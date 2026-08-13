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మెట్రో రోజు, నెలవారీ పాసులకు భారీ డిమాండ్ - ఇచ్చేందుకు ఇంట్రెస్ట్​ చూపని ఎల్​ అండ్​ టీ!

రోజువారీ, నెలవారీ పాస్‌లకు నో చెప్పిన హైదరాబాద్‌ మెట్రోరైలు సంస్థ - మెట్రోరైలు ప్రారంభం దగ్గర్నుంచి పాస్‌ల కోసం డిమాండ్‌ చేస్తున్న ప్రయాణికులు - ఎల్‌ అండ్‌టీ మెట్రోతో పాస్‌ల అంశం చర్చించినప్పుడు విముఖత

PASSES IN HYDERABAD METRO RAIL
PASSES IN HYDERABAD METRO RAIL (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 13, 2026 at 2:57 PM IST

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Passes in Hyderabad Metro Rail : మెట్రో రైళ్లో ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం రోజువారీ, నెలవారీ పాస్‌లను ప్రవేశపెట్టేందుకు ఎల్‌ అండ్‌ టీ హైదరాబాద్‌ మెట్రో రైలు సంస్థ సుముఖత వ్యక్తం చేయలేదు. ఇప్పుడున్న నెట్‌వర్క్‌లో పాస్‌లు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సాధ్యం కాదని స్పష్టంగా తేల్చి చెప్పింది. మెట్రో రైలు ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి మెట్రో పాస్‌ల కోసం ప్రయాణికులు డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు. మెట్రో అధికారులు పలుమార్లు ఎల్‌ అండ్‌ టీ హైదరాబాద్‌ మెట్రో రైలు సంస్థ దృష్టికి తీసుకెళ్లినా, ఏ మాత్రం సానుకూలత వ్యక్తం చేయలేదు. మెట్రోలో పాసులు ఉండవనే సంకేతాలను ఇస్తూనే వచ్చింది.

బోర్డు సమావేశంలో సీఎస్ ఆదేశాలు : ఇప్పుడు కూడా మరోమారు పాసులు ఇవ్వలేమనే అభిప్రాయాన్ని హైదరబాద్​ మెట్రో వ్యక్తం చేసింది. గత నెలాఖరున జరిగిన హైదరాబాద్‌ మెట్రో రైలు లిమిటెడ్‌ (హెచ్‌ఎంఆర్‌ఎల్‌) బోర్డు సమావేశం సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ చీఫ్​ సెక్రటరీ హెచ్‌ఎంఆర్‌ఎల్‌ ఛైర్మన్‌ సంజయ్‌ జాజు మెట్రోలో పాసులు ప్రవేశపెట్టేందుకు మార్గాలను అన్వేషించాలని అధికారులను ఆదేశించిన సంగతి తెలిసిందే. వారు ఎల్‌ అండ్‌ టీ మెట్రోతో పాస్‌ల అంశం చర్చించినప్పుడు పూర్తిగా విముఖత వ్యక్తమైంది.

నేటి బోర్డు సమావేశంలో చర్చ : పాస్‌ల అంశంలో తదుపరి ఎలా ముందుకు వెళ్లాలి? అనేది ఈరోజు జరిగే మెట్రో రైలు బోర్డు సమావేశంలో చర్చించే అవకాశం ఉంది. బోర్డులో తీసుకునే నిర్ణయాలకు అనుగుణంగా అధికారులు నిర్ణయాలను అమలు చేయనున్నారు. మెట్రో, ఆర్టీసీలో ఉమ్మడి టికెట్, పాస్‌లపై గత వారం తెలంగాణ రోడ్డు రవాణా సంస్థతో జరిగిన సమావేశం వివరాలను, పురోగతిని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సమీక్షించే అవకాశం ఉంది. మెట్రో రైలు మొదటి దశ స్వాధీనంలో కీలకమైన రుణ సమీకరణ, 45 రోజుల్లోనే ఎన్‌బీఐ క్యాప్స్‌ ఈ ప్రక్రియ పూర్తి చేసేలా చూడటం, రెండో దశ అనుమతుల వరకు చర్చించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

కేంద్ర మంత్రివర్గం ముందుకు : మరోవైపు మెట్రో రైలు రెండోదశ అనుమతుల అంశం రెండు నెలల్లో కేంద్ర మంత్రివర్గం​ ముందుకు రానుంది. ఈలోగా మొదటిదశ స్వాధీన ప్రక్రియ పూర్తికావాలని రాష్ట్రానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం సూచించింది. ఇటీవల దిల్లీలో జరిగిన ఉన్నతస్థాయి సమావేశంలో కేంద్ర గృహ, పట్టణ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ అధికారులు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి, హైదరాబాద్​ మెట్రోరైలు లిమిటెడ్​ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఇతరులు పాల్గొన్నారు. మొదటి దశ​ స్వాధీనానికి మార్గం సుగమం చేయడంలో ఆలస్యం, రెండోదశకు అనుమతుల జాప్యంతో పడుతున్న భారం, విస్తరణ లేకపోవడంతో ఎదురవుతున్న ట్రాఫిక్​ సమస్యలను రాష్ట్ర అధికారులు స్పష్టంగా వివరించారు. ఈ రెండింటికి ముడిపెట్టొదని విజ్ఞప్తి చేశారు. రెండోదశ పూర్తయ్యే నాటికి మొదటిదశతో అనుసంధానంపై ఒక ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తామని ఈ సందర్భంగా అందించిన లేఖలో పేర్కొన్నారు.

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PASSES IN HYDERABAD METRO RAIL
PASSES IN HYDERABAD METRO
DAILY AND MONTHLY METRO PASSES
PASSES IN HYDERABAD METRO RAIL

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