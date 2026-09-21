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కర్నూలులో గణేశ్‌ నిమజ్జనానికి సర్వం సిద్ధం - నీటి కొరత ఉన్నా పక్కాగా ఏర్పాట్లు

కర్నూలు నగరంలో వినాయక నిమజ్జనోత్సవానికి జిల్లా యంత్రాంగం సర్వం సిద్ధం చేసింది. ఈ ఏడాది సుమారు 2 వేలకు పైగా వినాయక ప్రతిమలు జలప్రవేశం చేయనున్నట్లు అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

Kurnool Ganesh Immersion 2026
కర్నూలులో గణేశ్‌ నిమజ్జనానికి సర్వం సిద్ధం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 7:48 PM IST

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Kurnool Ganesh Immersion 2026 : తొమ్మిది రోజుల పాటు మండపాల్లో భక్తిశ్రద్ధలతో పూజలందుకున్న గణనాథులు గంగమ్మ ఒడికి చేరే సమయం ఆసన్నమైంది. మంగళవారం నాడు కర్నూలు నగరంలో వినాయక నిమజ్జనోత్సవానికి జిల్లా యంత్రాంగం సర్వం సిద్ధం చేసింది. హైదరాబాద్‌ తర్వాత ఆ స్థాయిలో భారీగా, సందడిగా ఇక్కడ నిమజ్జన వేడుకలు జరుగుతాయి. ఈ ఏడాది సుమారు 2 వేలకు పైగా వినాయక ప్రతిమలు జలప్రవేశం చేయనున్నట్లు అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇందుకు తగినట్లుగా పటిష్టమైన చర్యలు చేపట్టారు.

కర్నూలులో గణేశ్‌ నిమజ్జనానికి సర్వం సిద్ధం (ETV Bharat)

కృత్రిమంగా నీటి నిల్వ : ఈసారి ఎల్‌నినో ప్రభావం వల్ల సుంకేశుల డ్యాం నుంచి కేసీ కెనాల్‌కు నీటి విడుదల నిలిచిపోయింది. దీంతో నిమజ్జనాలకు తీవ్ర ఆటంకం ఏర్పడే పరిస్థితి ఎదురైంది. అయితే, భక్తుల మనోభావాలు, గణేశ్ ఉత్సవ సమితి విజ్ఞప్తుల మేరకు కేసీ కెనాల్‌లోనే నిమజ్జనం చేయాలని నగరపాలక సంస్థ నిర్ణయించింది. నీటి నిల్వ కోసం వినాయక ఘాట్‌కు ఇరువైపులా 600 మీటర్ల మేర తాత్కాలికంగా రెండు గోడలు నిర్మించారు. తాగునీటి శుద్ధి కేంద్రం (ట్రీట్‌మెంట్ ప్లాంట్) నుంచి వృథాగా పోయే 20 లక్షల లీటర్ల నీటిని ఆయిల్ ఇంజిన్ల ద్వారా రోజూ ఈ ప్రదేశంలోకి పంపింగ్ చేస్తున్నారు.

"ఎల్‌నినో ఎఫెక్ట్‌తో ఈసారి కేసీ కెనాల్‌లో నీటి లభ్యత తక్కువగా ఉంది. అయినా సరే నిమజ్జనాలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకున్నాం. ట్రీట్‌మెంట్ ప్లాంట్ నుంచి నీటిని పంపింగ్ చేసి ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశాం. భద్రత, పారిశుద్ధ్య పరంగా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాం."-టీజీ భరత్, మంత్రి

హంద్రీనీవాలోనూ వసతులు : కేసీ కెనాల్‌తో పాటు నగరానికి పది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న హంద్రీనీవా కాల్వలోనూ నిమజ్జనాలకు అదనపు వసతులు కల్పించారు. నిమజ్జనాలు సాఫీగా సాగేందుకు కేసీ కెనాల్ వద్ద 10 భారీ క్రేన్లను సిద్ధం చేశారు. పారిశుద్ధ్య పనుల కోసం భారీగా శానిటేషన్ సిబ్బందిని రంగంలోకి దించారు. నిమజ్జన ఘాట్లను రాష్ట్ర మంత్రి టీజీ భరత్, నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ చల్లా ఓబులేసు స్వయంగా పరిశీలించారు. ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్ల పట్ల వారు పూర్తి సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.

"నీటి కొరత ఉన్నప్పటికీ నిమజ్జనాలకు అనుకూలంగా కేసీ కెనాల్‌లో అధికారులు చేసిన ఏర్పాట్లు ఎంతో సంతృప్తికరంగా ఉన్నాయి. అధికారుల సహకారానికి ధన్యవాదాలు. రేపు ఉదయం 9 గంటలకు తొలిపూజ నిర్వహించి, లాంఛనంగా నిమజ్జన ప్రక్రియను ప్రారంభిస్తాం." -వేణుగోపాల్, గణేశ్ ఉత్సవ కమిటీ అధ్యక్షుడు

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