కేరళ తరహాలో డ్రాగన్ బోట్ పోటీలు - సత్తా చాటుతున్న యువతీయువకులు
కేరళ తరహాలో కర్నూలులో డ్రాగన్ బోట్ - జాతీయస్థాయిలో సత్తాచాటుతున్నక్రీడాకారులు, ప్రభుత్వ స్పందించి సౌక్యరాలు కల్పించాలని విజ్ఞప్తి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 22, 2025 at 10:41 PM IST
Yuva Story on Dragon Boat Racing in Kurnool: సాధారణంగా పడవ పోటీలు అంటే ఎక్కువగా కేరళ, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో చూస్తుంటాం. చైనా, జపాన్ లాంటి దేశాల్లోనూ ఈ పోటీలకు ఆదరణ ఉంది. మన రాష్ట్రంలోనూ ఇప్పుడిప్పుడే ఈ క్రీడ పట్ల ఆసక్తి పెరుగుతోంది. కర్నూలు జిల్లా క్రీడాకారులు సైతం పడవ పోటీల్లో దిగి సై అంటున్నారు. రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో ప్రతిభ చాటుతూ శభాష్ అనిపించుకుంటున్నారు. ఇంతకీ ఈ డ్రాగన్ బోట్ అంటే ఏమిటి? ఎలా ఉంటుంది? ఆ విశేషాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కేరళ రాష్ట్రంలో ఓనమ్ పండుగ సహా ప్రత్యేక సందర్భాల్లో పడవ పోటీలు నిర్వహిస్తుంటారు. వాటిని వేలాది మంది ప్రజలు తిలకిస్తుంటారు. ఎంతో ఆసక్తికరంగా ఉండే ఈ పోటీలకు ప్రజల నుంచి విశేష మద్దతు లభిస్తుంటుంది. ఇలాంటి పోటీలు మన ఏపీలో అరుదుగా జరుగుతుంటాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ క్రీడను ఎంతగానో ప్రోత్సహిస్తోంది. తిరుపతి, విజయవాడ, ఏలూరుల్లో డ్రాగన్ బోట్ క్రీడాకారులకు శిక్షణ ఇస్తుండగా తాజాగా కర్నూలులోనూ శిక్షణా కేంద్రం ప్రారంభమైంది.
జాతీయస్థాయిలో పలు పతకాలు: కర్నూలు నగరానికి 11 కిలోమీటర్ల దూరంలోని గార్గేయపురం చెరువులో ఆరు నెలలుగా క్రీడాకారులకు శిక్షణ ఇస్తున్నారు. కోచ్ చంద్రశేఖర్ ఆధ్వర్యంలో ఉదయం 5:45 నిమిషాల నుంచి 9 గంటల వరకూ సంబంధిత శిక్షణ ఉంటుంది. మొదట్లో ఈ క్రీడ గురించి అవగాహన లేకపోవటంతో క్రీడాకారుల నుంచి పెద్దగా స్పందన ఉండేది కాదు. ఇప్పుడిప్పుడే ఈ క్రీడ ప్రాధాన్యతను గుర్తించి పెద్ద ఎత్తున శిక్షణ కోసం వస్తున్నారు యువతీయువకులు.
జూనియర్స్, సీనియర్స్ కలిపి 50కిపైగా మంది తర్ఫీదు పొందున్నారు..ఈ ఏడాది అక్టోబర్లో గార్గేయపురం చెరువులో జరిగిన రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో అద్భుత ప్రతిభ కనబరిచి 2 పసిడి, 3 రజిత, ఒక కాంస్య పతకం సాధించి శభాష్ అనిపించుకున్నారీ యువ క్రీడాకారులు.
