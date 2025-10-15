ETV Bharat / state

రేపే కర్నూలులో మోదీ పర్యటన - భద్రత ఏర్పాట్లను వెల్లడించిన కర్నూలు రేంజ్ డీఐజీ ప్రవీణ్

మోదీ పర్యటన దృష్ట్యా భద్రతను కట్టుదిట్టం చేసిన పోలీసు యంత్రాంగం - దాదాపు 7,000 మంది పోలీసులను బందోబస్తుగా పెట్టామన్న డీఐజీ

Kurnool DIG Koya Praveen on PM Modi Tour
Kurnool DIG Koya Praveen on PM Modi Tour (ETV)
October 15, 2025

October 15, 2025

Kurnool DIG Koya Praveen on PM Modi Tour: రేపు కర్నూలులో ప్రధాని మోదీ పర్యటించనున్నారు. దీనికి సంబంధించి మోదీ రాకముందే సాధారణ ప్రజలు వీఐపీలు, వీవీఐపీలు వేదిక వద్దకు చేరుకోనున్నారు. అయితే ఉదయం నుంచే సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను నిర్వహించనున్నారు. అందుకుగాను పోలీసులు పటిష్ఠ బందోబస్తును చేపట్టారు.

కట్టుదిట్టమైన భద్రత: ప్రధాని నరేంద్రమోదీ ఉదయం సుమారుగా 9:30 గంటలకు ఎయిర్​పోర్టు వద్ద దిగుతారని డీఐజీ ప్రవీణ్ వెల్లడించారు. ప్రధాని కర్నూలు, శ్రీశైలం పర్యటన సందర్భంగా భారీ బందోబస్తుకు అన్ని చర్యలను చేపట్టినట్లు కర్నూలు రేంజ్ డీఐజీ కోయ ప్రవీణ్ తెలిపారు. అంతేకాకుండా రేపు ఉదయం శ్రీశైలంలో, మధ్యాహ్నం కర్నూలులో పర్యటించనున్నారని ఆయన ఈ సందర్భంగా వివరించారు. ముందుగా శ్రీశైలం భ్రమరాంభికా మల్లిఖార్జున స్వామి వారి దర్శనం చేసుకుంటారు. ఆ తర్వాత మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు సభా ప్రాంగణం వద్దకు వస్తారని అన్నారు.

మోదీ పర్యటన ఏర్పాట్లను వివరించిన కర్నూలు డీఐజీ ప్రవీణ్ (ETV)

ప్రధాని భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని కర్నూలు సిటీలో దాదాపు 7,000 మంది పోలీసులను బందోబస్తుగా పెట్టామని డీఐజీ తెలిపారు. అదే విధంగా శ్రీశైలంలో 1500 మంది సిబ్బందితో భద్రతను కల్పించనున్నాం. భారీ ఎత్తున జరగనున్న ఈ సభకు దాదాపు 3 లక్షల మంది జనాభాకు ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా ఏర్పాట్లు చేసిందని డీఐజీ ప్రవీణ్ పేర్కొన్నారు.

"ప్రధాని భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని కర్నూలు సిటీలో దాదాపు 7,000 మంది పోలీసులను బందోబస్తుగా పెట్టాం. అదే విధంగా శ్రీశైలంలో 1500 మంది సిబ్బందితో భద్రతను కల్పించనున్నాం. భారీ ఎత్తున జరగనున్న ఈ సభకు దాదాపు 3 లక్షల మంది జనాభాకు ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా ఏర్పాట్లు చేశాం"-ప్రవీణ్, కర్నూలు డీఐజీ

తెలుగులో మోదీ ట్వీట్: కర్నూలు పర్యటన నేపథ్యంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తెలుగులో ట్వీట్‌ చేశారు. ‘‘అక్టోబర్‌ 16న నేను ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఉంటాను. శ్రీశైలంలోని శ్రీ భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి వార్ల దేవస్థానంలో పూజలు చేస్తాను. ఆ తర్వాత కర్నూలులో రూ.13,400 కోట్లకు పైగా విలువైన అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటాను. ఈ పనులు విద్యుత్‌, రైల్వేలు, పెట్రోలియం, రక్షణ, పరిశ్రమలతో పాటు మరిన్ని రంగాలకు సంబంధించినవి’’ అని ‘ఎక్స్‌’లో ప్రధాని పేర్కొన్నారు.

కూటమి నేతలకు దిశానిర్దేశం: ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో ప్రధాని మోదీ పర్యటనను విజయవంతం చేసేందుకు ఏపీ సర్కారు అన్ని విధాలా ఏర్పాట్లు చేసింది. రాష్ట్ర మంత్రుల ఉన్నత స్థాయి బృందం ఇప్పటికే నంద్యాలకు చేరుకొని ఏర్పాట్లపై సమీక్షించింది. మోదీ పర్యటనను చరిత్రాత్మక పర్యటనగా గుర్తుండిపోయేలా విజయవంతం చేయాలని మంత్రులు ఈ సందర్భంగా పిలుపునిచ్చారు. కార్యక్రమం విజయవంతం చేసేందుకు క్షేత్రస్థాయిలో కూటమి పార్టీల శ్రేణులు ఎలా పనిచేయాలనే దానిపై దిశానిర్దేశం చేశారు.

రేపు ఏపీలో ప్రధాని మోదీ పర్యటన - 'భారత్ ఎలక్ట్రానిక్ లిమిటెడ్‌' వర్చువల్‌గా ప్రారంభం

ప్రధాని పర్యటనను విజయవంతం చేయాలి - కూటమి నేతలకు సీఎం చంద్రబాబు పిలుపు

