కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం - మద్యం మత్తులో బైకర్, వీడియో వైరల్
కర్నూలు బస్సు ప్రమాద ఘటనలో వెలుగులోకి కీలక విషయాలు - ప్రమాదానికి ముందు బైకర్ పెట్రోల్బంక్లోకి -వైరల్ అవుతున్న సీసీటీవీఫుటేజ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 25, 2025 at 11:48 AM IST|
Updated : October 25, 2025 at 1:43 PM IST
kurnool Road Accident Biker Viral Video : కర్నూలు బస్సు ప్రమాద ఘటనలో కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ప్రమాదానికి ముందు పెట్రోల్ బంక్లోకి బైకర్ వెళ్లిన దృశ్యాలు వైరల్గా మారాయి. పెట్రోల్ కొట్టించుకునేందుకు శివశంకర్ అక్కడికి వెళ్లాడు. అతడితోపాటు మరో యువకుడు బైక్పై ఉన్నాడు. ఆ సమయంలో శివశంకర్ మద్యం మత్తులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. శుక్రవారం కర్నూలు శివారులో జరిగిన బస్సు ప్రమాదంలో శివశంకర్ మృతి చెందిన విషయం తెలిసిందే.
కర్నూలు బస్సు ప్రమాదంపై దర్యాప్తు వేగంగా కొనసాగుతుంది. ఈ క్రమంలోనే పోలీసులు శివశంకర్ స్నేహితుడిని గుర్తించినట్లు తెలిపారు. శివశంకర్ తన స్నేహితుడు ఎర్రిస్వామితో కలిసి బైక్పై డోన్కు వెళ్తున్నాడు. ఆ సమయంలోనే కావేరీ బస్సు వారి బైక్ను ఢీ కొట్టడంతో శివశంకర్, ఎర్రిస్వామి ఎగిరిపడ్డారు. ఘటనాస్థలిలోనే శివశంకర్ మృతి చెందగా, ఎర్రిస్వామికి గాయాలయ్యాయి. ఆ తర్వాత ఎర్రిస్వామి ఘటనాస్థలి నుంచి వెళ్లిపోయాాడు. పోలీసులు ప్రమాదం గురించి ఎర్రిస్వామిని విచారిస్తున్నట్లు వివరించారు.
మరోవైపు ప్రమాద మృతుల గుర్తింపునకు నమూనాల సేకరణ కోనసాగుతోంది. ఇప్పటికే ఫోరెన్సిక్ బృందం 16 మృతదేహాల నమూనాలు సేకరించారు. ప్రమాద ఘటనలో మృతదేహాలను గుర్తించడానికి డీఎన్ఏ పరీక్షలు కీలకం కానున్నాయి. మృతుల కుటుంబసభ్యుల నుంచి డీఎన్ఏ నమూనాల సేకరణ ప్రక్రియ జరుగుతుందని అధికారులు తెలుపుతున్నారు. డీఎన్ఏ పరీక్షల నివేదికలకు 2, 3 రోజులు సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది. మరో 2 మృతదేహాల గుర్తింపునకు వారి కుటుంబసభ్యులకు అధికారులు సమాచారమిచ్చినట్లు తెలుపుతున్నారు.
మృతులు అమృత్కుమార్(బిహార్), దీపక్కుమార్(ఒడిశా) కుటుంబసభ్యులకు విజయవాడ వచ్చి డీఎన్ఏ నమూనాలు ఇవ్వాలని సమాచారం అందించారు. డీఎన్ఏ నివేదికలు వచ్చాక మృతదేహాలు కుటుంబసభ్యులకు అప్పగించనున్నారు. గుణసాయి కర్నూలు ప్రభుత్వాస్పత్రిలో శ్వాసకోస సమస్యలతో చికిత్స పొందుతున్నారు.
బస్సు ప్రమాదం మిగిల్చిన విషాదం- శోకసంద్రంలో కుటుంబాలు
గుర్తు తెలియని వ్యక్తి వివరాల కోసం : కర్నూలు శివారులో జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతి చెందిన గుర్తు తెలియన వ్యక్తి వివరాల కోసం జిల్లా కలెక్టర్ డా. ఏ.సిరి ఒక ప్రకటన జారీ చేశారు. ఆ వ్యక్తి హైదరాబాద్లోని ఆరాంఘర్ చౌరస్తాలో బస్సు ఎక్కినట్లు తెలిసిందని, ఇతని వివరాలు తెలిస్తే కంట్రోల్ రూమ్ నెంబర్ 08518 277305కి ఫోన్ చేసి చెప్పాలని కోరారు. ఇతడి పేరు బస్సు ప్రయాణికుల జాబితాలో లేదని తెలిపారు. వయస్సు దాదాపు 50 ఏళ్లు ఉండొచ్చని, మృతదేహం ప్రస్తుతం కర్నూలు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో ఉందని పేర్కొన్నారు. హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు వెళ్తున్ను వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు శుక్రవారం తెల్లవారు జామున ప్రమాదానికి గురైన సంగతి తెలిసిందే. బైకును ఢీ కొని మంటలు చెలరేగాయి. ఈ దుర్ఘటనలో 19 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషయం విధితమే.