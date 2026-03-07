కల్తీ పాల ఘటన - విషపూరిత పాలు తాగడం వల్లే చనిపోయినట్లు నిర్ధారించిన ఫోరెన్సిక్ నివేదిక
కల్తీ పాల ఘటనలో సంచలన నిజాలను బయటపెట్టిన ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ ల్యాబ్ - ఈజీ-ఇథైలిన్-గ్లైకాల్ కలిసిన పాలు సేవించడం వల్లే మరణాలు సంభవించాయని నిర్ధరణ, 20 మందికి కిడ్నీలు ఫెయిల్యూర్ అయినట్లు నివేదికలో స్పష్టం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 7, 2026 at 10:37 PM IST
Lab Reports Received In Adulterated Milk Incident: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం కలిగించిన రాజమహేంద్రవరం కల్తీ పాల ఘటనలో విషపూరితమైన ఈజీ ఇథలీన్ గ్లైకాల్ కలిసిన పాలు సేవించడం వల్లే మరణాలు సంభవించాయని ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ ల్యాబ్ నిర్దారించింది. ఐదుగురు బాధితుల నుంచి సేకరించిన రక్త నమూనాలకు సంబంధించిన ఎఫ్ఎస్ఎల్, ఆర్ఎఫ్ఎస్ఎల్ ల్యాబ్ల వివరాలను తూర్పుగోదావరి జిల్లా అధికారులు ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించారు.
పాలలో విషపూరితమైన ఈజీ-ఇథైలిన్- గ్లైకాల్ కలిసిన పాలు సేవించడం వల్ల 20 మందికి కిడ్నీలు ఫెయిల్యూర్ అయినట్లు దర్యాప్తు అధికారులు ప్రాథమికంగా చెప్పినట్లు నివేదికలో స్పష్టం చేశారు. కోరుకొండ మండలం నరసాపురానికి చెందిన పాల వ్యాపారి గణేశ్వరరావు నడుపుతున్న వరలక్ష్మి పాల కేంద్రంలోని పాలు నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగించిన ఫ్రీజర్కు లీకేజ్ కావడంతో రాజమహేంద్రవరంలో మరమ్మత్తులు చేయించి ఎం-సీల్తో అతికించినట్లు దర్యాప్తు అధికారులు గుర్తించారు.
వ్యాపారి గణేశ్వరరావు అరెస్టు: గత నెల ఫిబ్రవరి 15వ తేదీన పాలు చేదుగా ఉన్నట్లు కొంత మంది ఖాతాదారులు పాల వ్యాపారికి ఫిర్యాదు చేశారు. అయినా మర్నాడు అదే పాలను యధావిధిగా రాజమహేంద్రవరం లాలా చెరువు పరిధిలో ఖాతాదారులకు సరఫరా చేశాడు. కల్తీ పాలు సరఫరా చేసి నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించి 10 మంది బాధితులు చనిపోవడానికి కారణమైన గణేశ్వరరావుపై 9 కేసులు నమోదు చేశారు. అరెస్టు చేసి రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైల్లో రిమాండ్ కు తరలించారు.
కొవ్వూరు డీఎస్పీ దేవకుమార్ ఆధ్వర్యంలో కల్తీపాల కేసు దర్యాప్తు జరిగింది. గత నెల 16వ తేదీన కల్తీ పాలు సేవించి ఆసుపత్రిల్లో చేరిన 20 మంది బాధితుల్లో 10 మంది మృతి చెందగా, మరో 10 మంది చావు బతుకుల మధ్య ప్రస్తుతం చికిత్సను పొందుతున్నారు.
