వస్త్ర దుకాణానికి గోమాతలు క్యూ - కారణం తెలిస్తే సెల్యూట్ చేయాల్సిందే
కర్నూలులో ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న వస్త్ర దుకాణ యజమాని - ఆకలితో అలమటిస్తున్న ఆవులకు అండగా చిన్న నాగూరయ్య - ప్లాస్టిక్, గోడ పత్రాలు తింటున్నాయని చలించిపోయిన వైనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 1:28 PM IST
Kurnool man feeds stray cows : కర్నూలు నగరంలోని ఆ రహదారిలో ఎప్పుడూ వాహనాల రద్దీ ఉంటుంది. అదే వీధిలో ఉన్న ఓ వస్త్ర దుకాణం వద్ద రోజూ ఓ దృశ్యం ఆవిష్కృతమవుతుంది. మధ్యాహ్నం 12 గంటలు కొట్టిందంటే చాలు, పదుల సంఖ్యలో ఆవులు, దూడలు ఆ దుకాణం వద్దకు క్యూ కడతాయి. అవేమీ బట్టలు కొనుక్కోవడానికి రావడం లేదు. వాటి ఆకలి తీర్చే ఓ అన్నదాత కోసం పరుగులు పెడుతూ వస్తాయి. మూగజీవాల ఆకలి కేకలు విన్న ఆ వ్యాపారి చేస్తున్న ఈ గొప్ప పని ఇప్పుడు నగరవ్యాప్తంగా అందరి మన్ననలు పొందుతోంది.
కర్నూలు నగరంలో కొండారెడ్డి బురుజు ప్రాంతం అందరికీ సుపరిచితమే. నిత్యం ఎంతో రద్దీగా ఉండే ఈ ప్రాంతానికి సమీపంలో సాయిబాబా టాకీస్ రోడ్డు ఉంటుంది. అక్కడే అద్దంకి చిన్న నాగూరయ్య అనే వ్యాపారి ఓ వస్త్ర దుకాణాన్ని నడుపుతున్నారు. వ్యాపారంలో ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు ఎంతో బిజీగా ఉంటారు. కానీ, ఆయన మనసు మాత్రం ఎప్పుడూ ఆకలితో అలమటించే మూగజీవాల చుట్టే తిరుగుతుంటుంది. అవే ఆయన దుకాణానికి నిత్యం వచ్చే అతిథులు.
ప్లాస్టిక్ తింటుంటే చూడలేక : నగర వీధుల్లో చాలా పశువులు అనాథలుగా తిరుగుతుంటాయి. వాటికి సరైన ఆహారం దొరకదు. దీంతో చెత్తకుండీల వద్దకు వెళ్లి ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు తింటుంటాయి. ఆకలి తట్టుకోలేక గోడలకు అంటించిన పోస్టర్లను (గోడపత్రాలు) సైతం ఆబగా లాగించేస్తుంటాయి. ఈ దృశ్యాలు చూసి నాగూరయ్య చలించిపోయారు. వాటి ఆకలి తీర్చాలని గట్టిగా నిర్ణయించుకున్నారు. వెంటనే ఆచరణలో పెట్టారు.
పశువుల ఆకలి తీర్చడం కోసం నాగూరయ్య ఒక క్రమపద్ధతిని అలవాటు చేసుకున్నారు. ప్రతి నెలా తన సొంత డబ్బులు రూ.5 వేలు వెచ్చిస్తున్నారు. ఈ డబ్బుతో కందిపొట్టు, నాణ్యమైన దాణా బస్తాలను కొనుగోలు చేస్తారు. ఆ బస్తాలను తీసుకెళ్లి తన బట్టల దుకాణానికి సంబంధించిన గోదాంలో నిల్వ చేస్తారు. వ్యాపారం చేసుకుంటూనే, రోజూ ఈ మూగజీవాలకు ఆహారం అందించడం దినచర్యగా మార్చుకున్నారు.
మధ్యాహ్నం 12 నుంచి రాత్రి 8 గంటల వరకు : ఆ గోమాతలకు, నాగూరయ్యకు మధ్య ఓ అద్భుతమైన బంధం ఏర్పడింది. పశువులకు కూడా సమయం తెలిసిపోతుంది. సరిగ్గా మధ్యాహ్నం 12 గంటలు కాగానే ఎక్కడెక్కడి నుంచో పశువులు ఆయన దుకాణం వద్దకు చేరుకుంటాయి. ఆవులు, వాటి దూడలు వరస కడతాయి. మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి రాత్రి 8 గంటల వరకు ఈ అన్నదానం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. ఆ సమయంలో ఏ పశువు వచ్చినా కడుపు నిండా దాణా తిని వెళ్లాల్సిందే.
ఇది ఒక్క రోజో, రెండు రోజులో చేసిన పని కాదు. గత నాలుగేళ్లుగా నాగూరయ్య ఈ సేవా కార్యక్రమాన్ని నిరంతరాయంగా కొనసాగిస్తున్నారు. ఎండైనా, వానైనా ఆయన దినచర్య మారదు. దుకాణానికి వచ్చే కస్టమర్లతో పాటు, ఈ మూగ జీవాలను కూడా ఆయన అంతే ఆప్యాయంగా చూసుకుంటారు. తన ఆదాయంలో కొంత భాగాన్ని పశువులకే కేటాయిస్తూ ఎంతో మందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.
"నగర వీధుల్లో తిరిగే పశువులు ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు, గోడపత్రాలు తినడం చూస్తుంటే చాలా బాధనిపించింది. అందుకే ఎంతో కొంత వాటి ఆకలి తీర్చాలని నిర్ణయించుకున్నా. గత నాలుగేళ్లుగా నెలకు రూ.5 వేల వరకు ఖర్చు చేస్తూ కందిపొట్టు, దాణా బస్తాలను తెప్పిస్తున్నాను. వాటిని నా దుకాణ గోదాంలో నిల్వ చేసి, ప్రతిరోజూ మధ్యాహ్నం 12 నుంచి రాత్రి 8 గంటల వరకు ఇక్కడికి వచ్చే పశువులకు ఆహారం అందిస్తున్నాను. ఇది నాకు ఎంతో ఆత్మసంతృప్తిని ఇస్తోంది." -అద్దంకి చిన్న నాగూరయ్య, దుకాణ యజమాని
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