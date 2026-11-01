సమస్యలకు కేరాఫ్గా కుషాయిగూడ డివిజన్ - రోడ్లు, డ్రైనేజీ, చెత్త సమస్యలతో ప్రజల ఇబ్బందులు
Kushaiguda Residents Problems : కుషాయిగూడ డివిజన్లో డ్రైనేజీ, చెత్త సమస్యలతో స్థానికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. డ్రైనేజీ పనులు నిలిచిపోవడంతో ట్రాఫిక్ కష్టాలు తప్పడం లేదని వాపోతున్నారు.
Published : November 1, 2026 at 4:59 PM IST
అభివృద్ధిపై మాటలు కోటలు దాటుతున్నా క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజల కష్టాలు మాత్రం తీరడం లేదు. ఎక్కడ చూసినా గుంతల రోడ్లు మధ్యలోనే ఆగిన పనులతో అనేక సమస్యలు ప్రజలను వెంటాడుతున్నాయి. తమగోడు పట్టించుకోవాలంటూ రోడ్డెక్కి నిరసన తెలిపినా అధికారుల్లో చలనం లేదని ప్రజలు మొత్తుకుంటున్నారు. చెత్త, మట్టి కుప్పలతో నిత్యనరకప్రాయంగా మారిన కుషాయిగూడ డివిజన్పై ప్రత్యేక కథనం.
రోడ్లు, పారిశుద్ధ్య సమస్యలతో
పేరుకుపోయిన చెత్త, మట్టి కుప్పలు అడుగడుగునా ట్రాఫిక్ కష్టాలతో కూషాయిగూడ డివిజన్ ప్రజలు సతమతమవుతున్నారు. వాసవీ శివనగర్, సోనియాగాంధీ నగర్, శ్రీ సాయి నగర్, నాగార్జున నగర్, చక్రిపురం, చర్లపల్లి ప్రాంతాల్లో రోడ్లు, డ్రైనేజీ, పారిశుద్ధ్య సమస్యలు తీవ్రంగా ఉన్నట్టు స్థానికులు చెబుతున్నారు. డీ-మార్ట్ వైపు వెళ్లే దారిలో పోచమ్మ ఆలయం వద్ద చేపట్టిన బాక్స్ డ్రైనేజీ నిర్మాణ పనులు నిలిచిపోవడంతో కొన్ని నెలలుగా ట్రాఫిక్ సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నట్టు చెబుతున్నారు. ఈ మార్గంలో ఇప్పటికే పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోయారని చెబుతున్నారు. పరిష్కారం కోసం రోడ్డుపై బైఠాయించి నిరసన తెలిపినా అధికారులు స్పందించకపోవడంపై స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"సాయినగర్ నుంచి శివసాయినగర్ వరకు ఐదున్నర కోట్లతో ఏడాదిన్నర క్రితం బాక్స్ డ్రైన్ నిర్మించ తలపెట్టారు. అది అప్పటి నుంచి సాగుతూనే ఉంది. అసంపూర్తి నిర్మాణంతో రోజూ వరదనీళ్లతో మా కాలనీలు ముంపునకు గురవుతున్నాయి. ఈ మధ్య అన్నీకాలనీల వాసులు కలిపి నిరసన తెలిపినప్పటికీ అధికారుల్లో స్పందన లేదు. డ్రైనీజీ నిర్మించి, మాకు మురుగునీటి సమస్య లేకుండా చూడాలని కోరుతున్నాం. మా కుషాయిగూడ డివిజన్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో తాగునీటి సమస్య కూడా ఉంది"- కుషాయిగూడ వాసులు
సమస్యలను పట్టించుకునే నాథుడే కరవు
బాక్స్ డ్రైనేజీ నిర్మాణ పనులు నిలిచిపోయి ఇబ్బందులు పడుతుంటే రోడ్డుకు ఇరువైపులా పేరుకుపోయిన చెత్త, మట్టి కుప్పలతో నిత్యం నరకం చూస్తున్నామని స్థానికులు చెబుతున్నారు. పారిశుద్ధ్య పరిస్థితులు అధ్వానంగా మారాయని ఆరోపిస్తున్నారు. ట్రాఫిక్ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని రోడ్లను బాగు చేసి పేరుకుపోయిన చెత్త, మట్టి కుప్పలను తొలగించాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. పెద్ద చర్లపల్లి, చిన్న చర్లపల్లి ప్రాంతాల్లో నీటి సౌకర్యాలను మెరుగుపరచాలని కోరుతున్నారు. ఓట్ల కోసమే తమ వద్దకు ఇచ్చే నాయకులు తమ సమస్యల పరిష్కారంపై దృష్టి పెట్టాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. అధికారులు స్పందించి సమస్యలను పరిష్కరించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
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