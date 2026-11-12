పచ్చికుండలో అన్నం, పచ్చి పులుసే పరమ నైవేద్యం - తెలంగాణ తిరుపతిలో మొదలైన బ్రహ్మోత్సవాలు
Kurumurthy Brahmotsavam 2026 : పేదల తిరుపతిగా పేరుగాంచిన మహబూబ్నగర్ జిల్లాలోని కురుమూర్తి స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా మొదలయ్యాయి. ఏటా ఈ ఉత్సవాలకు వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలివస్తారు.
Published : November 12, 2026 at 10:25 AM IST
తెలంగాణ తిరుపతిగా పేరొందిన కురుమూర్తి స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా మొదలయ్యాయి. కురుమూర్తి స్వామి ఉమ్మడి పాలమూరు వాసులకు ఇలవేల్పు. ఏటా నవంబర్లో జరిగే బ్రహ్మోత్సవాలకు తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చి మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు. పచ్చికుండలో అన్నం, పచ్చి పులుసునే పరమ నైవేద్యంగా సమర్పిస్తే స్వామివారు కోరిన కోర్కెలు తీరుస్తారని ఇక్కడికి వచ్చే భక్తుల నమ్మకం.
స్వయంభువుగా వెలసిన కలియుగ నాథుడు
ఉమ్మడి పాలమూరులోనే అత్యంత పురాతమైన ఆలయాల్లో కురుమూర్తి క్షేత్రం ఒకటి. మహబూబ్నగర్ జిల్లా చిన్న చింతకుంట మండలం అమ్మాపురం సమీపంలో సప్తగిరులపై కురుమూర్తి క్షేత్రం ఉంటుంది. దేవరగట్టులోని కాంచనగుహలో స్వామి స్వయంభువుగా వెలిశారు. కుబేరుడి అప్పుల బాధ తాళలేక తిరుమల శ్రీనివాసుడు ఉత్తర దిశగా వస్తుండగా, కృష్ణా తీరాన సప్తగిరులతో పచ్చని చెట్లు, సుగంధభరిత పుష్పాలు, పక్షులతో కూడిన ఈ ప్రాంతం ఎంతో ఆహ్లాదాన్నివ్వడంతో అమ్మవారి కోరిక మేరకు స్వామి స్వయంభువుగా వెలిశాడని స్థానికుల నమ్మకం. బుధవారం ప్రారంభమైన జాతర ఈ నెల 25 వరకు సాగనుంది. రోజూ ఉదయం స్వామివారి కల్యాణం, సాయంత్రం శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత మయూర వాహన సేవ నిర్వహిస్తారు.
"కురుమూర్తి క్షేత్రంలో వైకుంఠ నాథుడైన శ్రీమన్నారాయణుడు స్వయంభువుగా వెలిశాడు. దీంతో ఇక్కడ ప్రతి సంవత్సరం కార్తిక మాసంలో అనేక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాం. కార్తిక శుద్ధ పంచమి రోజున ముకర వంశస్థులు అందించిన బంగారు ఆభరణాలను స్వామివారికి అలంకరిస్తాం. శుద్ధ సప్తమినాడు ఉద్దాల ఉత్సవం నిర్వహిస్తాం" - శ్రీరాములు, ఆలయ పూజారి
దీపావళి అమావాస్య రోజు ఉద్దాల తయారీ
కురుమూర్తి బ్రహ్మోత్సవాల్లో ఉద్దాల ఉత్సవం కీలకమైంది. కురుమూర్తి స్వామి, లక్ష్మీదేవి గుండాల జలపాతం నుంచి కాలినడకన కురుమూర్తి గిరులకు పయనమైన సందర్భంగా కృష్ణవేణి పాదుకలను బహూకరించినట్లు సంస్థానాధీశుల నాటి ఆస్థాన కవులు రచించారు. సంస్థానాధీశులైన ముక్కెరవంశ రాజుల నుంచి ఉద్దాల సంప్రదాయం కొనసాగుతోంది. దేవస్థానానికి 7 కిలోమీటర్ల దూరంలోని వడ్డేమాన్ గ్రామానికి చెందిన దళితులు దీపావళి అమావాస్య రోజు నియమ నిష్ఠలు, ఉపవాసంతో ఉద్దాలు తయారు చేస్తారు.
పాదుకలు స్పర్శించి మొక్కులు చెల్లింపు
వాటిని కాలినడకన ఊకచెట్టివాగు మీదుగా నెల్లికొండికి తీసుకొస్తారు. నెల్లి వంశస్థులు నైవేద్యం సమర్పించాక తిర్మలాపురం నుంచి ట్రాక్టర్పై ఊరేగింపుగా తీసుకువచ్చి ఆలయ దిగువన ఉన్న మండపంలో పాదుకలను అలంకరిస్తారు. స్వామి దర్శనం అనంతరం భక్తులు ఈ పాదుకలను స్పర్శించి మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు. ఈసారి జాతర నేపథ్యంలో భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినట్లు ఆలయ పాలకమండలి సభ్యులు చెబుతున్నారు.
"ఈ ఉత్సవానికి సుమారు 2 లక్షల మంది సందర్శకులు వస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో నీటి సమస్య రాకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాం. ప్రభుత్వం రూ.31,50,000 మంజూరు చేసింది. గతంలోనూ రూ.33 లక్షలతో సంపును ఏర్పాటు చేశాం. మరో రెండు రోజుల్లోగా ట్యాంకులను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తాం. భక్తులకు ఎలాంటి సమస్యలు లేకుండా చూసుకుంటాం." - జైపాల్ రెడ్డి, ఆలయ ధర్మకర్త
పచ్చిపులుసుతో స్వామికి నైవేద్యం
కురుమూర్తి ఆలయం వద్ద మరో ప్రత్యేకత దాసంగాలు. మట్టి కుండలో అన్నం వండి, పచ్చిపులుసుతో స్వామికి నైవేద్యంగా పెడతారు. అనంతరం దాన్ని వారు తినడంతో పాటు భక్తులకూ పంచిపెడతారు. ఏటా జాతరకు ఉమ్మడి పాలమూరుతో పాటు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున తరలివస్తారు. అటు ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు ప్రాంతాల నుంచి సైతం భక్తులు భారీగా వచ్చి స్వామిని దర్శించుకుంటారని స్థానికులు చెబుతున్నారు.
కోర్కెలు తీర్చే స్వామి
పేదల తిరుపతిగా కొలువైన కురుమూర్తి ఆలయానికి బ్రహ్మోత్సవాల అనంతరం సైతం నెలల పాటు భక్తులు తరలివస్తారు. కోరిన కోర్కెలు తీర్చే స్వామి అంటూ మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు.