'లేబర్​ కార్డు'తో కార్మికుల భద్రత రెండింతలు - ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే నమోదు చేసుకోండి!

అసంఘటిత రంగ కార్మికులకు అండగా నిలుస్తున్న కార్మిక శాఖ - గాయపడ్డా, ప్రమాదశాత్తు చనిపోయినా ఆర్థిక సాయం - ఎవరెవరు అర్హులంటే?

Telangana Labour Card 2025
Telangana Labour Card 2025 (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 3, 2025 at 5:19 PM IST

Telangana Labour Card 2025 : తెలంగాణలోని నగరాలు, పట్టణాలు, గ్రామాల్లో లక్షలాది మంది అసంఘటిత రంగ కార్మిక పనులు చేస్తుంటారు. వారిలో ఎక్కువ మంది ఉద్యోగ భద్రత లేకుండా రోజువారీ వేతన కార్మికులుగా పని చేస్తుంటారు. వారి వేతనాలు పని సీజన్​, స్థానిక డిమాండ్​పై ఆధారపడి ఉంటాయి. అలాంటి అసంఘటిత రంగ కార్మిక కుటుంబాలకు భద్రత, భరోసా అందించటంలో శ్రామిక లేబర్ కార్డులు ఎంతో ఉపయోగపడుతున్నాయి.

ఆ గుర్తింపు కార్డున్న కార్మికులకు విపత్కాలంలో కార్మిక శాఖ అండగా నిలుస్తోంది. ప్రమాదవశాత్తు చనిపోయినా, గాయపడ్డా వారిని ఆర్థికంగా ఆదుకుంటుంది. ప్రభుత్వం జూన్​ 2025 నుంచి ఆర్థికసాయాన్ని రెండింతలు చేశారు. కానీ దీనిపై అవగాహనలేని వారు పేరు నమోదు, రెన్యువల్​లో శ్రద్ధ చూపటం లేదు.

ఎవరు అర్హులు : రాళ్లు కొట్టేవారు, తాపీ, తవ్వకం పని, ప్లంబింగ్,సెంట్రింగ్, రాడ్‌ బెండింగ్, వడ్రంగి, టైల్స్, శానిటరీ, రంగులు వేయటం, ఎలక్ట్రీషియన్, మార్బుల్, నీటిపారుదల నిర్మాణం, రవాణా మార్గ నిర్మాణ పనులు, వెల్డింగ్, బోర్‌వెల్, రిగ్గర్లు, ఇటుక, సున్నం బట్టీలు, ఇంటీరియల్, కాంక్రీట్‌ మిక్చర్, క్వారీలు, నిర్మాణ రంగ వాహనాలపై పనిచేసేవారు. విద్యుత్తు ఉత్పత్తి లేదా పంపిణీ, ఎలక్ట్రికల్, టన్నెల్, టెలిఫోన్‌ లైన్ల నిర్మాణం, లిఫ్ట్‌ వర్కర్లు, ల్యాండ్‌ స్కేపింగ్, గ్లాస్, రోలర్‌ డ్రైవర్, వాచ్‌మెన్, మేస్త్రీల వద్ద పనిచేసే కూలీలు.

  • కార్మికుడు మరణిస్తే అంత్యక్రియల నిమిత్తం నామినీకి రూ.30 వేలు ఇస్తారు. హృద్రోగం, క్యాన్సర్​, కాలేయ సంబంధిత వ్యాధులు, డయాలసిస్​, పార్కిన్సన్, ఎయిడ్స్​ తదితర దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు చికిత్స పొందుతున్న వారికి నెలకు రూ.4,500 చొప్పున మూడు నెలల సాయం అందుతుంది.
  • కుటుంబంలో భార్య లేదా ఇద్దరు కుమార్తెల మొదటి, రెండో కాన్పులకు రూ.30 వేల సాయం అందుతుంది. ప్రసూతీ తేదీ నుంచి సంవత్సరంలోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. అలాగే కుమార్తెల వివాహానికి రూ.30 వేలు ఇస్తారు.

వయసు? : 18-60 ఏళ్లలోపు కార్మికులంతా అర్హులు. గడిచిన సంవత్సరంలో 90 రోజులు భవన నిర్మాణ రంగంలో పని చేసి ఉండాలి.

''మీ-సేవా కేంద్రంలో రూ.110 చెల్లించి దరఖాస్తు చేసుకుంటే సంబంధించిన సహాయ కార్మిక అధికారి పరిశీలించి రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత గుర్తింపు కార్డు పొందేందుకు అవకాశం వస్తుంది. ఐదేళ్లకోసారి సభ్యత్వాన్ని తప్పనిసరిగా పునరుద్ధరించుకోవాలి. చాలా వరకు గ్రామాల్లో కార్మిక శాఖ ఏజెంట్లు అంటూ కొంతమంది వచ్చి సొమ్ము వసూలు చేస్తున్నారు. వారిని నమ్మకూడదు. ఎలాంటి దరఖాస్తు అయినా మీ సేవా ద్వారా ఆన్​లైన్ చేయించుకోండి.ఈ జిల్లాలో బోగస్​ కార్డులు చాలా ఉన్నాయి. సమస్య ఉంటే నేరుగా మా కార్యాలయంలో సంప్రదించవచ్చు.'' - విజయభాస్కర్‌రెడ్డి, కార్మిక శాఖ ఉప కమిషనర్, ఖమ్మం

ఇతర రాష్ట్రాల వారే ఎక్కువ : ఇలాంటి కార్మికులు తెలంగాణలోని వివిధ జిల్లాల నుంచి వచ్చిన స్థానిక కార్మికులు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. కానీ గణనీయంగా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వారే ఉంటారు. ఎందుకంటే వారి స్వస్థలాలతో పోలిస్తే వారికి తెలంగాణ మెరుగైన వేతనాలు, ఎక్కువ ఉపాధి దినాలు, సురక్షితమైన పని పరిస్థితులను అందించడమే ఇందుకు కారణం.

