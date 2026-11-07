జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఫలితాలు - కృష్ణగిరి జడ్పీటీసీగా స్వతంత్ర అభ్యర్థి గెలుపు
Kurnool Nandyal ZPTC MPTC Votes Counting కర్నూలు, నంద్యాల జిల్లాల్లో జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగుతోంది. కాసేపట్లో పూర్తి ఫలితాలు వెల్లడి కానున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 5:39 PM IST
కర్నూలు, నంద్యాల జిల్లాల్లో జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు ప్రశాంతంగా సాగుతోంది. కర్నూలు జిల్లాలో 6 కేంద్రాల్లో, నంద్యాల జిల్లాలో 4 రెవెన్యూ డివిజన్లలో పటిష్ట బందోబస్తు మధ్య అధికారులు లెక్కింపు ప్రక్రియను చేపట్టారు.
వెల్దుర్తిలో సుధాకర్ గౌడ్ విజయం : వెల్దుర్తి ఒకటవ ఎంపీటీసీ స్థానంలో స్వతంత్ర అభ్యర్థి సుధాకర్ గౌడ్ 1005 ఓట్ల మెజార్టీతో గెలుపొందారు. కూటమి అభ్యర్థిగా జనసేన నుంచి బాబ్జి, బీఎస్పీ అభ్యర్థిగా రాజేష్ బరిలో ఉన్నారు. త్రిముఖ పోరులో స్వతంత్ర అభ్యర్థి ఘన విజయం సాధించారు.
స్వతంత్ర అభ్యర్థి విజయం : కర్నూలు జిల్లా కృష్ణగిరి జడ్పీటీసీ స్థానంలో స్వతంత్ర అభ్యర్థి విజయం సాధించారు. టీడీపీ అభ్యర్థి నామినేషన్ తిరస్కరణకు గురికావడంతో టీడీపీ స్వతంత్ర అభ్యర్థికి మద్దతు తెలిపింది. టీడీపీ మద్దతుతో పోటీ చేసిన మర్రి శ్రీరాములు 15,704 ఓట్ల మెజారిటీతో ఘన విజయం సాధించారు.
ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా : కర్నూలు జిల్లాలో ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు ప్రశాంతంగా కొనసాగిందని జిల్లా కలెక్టర్ సిరి తెలిపారు. కర్నూలు సిల్వర్ జూబ్లీ కళాశాలలోని ఓట్ల లెక్కింపు కేంద్రాన్ని పరిశీలించిన కలెక్టర్, లెక్కింపునకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సవ్యంగా జరిగేలా చర్యలు తీసుకున్నారు.
ఎస్పీ పరిశీలన : జిల్లాలోని ఎమ్మిగనూరు ఓట్ల లెక్కింపు కేంద్రాన్ని జిల్లా ఎస్పీ విక్రాంత్ పాటిల్ పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ ఓట్ల లెక్కింపు కేంద్రంలోకి వెళ్లి ఓట్ల లెక్కింపును పరిశీలించి ఎన్నికల అధికారులను వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ మాట్లాడుతూ జిల్లాలో ఓట్ల లెక్కింపు కార్యక్రమం ప్రశాంతంగా కొనసాగిందన్నారు.
6 చోట్ల కౌంటింగ్ కేంద్రాలు : జిల్లాలో జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు కర్నూలు, ఆదోని, ఆలూరు, ఎమ్మిగనూరు, పత్తికొండలో జరిగింది. జిల్లావ్యాప్తంగా 26 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు 97 మంది అభ్యర్థులు పోటీపడగా, 432 ఎంపీటీసీ స్థానాల్లో 74 స్థానాలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. మిగిలిన 358 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు 907 మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు. ఓట్ల లెక్కింపు కోసం జిల్లావ్యాప్తంగా 6 చోట్ల కౌంటింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయగా, అక్కడ 431 కౌంటింగ్ టేబుళ్లను సిద్ధం చేశారు. లెక్కింపు ప్రక్రియ కోసం 2,060 మంది కౌంటింగ్ సిబ్బందిని నియమించారు.
నంద్యాల జిల్లాలో : నంద్యాల జిల్లాలో జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు నంద్యాల, ఆళ్లగడ్డ, ఆత్మకూరు, డోన్ రెవెన్యూ డివిజన్లలో జరిగింది. జిల్లాలో మొత్తం 28 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు గాను 8 స్థానాలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. మిగిలిన 20 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు 79 మంది అభ్యర్థులు పోటీపడ్డారు. అలాగే 376 ఎంపీటీసీ స్థానాల్లో 152 స్థానాలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. మిగిలిన 224 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు 594 మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు.
నంద్యాల జిల్లా డోన్ మండలం టీడీపీ జడ్పీటీసీ అభ్యర్థి రేగటి లక్ష్మీవేదవతి సమీప ప్రత్యర్థి సీపీఐ అభ్యర్థి రాజేశ్వరిపై 23,160 ఓట్ల మెజార్టీతో గెలుపొందారు.
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