రాష్ట్ర జట్టుకు నలుగురు ఎంపిక: క్రీడలో విశేష ప్రతిభ చాటుతుండటంతో జాతీయ స్థాయి పోటీలకు సైతం ఎంపికయ్యారీ క్రీడాకారులు. సీనియర్ విభాగంలో మొత్తం నలుగురు రాష్ట్ర జట్టుకు ఎంపికయ్యారు. కర్నూలు జిల్లా గోనెగండ్ల మండలానికి చెందిన నబీ సాహెబ్ దిల్లీలోని యమునా నదిలో జరిగిన 13వ జాతీయ స్థాయి డ్రాగన్ బోట్ పోటీల్లో సత్తా చాటి కాంస్య పతకం సాధించారు. జూనియర్ విభాగంలో పది మంది క్రీడాకారులు జాతీయ స్థాయిలో భోపాల్ లో జరిగిన పోటీల్లో పాల్గొని శభాష్ అనిపించుకున్నారు. నాలుగో స్థానంలో నిలిచి గట్టి పోటీ ఇచ్చారు. వచ్చే నెలలో జరగనున్న జాతీయస్థాయి పోటీలకు సన్నద్ధమవుతున్నట్లు చెబుతున్నారీ క్రీడాకారులు.
ఆసియా క్రీడల్లో అధికారికంగా ప్రవేశం: సాధన చేయాలంటే ఒక బోట్లో 10 మంది మాత్రమే సాధన చేసేందుకు అవకాశముంది. ప్రస్తుతం 50 మంది క్రీడాకారులు శిక్షణ కోసం వస్తున్నారు. పది మంది సాధన చేస్తుండగా మరో 40 మంది ఖాళీగా కూర్చోవాల్సి వస్తోంది. మరికొన్ని బోట్లు అందిస్తే మరింత సాధన చేసేందుకు అవకాశం ఉంటుందని క్రీడాకారులు ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నారు. ఆసియా క్రీడల్లోనూ డ్రాగన్ బోట్ పోటీలకు చోటు లభించింది. 2010 లో చైనాలో జరిగిన ఆసియా క్రీడల్లో దీనిని అధికారికంగా ప్రవేశపెట్టారు.
కర్నూలు క్రీడాకారులు జాతీయ, అంతర్జాతీయ పోటీల్లో సత్తా చాటాలని కోరుకుంటున్నారు డ్రాగన్ బోట్ కోచులు. కేరళ తరహా డ్రాగన్ బోట్ క్రీడాల్లో మన క్రీడాకారులు రాణించాలంటే వారికి కావాల్సిన సౌక్యరాల్ని ప్రభుత్వం అందించాలని మనము కోరుకుందాం.
"చాలా సార్లు అధికారులను విజ్ఞప్తి చేసి ఈ బోట్ను సమకూర్చుకున్నాం. ఎప్పుడైతే ఈ బోట్ రావడం జరిగిందో అప్పటి నుంచి మా విద్యార్థులు డ్రాగన్ బోట్ పోటీల్లో విశేష ప్రతిభతో పతకాలను సాధించారు. భవిష్యత్తులో మరిన్ని బోట్లను ఏర్పాటు చేసి, సౌకర్యాలను కల్పించనట్లయితే సాధన చేసి మరిన్ని విజయాలను సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. జాతీయ స్థాయిలో పతకాలను పొందేందుకు శిక్షణపరంగా నా శాయశక్తులా ప్రయత్నిస్తున్నా"-చంద్రశేఖర్, డ్రాగన్ బోట్ కోచ్
"జాతీయ స్థాయిలో భోపాల్లో జరిగిన పోటీల్లో పాల్గొని విజయం సాధించాం. మేం సాధన చేయాలంటే ఒక బోట్లో 10 మంది మాత్రమే సాధన చేసేందుకు అవకాశముంది. ప్రస్తుతం 50 మంది క్రీడాకారులం శిక్షణ కోసం వస్తున్నాం. పది మంది సాధన చేస్తుండగా మరో 40 మంది ఖాళీగా కూర్చోవాల్సి వస్తోంది. కేరళ తరహా డ్రాగన్ బోట్ క్రీడల్లో రాణించాలంటే మాకు కావాల్సిన సౌక్యరాల్ని ప్రభుత్వం అందించాలని ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాం. వచ్చే నెలలో జరగనున్న జాతీయస్థాయి పోటీలకు ప్రస్తుతం సన్నద్ధమవుతున్నాం"-యువ క్రీడాకారులు
టెన్నిస్ బ్రదర్స్ సత్తా - ఐఏఎస్ కావడమే లక్ష్యమంటున్న సోదరులు
'ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రీమియర్ లీగ్'లో సత్తా - ఇక ఉమెన్ ప్రీమియర్ లీగ్పైనే గురి