి.

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వేతన పంపకాలు

ఉపాధి హామీ పథకంలో భాగంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 5కోట్ల పని దినాలను ఉపయోగించుకోవాలి. జూన్ నెలాఖరుతో ముగియనుండగా జులై 1 నుంచి వీబీ జీ రామ్‌ జీ అమలులోకి రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెలలో మిగిలిపోయిన పని దినాలు రద్దయ్యేందుకు అవకాశాలు ఉండడంతో క్షేత్ర, మండల స్థాయి సిబ్బంది, పలువురు అధికారులు కుమ్మక్కై దొంగ మస్తర్ల ద్వారా సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. పనులు చేసినా, చేయకపోయినా హాజరు వేస్తూ వేతనంలో 50శాతం కట్ చేసుకుంటున్నారు. నెల్లూరు, తిరుపతి, చిత్తూరు, అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ, పల్నాడు, అన్నమయ్య, కర్నూలు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో ఇలాంటి అవినీతి, అక్రమాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నట్లు ఫిర్యాదులొస్తున్నాయి.

పనులు అరకొర

ఉపాధి హామీ పనులు అంతంత మాత్రంగానే ఉన్నా కేంద్రం ప్రకటించిన కనీస వేతనం రూ.307లో 85 నుంచి 87శాతం వరకు వచ్చేలా లెక్కలు వేసి పోర్టల్‌లో అప్‌లోడ్‌ చేస్తున్నారు. అత్యధిక జిల్లాల్లో ఒక్కో కూలీకి రూ.267 నుంచి రూ.268 వరకు వచ్చేలా మేట్లు, ఫీల్డ్‌ అసిస్టెంట్లు కుమ్మక్కవుతున్నారు. ఉదాహరణకు 50 మంది కూలీలున్న బృందంలో ఒకొక్కరికి రూ.267 వేతనం చొప్పున ఒక రోజు రూ.13,350 విలువైన పని చేసినట్లుగా రికార్డుల్లో చూపిస్తున్నారు. వేసవి కారణంగా ఉన్నతాధికారుల క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన కొరవడగా, ఫీల్డ్‌ అసిస్టెంట్లు ఇచ్చిన లెక్కలను యథాతథంగా ఆమోదిస్తున్నారు. ఈ కారణంగా పనికి హాజరు కాకపోయిన వారికి సైతం ఎండల్లో చెమటోడ్చే వారికి సమానంగా జీతం రావడం గమనార్హం.

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Last Updated : June 10, 2026 at 4:22 PM IST

TAGGED:

ఉపాధి హామీ పథకం
EMPLOYMENT GUARANTEE SCHEME
EGS WORKERS ATTENDANCE
VB G RAM G ATTENDANCE
CORRUPTION IN EGS WORKS

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