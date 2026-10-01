మరోసారి పెరిగిన మెట్రో యాజమాన్య బదిలీ గడువు - డిసెంబర్ చివరి నాటికి ప్రభుత్వ ఆధీనంలోకి!
ఎల్ అండ్ టీ హైదరాబాద్ మెట్రో వాటా విక్రయ గడువును డిసెంబర్ 31 వరకు పొడిగించింది.
Published : October 1, 2026 at 11:53 AM IST
Hyderabad Metro Stake Sale : హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు మొదటి దశ ప్రాజెక్ట్ వాటా విక్రయ ప్రక్రియ డిసెంబరు 31 నాటికి పూర్తవుతుందని అంచనా వేస్తున్నట్లు ఎల్ అండ్ టీ బీఎస్ఈకి సమర్పించిన నివేదికలో తెలియజేసింది. ఈ సంవత్సరం ఏప్రిల్ 29న హైదరాబాద్ మెట్రో రైలులోని తమ పూర్తి వాటాను రూ.1461.47 కోట్లకు విక్రయించేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వ సంస్థ హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు లిమిటెడ్తో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నామని ఎల్ అండ్ టీ తెలిపింది. అనేక ఆర్థిక, నిర్మాణాత్మక, నియంత్రణపరమైన సవాళ్లతో లావాదేవీ పూర్తి చేయడంలో జాప్యం నెలకొందని వెల్లడించింది.
ప్రభుత్వానికి సవాల్గా మారిన రూ.13,600 కోట్ల రుణ సమీకరణ
ఏప్రిల్లో కుదిరిన ఒప్పందంతో జూన్ 30 నాటికి విక్రయ ప్రక్రియ పూర్తి అవుతుందని ఆశించినా పూర్తి కాకపోవడంతో ఆ తర్వాత గడువును సెప్టెంబర్ 30కి సవరించింది. తాజాగా డిసెంబర్కు పొడిగించింది. హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు స్వాధీనానికి కావాల్సిన రూ.13,600 కోట్ల రుణ సమీకరణే ప్రభుత్వానికి సవాల్గా మారింది. ఈ మేరకు రుణాలను తక్కువ వడ్డీకి ఇచ్చే బ్యాంకులను ఎంపిక చేసే బాధ్యతను హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు లిమిటెడ్ ఎస్బీఐ క్యాప్స్కు అప్పగించింది.
దసరా నాటికి హైదరాబాద్ మెట్రో స్వాధీనం!
మరోవైపు విజయదశమి నాటికి మెట్రో మొదటిదశ స్వాధీనం చేసుకునే విధంగా ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని అధికారులకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యాన్ని విధించింది. కేంద్రం సూచించినట్లుగా మెట్రో ఈ బాధ్యతను ఎస్బీఐ క్యాప్స్కు ఇదివరకే అప్పగించింది. ఈ సంస్థ గుజరాత్ గిఫ్ట్సిటీ, ముంబయిలోని బ్యాంకులతో సంప్రదింపులు జరిపింది. కానీ బ్యాంకులు చెప్పే వడ్డీ రేటే ప్రధాన సమస్యగా మారింది. ప్రస్తుతం రూ.13,600 కోట్ల రుణాలపై సరాసరిన ఏడెనిమిది శాతం వరకు వడ్డీ ఉన్నందున అంతకంటే తక్కువకే రుణాలు పొందగలిగినప్పుడు మాత్రమే ప్రభుత్వంపై అదనపు భారం తగ్గుతుంది.
ఇండియన్ రైల్వే ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ (ఐఆర్ఎఫ్సీ) వడ్డీ రేటు 4 శాతంలోపే ఇచ్చేందుకు సిద్ధమైనప్పటికీ చివరి నిమిషంలో రుణం ఆగిపోయింది. తక్కువ వడ్డీ రేటుకు అప్పులిచ్చే బ్యాంకుల కోసం ఎస్బీఐ క్యాప్స్ ప్రయత్నిస్తోంది. తాజాగా (యూబీఐ) యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలోన్ ఇచ్చేందుకు ముందుకొచ్చినప్పటికీ వడ్డీరేటు ఏడు శాతానికి పైనే చెబుతోంది. రుణ సమీకరణ యత్నాలు ఫలించనట్లయితే ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలేమిటనే అంశంపై ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోంది. హెచ్ఎండీఏ నుంచి నిధులు సమకూర్చేందుకు సంబంధించి సాధ్యాసాధ్యాలను అధ్యయనం చేస్తోంది. ఇండియన్ రైల్వే ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్(ఐఆర్ఎఫ్సీ) లోన్ కోసం కూడా ప్రయత్నాలను కొనసాగిస్తోంది. గతంలో కుదిరిన అగ్రిమెంట్ ప్రకారం రుణాలను విడుదల చేయాలని మెట్రో అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు వినతిపత్రాలు రాస్తూనే ఉన్నారు.
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