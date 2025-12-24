సగం పూర్తయ్యాక అర్హత లేదంటారా? - ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు కొత్త కష్టాలు
గతంలో ఎల్-1 లబ్ధిదారులుగా ఇందిరమ్మ ఇంటికి అర్హులు - ఇప్పుడు ఎల్-3 కింద నమోదు - 141 మందిని ఎల్-3గా మార్చడంతో ఏం చేయాలో తెలియని పరిస్థితిలోకి లబ్ధిదారులు
Published : December 24, 2025 at 2:51 PM IST
Indiramma House Beneficiaries Problems: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపట్టిన ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకానికి అడుగడుగునా అడ్డంకులు ఎదురవుతున్నాయి. ప్రజాపాలన దరఖాస్తుల స్వీకరణ తర్వాత చేసిన ఇంటింటి సర్వేలో పొందుపర్చిన అంశాలకు లబ్ధిదారుల వివరాలకు పొంతన కుదరడం లేదు. ముందు అర్హులుగా గుర్తించినవారు ఇప్పుడు అనర్హులుగా మారిపోతున్నారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో తొలివిడత ప్రభుత్వం 16,373 ఇళ్లను మంజూరు చేసింది. అయితే ఇప్పటి వరకు కేవలం 39 ఇళ్ల మాత్రమే నిర్మాణం పూర్తయ్యాయి. మరో 8,379 ఇళ్లు వివిధ దశల్లో ఉన్నాయి.
తాంసి మండలం పొన్నారికి చెందిన జంగంవార్ సుజాతకు భర్త లేడు. ఇద్దరు కుమారులతో రేకుల షెడ్డులో నివాసం ఉండేది. ఇందిరమ్మ ఇల్లు మంజూరు అవ్వడంతో ఉంటున్న ఇంటిని కూల్చివేసి కొత్త ఇంటి నిర్మాణం చేపట్టింది. పునాది వరకు రూ.లక్ష బిల్లు వచ్చింది. స్లాబ్ వరకు నిర్మాణం పూర్తిచేసి బిల్లుకోసం వెళ్తే ఇల్లు ఎల్-3 కింద నమోదై ఉందని తెసులుకున్నారు. దీంతో ఆమె పరిస్థితి దయనీయంగా మారింది. ఇలా ఎల్-1 లబ్ధిదారులుగా అర్హులై ఉన్న 141 మందిని ఎల్-3లో(అనర్హులు) చేర్చటంతో వారంతా ఆదోళన చెందుతున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితిలో అత్యధికంగా ఇంద్రవెల్లి మండలంలో 53 మంది, గాదిగూడలో 40, ఆదిలాబాద్ గ్రామీణంలో 23 మంది ఉన్నారు.
ఎల్-1, 2, 3 అంటే
- ఇళ్ల లబ్ధిదారులను ప్రభుత్వం ఎల్-1, 2, 3 అని మూడు రకాలుగా విభజించి ఎంపిక చేసుకుటుంది. ఎల్-1 అంటే ఇంటి నిర్మాణానికి స్థలం కలిగి ఉండి, పక్కానివాసం లేని నిరుపేదలు. అలాంటివారికి రూ.5 లక్షలతో ఇళ్లు నిర్మించి ఇవ్వాలనేది తొలిప్రాధాన్యత.
- ఎల్-2 అంటే ఇంటి స్థలంతో పాటు ఇల్లు లేనివారు. అలాంటివారికి భూసేకరణ చేసి నిర్మించి ఇవ్వటమా? లేక మరేదైనా సాయం చేయటమా? అనేది తేలుస్తారు
- ఎల్-3 అంటే సొంత స్థలం, పక్కా ఇల్లు ఉన్నవారుగా గుర్తిస్తారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు వీరు అర్హులు కాదనేది ప్రభుత్వం విధానం.
- జిల్లాలో ఎల్-1 కిందనే 16,373 ఇళ్లు మంజూరు చేసినా, తర్వాత ఇంటింటి సర్వే లెక్కలతో సరిపోనందున కొంతమందిని ఎల్-3 కింద చేర్చడం సమస్యగా మారుతోంది.
"ఇప్పటివరకు రూ.136 కోట్ల బిల్లు చెల్లించాం. 39ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తయింది. మంజూరైన మిగిలిన వాటిలో ఉన్న సమస్యలను ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్లి పరిష్కరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. నిబంధనల ప్రకారమే జాబితాలు రూపొందించి అర్హులైన లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేస్తున్నాం"- ఎంఏ షాకీర్, డీఈఈ
జిల్లాలో ఇళ్ల నిర్మాణం తీరిలా :
- మంజూరు : 16,373
- ముగ్గువేసినవి : 12,436
- పునాది వరకు : 5044
- స్లాబ్ లెవల్ : 1563
- స్లాబ్ పూర్తి : 1772
- పూర్తిగా నిర్మాణం : 39
ఇందిరమ్మ ఇళ్ల సమస్యలపై ఫిర్యాదులకు ప్రత్యేక కాల్ సెంటర్లు : ఇళ్లపై ఫిర్యాదుల కోసం కాల్ సెంటర్లను ప్రభుత్వం సెప్టెంబర్ నెల 11న మొదలుపెట్టింది. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే ఆదివారం మినహా మిగతా రోజుల్లో 18005995991 టోల్ ఫ్రీ నంబర్కు ఫోన్ చేసి చెప్పాలని సూచించింది. నెల రోజుల్లోపే మొత్తం 14,950 ఫిర్యాదులు అందాయి. వీటిపై బిల్లులు పెండింగ్, అధికారుల అక్రమాలపైనే అధికంగా వస్తున్నాయి. జిల్లాల్లో కార్యనిర్వహణాధికారి (ఈఈ) స్థాయిలో ఇళ్ల అప్రూవల్, ఆధార్ అప్డేట్, జియో ట్యాగింగ్, ఆర్థికశాఖలో అనుమతులపైనా లబ్ధిదారులు కాల్ సెంటర్ని ఆశ్రయిస్తున్నారు. లబ్ధిదారులు ఇంటి పునాది దశ తరువాత యాప్లో బిల్లులను అప్లోడ్ చేస్తున్నారు. హౌసింగ్ శాఖ నుంచి బిల్లులు మంజూరు అవుతాయి. కానీ బ్యాంకులో లబ్ధిదారుల ఆధార్ కార్టు, ఫోన్ నంబర్లకు సంబంధించి కేవైసీ అప్డేట్ లేకపోవండతో బిల్లులు ఆగిపోతున్నాయి. ఇదే అదనుగా అక్రమార్కులు చెలరేగిపోతున్నారు.
ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు బ్యాడ్ న్యూస్ - అలా చేస్తే ఇళ్లు రద్దు!
ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు ఇసుక అందక కన్నీళ్లు! - పెరిగిన ధరలతో బెంబేలెత్తిపోతున్న లబ్ధిదారులు