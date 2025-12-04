ప్రధాని మోదీ సభ కోసం వేసిన రోడ్డు మాయం - ఎందుకో తెలిస్తే షాక్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 4, 2025 at 1:54 PM IST
Theft of Road Material in Kurnool: సాధారణంగా దొంగలు ఇళ్లలో చొరబడి బంగారం, వెండి, డబ్బులు ఎత్తుకెళ్తారు. లేదంటే బైకులు, కార్లు దొంగిలిస్తారు. కానీ కర్నూలులో దొంగలు రూటు మార్చారు. ఏకంగా రోడ్డునే తవ్వేసి ఇంటికి ఎత్తుకెళ్లిపోతున్నారు. అవును, వినడానికి వింతగా ఉన్నా ఇది అక్షరాలా నిజం. ప్రధాని పర్యటన కోసం కోట్లు కుమ్మరించి వేసిన రోడ్లను కొందరు అక్రమార్కులు పగలు, రాత్రి తేడా లేకుండా దోచుకుపోతున్నారు. ఇప్పటికే సగం రోడ్డు మాయమైపోయింది. మిగిలిన రోడ్డు ఎప్పుడు గల్లంతవుతుందో తెలియని పరిస్థితి నెలకొంది.
19 కోట్లు ఒక్క రోజు కోసం: గత సెప్టెంబర్ 16న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో పర్యటించారు. కర్నూలు నగర శివారులోని నన్నూరు సమీపంలో ఓ ప్రైవేట్ వెంచర్లో భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించారు. ఈ సభ కోసం దాదాపు 450 ఎకరాల్లో భారీ ఏర్పాట్లు చేశారు. అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా, అధికారులు హడావుడిగా భారీ ఎత్తున కొత్త రోడ్లు నిర్మించారు. ఇందుకోసం సుమారు రూ. 19 కోట్ల ప్రజాధనాన్ని మంచినీళ్లలా ఖర్చు చేశారు.
తారు రోడ్లు కుంగిపోయాయి: సభ కోసం వేసిన రోడ్ల నాణ్యత ఎంత దారుణంగా ఉందంటే నెల తిరక్కముందే అవి శిథిలావస్థకు చేరాయి. 2.35 కిలోమీటర్ల పొడవైన నాలుగు వరుసల తారు రోడ్డు, 2.34 కిలోమీటర్ల రెండు వరుసల తారు రోడ్డు వేశారు. కానీ ఇవి ఇప్పుడు పూర్తిగా కుంగిపోయాయి. ఎక్కడికక్కడ పగుళ్లు వచ్చి, వాహనాలు వెళ్లలేని పరిస్థితి నెలకొంది. నాణ్యతా ప్రమాణాలు పాటించకపోవడం వల్లే రోడ్లు ఇలా తయారయ్యాయని స్పష్టమవుతోంది.
కంకర, వెట్ మిక్స్ అంతా లూటీ: తారు రోడ్లు పాడైపోతే పార్కింగ్ స్థలాలకు వేసిన కంకర, వెట్ మిక్స్ రోడ్లపై దొంగల కన్ను పడింది. దాదాపు 3.70 కిలోమీటర్ల పొడవైన రెండు వరుసల వెట్ మిక్స్ రోడ్డు, 5.65 కిలోమీటర్ల ఒక వరుస రోడ్డును వేశారు. ఇప్పుడు ఈ రోడ్లను కొందరు దుండగులు తవ్వేస్తున్నారు. ఇప్పటికే వెట్ మిక్స్తో వేసిన రోడ్లను పూర్తిగా తవ్వేసి, అందులోని మెటీరియల్ను తరలించుకుపోయారు.
ఎందుకు ఎత్తుకెళ్తున్నారంటే?: రోడ్డును ఎత్తుకెళ్లడానికి అందులో వాడిన మెటీరియల్ విలువైనదని అంటున్నారు. రోడ్ల నిర్మాణంలో వాడే 'వెట్ మిక్స్'కు బయట మంచి డిమాండ్ ఉంది. ఒక క్యూబిక్ మీటర్ వెట్ మిక్స్ ధర బయట మార్కెట్లో సుమారు రూ. 3,000 వరకు పలుకుతోంది. అలాగే కంకర దొరకడమే కష్టంగా ఉంది. దీంతో ఇదే అదనుగా భావించిన అక్రమార్కులు, ఉచితంగా దొరుకుతున్న రోడ్డు మెటీరియల్ను కుప్పలుగా పోసుకుని ట్రాక్టర్లలో తరలించుకుపోతున్నారు. అక్కడ అడిగేవారు లేరు, అడ్డుకునే నాథుడే లేడు. దీంతో అడ్డూ అదుపూ లేకుండా దోపిడీ సాగుతోంది.
మొక్కలను కూడా వదలలేదు: దొంగల చేతివాటం ఎంతలా ఉందంటే, రోడ్లే కాదు, పచ్చని చెట్లను కూడా వదలలేదు. సభా ప్రాంగణానికి వెళ్లే దారిలో అందం కోసం అధికారులు పెద్ద ఎత్తున ఏపుగా పెరిగిన మొక్కలను నాటారు. సభ అయిపోగానే ఆ మొక్కలను కూడా పీక్కుని పోయారు.
ప్రజాధనం వృథా, ఆగ్రహంలో జనం: కోట్లాది రూపాయల ప్రజల పన్నుల సొమ్ముతో వేసిన రోడ్లు ఇలా కళ్ల ముందే మాయమవుతుంటే అధికారులు నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యవహరిస్తున్నారు. కనీస పర్యవేక్షణ లేకపోవడం వల్లే ఈ పరిస్థితి దాపురించిందని ప్రజా సంఘాలు మండిపడుతున్నాయి. అసలు ఆ రోడ్ల అవసరం ఉందా? అంత ఖర్చు ఎందుకు చేశారు? ఇప్పుడు అవి మాయమవుతుంటే ఎందుకు పట్టించుకోవడం లేదు? అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. దీనిపై తక్షణమే విచారణ జరిపించాలని పట్టణ పౌర సంక్షేమ సంఘ నాయకులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
