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గాంధీ ఆశయాలను ఆచరించడమే నిజమైన నివాళి - విజయవాడలో ఘనంగా 157వ జయంతి వేడుకలు

మహాత్మా గాంధీ చూపిన సత్యం, అహింస, సేవా మార్గాలను నేటి తరానికి అందించాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిపై ఉందని కేంద్ర మాజీ విజిలెన్స్ కమిషనర్ (సీవీసీ) కేవీ చౌదరి ఉద్ఘాటించారు.

Gandhi Jayanti in Vijayawada
విజయవాడలో ఘనంగా 157వ జయంతి వేడుకలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 6:47 PM IST

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Gandhi Jayanti in Vijayawada : మహాత్మా గాంధీ చూపిన సత్యం, అహింస, సేవా మార్గాలను నేటి తరానికి అందించాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిపై ఉందని కేంద్ర మాజీ విజిలెన్స్ కమిషనర్ (సీవీసీ) కేవీ చౌదరి ఉద్ఘాటించారు. గాంధీజీ ఆశయాలను కేవలం స్మరించుకోవడం కాకుండా, వాటిని ఆచరణలో పెట్టడమే ఆయనకు అర్పించే నిజమైన నివాళి అని స్పష్టం చేశారు. 157వ గాంధీ జయంతిని పురస్కరించుకుని విజయవాడలోని గాంధీ హిల్‌లో ఘనంగా వేడుకలు నిర్వహించారు.

గాంధీ హిల్ ఫౌండేషన్, ఏపీ గాంధీ స్మారకనిధి సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఈ జయంతి వేడుకలు జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమానికి మాజీ సీవీసీ కేవీ చౌదరి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. జాతిపిత చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా పాఠశాల, కళాశాలల విద్యార్థులకు పలు అంశాల్లో ప్రత్యేక పోటీలు నిర్వహించారు. ఈ పోటీల్లో గెలుపొందిన విజేతలకు కేవీ చౌదరి చేతుల మీదుగా బహుమతులు అందజేశారు. గాంధీ సిద్ధాంతాలను ప్రతి ఒక్కరూ తమ జీవితంలో అలవర్చుకోవాలని నిర్వాహకులు పిలుపునిచ్చారు.

ఉచిత సందర్శన : గాంధీ జయంతి సందర్భంగా గాంధీ హిల్‌ను ఉచితంగా సందర్శించే అవకాశాన్ని కల్పించారు. ఉదయం 10 గంటల నుంచి రాత్రి 8.30 గంటల వరకు సందర్శకులకు ఉచిత ప్రవేశం అనుమతించారు. అలాగే ఉదయం 10 గంటల నుంచి ప్రతి గంటకోసారి ప్లానిటోరియం ప్రదర్శన నిర్వహించినట్లు గాంధీ హిల్ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ డాక్టర్ పీసీకే గాంధీ తెలిపారు. మరోవైపు సిటీ ఆఫ్ టెర్రస్ గార్డెన్ నిర్వాహకులు సైతం ఈ కార్యక్రమంలో చురుగ్గా పాల్గొన్నారు. సందర్శకులకు మొక్కల పెంపకం, హోమ్ కంపోస్టింగ్‌ విధానాలపై అవగాహన కల్పించారు.

అవినీతి నివారణలో కేవీ చౌదరి మార్క్ : కేవీ చౌదరి సీవీసీగా ఉన్న సమయంలో అవినీతి నివారణకు ఎంతో కృషి చేశారని సభలో పాల్గొన్న పలువురు వక్తలు గుర్తుచేశారు. ఆయన విజిలెన్స్ కమిషనర్‌గా ఉన్నప్పుడు 'ప్రివెంటివ్ విజిలెన్స్' పేరుతో సరికొత్త విధానాన్ని తెచ్చారు. అవినీతి జరగకముందే అరికట్టేందుకు అనేక ప్రయత్నాలు చేశారు. అధికారులందరితో న్యాయం, ధర్మం పాటిస్తామంటూ 'ఇంటిగ్రిటీ ప్లెడ్జ్' చేయించారు. కొత్తగా విజిలెన్స్ వారోత్సవాలను తీసుకువచ్చారు. చట్టాలను కఠినంగా అమలు చేసి, అవినీతిపై ప్రజల్లో అవగాహన పెంచితే మార్పు వస్తుందని ఆయన బలంగా నమ్మారు. సమాజంలో కోరుకునే మార్పు ముందు మన నుంచే మొదలవ్వాలన్న గాంధీజీ సిద్ధాంతాన్ని ఆయన ఆచరించారని వక్తలు ప్రశంసించారు.

"గాంధీ జయంతి సందర్భంగా గాంధీ హిల్ ఫౌండేషన్ వారు నిర్వహిస్తున్న ఈ ఫంక్షన్ ముఖ్య ఉద్దేశం.. గాంధీ ఆశయాలను, ఆయన నడకను మళ్లీ ప్రజలకు దగ్గర చేయడమే. 'మీ మెసేజ్ ఏంటి?' అని అడిగితే.. 'నా జీవితమే నా సందేశం' అని గాంధీ చెప్పారు. కాబట్టి ఆయన జీవితాన్ని మనం ప్రజలకు చూపించాలి. ఈ భూ ప్రపంచంలో తిరుగాడిన వారిలో అత్యధిక మంది అభిప్రాయం ప్రకారం గాంధీయే గ్రేటెస్ట్ పర్సన్."-కేవీ చౌదరి, కేంద్ర మాజీ విజిలెన్స్ కమిషనర్

"డాక్టర్ కేఎల్ రావు నేతృత్వంలో విజయవాడలో ఈ గాంధీ హిల్‌ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అప్పట్లో గాంధీ స్మారక నిధి వారు ఇండియాలో ఆరు సెంటర్లను సెలెక్ట్ చేస్తే అందులో ఇదొకటి. గాంధీ సూత్రాలను తూచా తప్పకుండా పాటించిన ఒకే ఒక నాయకుడు లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి. ఈ గాంధీ హిల్‌ను మరింత అభివృద్ధి చేసి, ప్రతి ఒక్కరికీ అందుబాటులో ఉండేలా చేయాలని మేమంతా విజయవాడ పౌరులుగా కోరుకుంటున్నాం." -గూళ్ల నారాయణ రావు, ప్రముఖ వక్త

మహాత్మా గాంధీకి ప్రధాని మోదీ, రాష్ట్రపతి, ఉపరాష్ట్రపతి నివాళి

గాంధీజీ ఆశయాలు నేటికీ మనకు మార్గదర్శకం: సీఎం చంద్రబాబు

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