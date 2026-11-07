అదే జోరు - పరిషత్ ఫలితాల్లోనూ కూటమి అభ్యర్థుల హవా
Kutami Leading in Parishad Elections: ఏపీలో పరిషత్ ఎన్నికల కౌంటింగ్ కొనసాగుతోంది. ఇప్పటివరకూ వెలువడిన ఫలితాల్లో కూటమి అభ్యర్థుల జోరు కనిపిస్తోంది. 659 జడ్పీటీసీ స్థానాల్లో 170కిపైగా స్థానాల్లో కూటమి హవా చూపుతోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 1:57 PM IST
రాష్ట్రంలో పరిషత్ ఎన్నికల కౌంటింగ్ కొనసాగుతోంది. ఈవీఎం ఎన్నికలే కాదు, బ్యాలెట్ బాక్సుల్లోనూ తమకు ఎవరూ సాటిలేరంటూ మున్సిపల్ ఫలితాల్లో కూటమి సత్తా చాటింది. పరిషత్ పోరులోనూ తారాజువ్వలా రివ్వున దూసుకుపోతోంది. ప్రాదేశిక ఎన్నికల కౌంటింగ్లో లీడ్లో కొనసాగుతోంది. ఇప్పటివరకూ వెలువడిన ఫలితాల్లో కూటమి అభ్యర్థుల జోరు కనిపిస్తోంది. మొత్తం 659 జడ్పీటీసీ స్థానాల్లో 170కిపైగా స్థానాల్లో కూటమి హవా చూపుతోంది. అదేవిధంగా 9,821 ఎంపీటీసీ స్థానాల్లో రెండు వేలకు పైగా స్థానాల్లో అదే జోరు కొనసాగుతోంది.
గుంటూరు జిల్లా జడవల్లి ఎంపీటీసీ స్థానంలో టీడీపీ అభ్యర్థి విజయం సాధించారు. 74 ఓట్ల తేడాతో గెలుపొందారు. మన్యం జిల్లా సాలూరు మండలం గంజాయిభద్ర ఎంపీటీసీ స్థానంలో టీడీపీ అభ్యర్థి చిరంజీవి విజయం సాధించారు. గుంటూరు జిల్లా తెనాలి మండలం హాఫ్పేట ఎంపీటీసీ స్థానాన్ని టీడీపీ దక్కించుకుంది. కడప జిల్లా పెద్దముడియం మండలం సుద్దపల్లె ఎంపీటీసీ స్థానంలో టీడీపీ గెలుపొందింది.
పులివెందుల జడ్పీటీసీ టీడీపీ కైవసం: కడప జిల్లా పులివెందుల జడ్పీటీసీ స్థానాన్ని టీడీపీ కైవసం చేసుకుంది. ఇక్కడ టీడీపీ అభ్యర్థి భారతి విజయం సాధించారు. 1,463 ఓట్ల మెజార్టీతో విజయం సాధించారు. ఓటమితో కౌంటింగ్ కేంద్రాల నుంచి వైఎస్సార్సీపీ నేతలు వెనుదిరిగారు. మరోవైపు మైదుకూరు జడ్పీటీసీ స్థానాన్ని కూడా టీడీపీ గెలుచుకుంది. ఇటు ఎంపీటీసీ స్థానాల్లోనూ ఆధిక్యంలో ఉన్న కూటమి అభ్యర్థులు పలుచోట్ల విజయం సాధించారు.